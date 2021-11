Fekete és fehér lobogó: Agnes Denes műve is fókuszba került a COP26 glasgow-i klímacsúcson

Két nap múlva véget ér Glasgow-ban a klímacsúcs. A COP26-on és körülötte számos művész alkotása bukkant föl, amelyek mind a jelen, szó szerint égető kérdéseire reflektálnak.

A Glasgow-ban zajló COP26 klímacsúcs zárónapjai előtt, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO ( World Health Organisation) főigazgatója a Twitteren tette közzé Agnes Denes egyik munkáját. A Healing Arts Installation projekt keretében készült videó megörökíti Agnes Denes velencei helyspecifikus installációját, egy lobogó felvonását helyi halászok közreműködésével. A WHO főigazgatója posztjában ajánlja a videót és úgy fogalmaz: “kulturális akciófelhívás, válasz az emberiség és a bolygó válságos egészségi állapotára”.

Healing Arts Venice: ‘The Future is Fragile, Handle with Care.’ Agnes Denes flag installation. Photo: Youtube

Agnes Denes zászlajára a The Future is Fragile, Handle with Care szöveg van hímezve, és áprilisban a Tate Modern fölött is lobogott, a videón megörökített akció azonban a múlt hónapban valósult meg Velencében, a Healing Arts Venice hat hónapos sorozatának keretében. A mostani glasgow-i csúcson, a COP26-on azonban számos más alkotás is reflektorfénybe került és a környezeti kérdésekre reflektáló képzőművészet a skót nagyvárosban több helyen is felbukkant. A skót költő és képzőművész Robert Montgomery Grace of the Sun című szabadtéri installációja a csúcs minden napján fénybe borult. A munkát Olafur Eliasson közreműködésével hozta létre, egész pontosan az izlandi művész Little Sun projektjével együttműködésben. Az installáció a klímacsúcs egyik informális helyszínén, a Landing Hub-ban van felállítva és nem más, mint egy napenergiával működő égőkből kirakott szöveg.

Robert Montgomery: Grace of the Sun. (Little Sun solar powered lights). Photo: Philip Volkers

Bamber Hawes egy több mint három méter magas, áttetsző jegesmedve szobrot hozott létre, amelyet egy zarándoklattal juttattak el Glasgow-ba. A bambuszvázra készült, áttetsző alakon átszűrődik a fény, és a klímacsúcs ideje alatt az északi sarki élővilág radikálisan megváltozott helyzetére emlékezteti a COP26 résztvevőit és a városlakókat. Az angol művész munkáját az angliai Shropshire-ből javarészt gyalogúton vitték Glasgow-ba. A Yahoo News Bamber Hawes-t idézte: “Az volt a célunk, hogy sétáljunk és útközben beszélgessünk, kapcsolatba lépjünk egymással és a tájjal. Ez a sétálás a klímacsúcs helyszínére nem változtatta meg a világot, de megmutatta az elgondolás komolyságát: meg kell tanulnunk szóba állni egymással és közösséget építeni, mert a világot csak egységben vagyunk képesek jobbá tenni.”

Bamber Hawes: Clarion. Photo: Andrew-Fusek-Peters

A klímacsúcs ideje alatt bemutatók is zajlottak Glasgow-ban. Többek között Olafur Eliasson (akinek Little Sun projekte a föntebb említett fényinstallációban is részt vett) és a dél-afrikai aktivista, Kumi Naidoo egy filmet mutattak be, amelyben öt képzőművész osztja meg a világ megváltoztathatóságával kapcsolatos gondolatait, vízióit.

Lucy Orta Glasgow-ba is elvitte a már több városban bemutatott “social sculpture”-jét, azaz helyi szereplőkkel megvalósított köztéri akcióját, a Nexus Architecture-t. John Gerrad ír képzőművész pedig a Univesity of Glasgow falainál mutatta be Flare (Oceania) című digitális munkáját, amely a klímaváltozás és a tengerek élővilágának összefüggéseit tematizálja.

John Gerrard: Flare (Oceania), 2021. Photo: John Gerrard / Twitter





Nyitókép: Agnes Denes munkája a Tate Britain előtt, 2021 tavaszán. Forrás: Tate / Twitter

