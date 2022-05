Filmvetítés és beszélgetés a Trafóban — Hynek Alt, Laura Erber és Peng Zuqiang

Holnap este 18 órától kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött vetítést rendeznek a Trafóban a CEU Institute for Advanced Study aktuális rezidens művészeinek videómunkáiból.

Hynek Alt (CZ), Laura Erber (BR) és Peng Zuqiang (CN) a CEU Institute for Advanced Study (IAS) programjának rezidens művészei. Az alkotók videóműveinek vetítését követően Miklósvölgyi Zsolt, az ArtPortal főszerkesztője beszélget az alkotókkal művészeti praxisukról, a bemutatott videóművekről és aktuális kutatásaikról.





A vetített filmek listája:

Hynek Alt: Untitled (Spejbl, ketamine), digitális animáció, 2020.

Peng Zuqiang: keep in touch (single channel version), HD videóra digitalizált Super 8, 2021.

Laura Erber: The Sertão Notebook (Diário do Sertão), 35mm film, 2003.

Hynek Alt (1976, Kutna Hora) képzőművész alkotói gyakorlata a fotográfia, a videó, az objekt és az installáció médiumaira koncentrál. Praxisában az érzékelés és a digitális környezet összefüggéseire, valamint a fizikai környezet és a társadalmi rendszerek közötti tájékozódás lehetőségeire kérdez rá. 2017 óta a prágai FAMU New Aestethics Studio-jának vezetője. 2008 és 2016 között Aleksandra Vajddal együtt a prágai Művészeti, Építészeti és Design Akadémia Fotográfia szakának vezetője volt. Munkáit többek között a prágai Fotograf Gallery, a Futura Gallery, a Rudolfinum és a Nemzeti Galéria, a Česke Budějovice-i House of Arts, a ljubljanai Škuc Galéria, az ostravai Plato, a grazi <rotor>, a brno-i Galerie Fait, az oslói Astrup Fearnley Museet és a bécsi Mumok mutatta be.

Laura Erber (1979, Rio de Janeiro) képzőművész és író. Munkáiban a szóbeli és a vizuális tapasztalatok és kifejezésmódok viszonyát kutatja, valamint a képzelet, az emlékezet és a történelem közötti határokat térképezi fel. Művei többek között a barcelonai Fondació Miró, a stockholmi IASPIS, a párizsi Grand Palais, a Jeu de Paume és a European House of Photography, valamint a Rio de Janeiró-i Modern Művészetek Múzeuma kiállításain is láthatóak voltak. A Le Monde Diplomatique brazil kiadásának illusztrátoraként is dolgozott, irodalmi kritikáit brazil folyóiratokban és kulturális magazinokban publikálja. Könyvei Brazíliában, Argentínában, Németországban, Portugáliában, Franciaországban, Romániában és Albániában jelentek meg. Legutóbbi, a brazil képzőművészetről szóló esszékötete The Unproductive Artist címmel jelent meg az yiné Publishers kiadásában. Laura Erber a portugál nyelvű kritikai elméleti szövegeket nyílt hozzáférésű modellben terjesztő Zazie Ediçőes független, nonprofit kiadó társalapítója és szerkesztője.

Peng Zuqiang (1992, Csangsa, Kína) videóval, filmmel és installációk létrehozásával foglalkozik. Asszociációra és különféle esetleges jelentéstársításokra épülő munkáiban elsősorban a történetek, a testek és a nyelv affektív minőségét vizsgálja. Legutóbbi kiállításai és vetítései a londoni Cell Project Space-ben, a berlini Times Art Centerben, a sanghaji Antenna-tenna-ban, a kaliforniai Antimatterben, az amszterdami IDFA fesztiválon, a pekingi UCCA-n, a londoni Open City Documentary Festival keretében és a houstoni Museum of Fine Arts-ban valósultak meg. Nan (2020) című első nagyjátékfilmje “Special Mentions” díjat kapott a yogyakartai Film Dokumenter Fesztiválon.

A program a CEU Institute for Advanced Study (IAS) és a Trafó Galéria együttműködésében valósul meg. A beszélgetés nyelve angol, a belépés ingyenes.

Helyszín: Trafóklub, 1094 Budapest, Liliom u. 41.

Időpont: 2022. május 17. (kedd) 18:00

Nyitókép: Hynek Alt, Untitled (Spejbl, ketamine), 3D animation, 90 min loop, 2020. Installation view How Soon Is Now, NoD Gallery, Prague, 2020