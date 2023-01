“Földalatti hatalmakkal paktáló lények” – kibergótikus tendenciák a kortárs képzőművészetben

Az Artportal CROCODILE DANDY című podcast-sorozatának hamarosan megjelenő új adásához kapcsolódik Győrffy László alábbi esszéje, amely a kortárs poszthumán és kibergótikus képzőművészeti stratégiákat járja körbe.

Az internetes képkultúra szerkesztési elvei és a közösségi oldalak vizualitása kapcsán egy néhány éve formálódó poszthumanista alkotói attitűdre szeretném felhívni a figyelmet, amely leginkább a kibergótika kifejezésével ragadható meg. 2020-ban az Art Quarter Budapest, az egykori Haggenmacher Sörgyár ipari épületéből átalakított budafoki kiállítótér alatt húzódó mészkőpincében jött létre az MMM című csoportos tárlat[1] a Borsos Lőrinc művészpáros és alkotótársaik szervezésében, amely e jelenség fontos hazai momentuma volt.

A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen Gaston Bachelard szerint „a pince mindenekelőtt a ház sötét lénye, földalatti hatalmakkal paktáló lény. Amikor róla álmodozunk, a mélységek irracionalitásával lépünk szövetségbe.”[2] Hornyik Sándor a kiállításról szóló kritikájában a sötét labirintusszerű térben installált techno-totemek kapcsán kifejti, hogy „a fenséges romantikus fogalma is adaptálódott az új (techno) környezethez és a vágy (virtuális) dinamikájához, ahol a test és az anyag minden korábbinál sötétebb konnotációkat kapott, hogy még vonzóbb lehessen az FPS játékok és az elvarázsolt gótika (Game of Thrones, Witcher) új világában, ahol a punk esztétikája emóvá (az érzelmek hardcore románcává) mutálódott. Az emocionálisan kiélesített és hatásvadász aktusok, ideák és tárgyak mögött azonban mindig érdemes világnézeti reflexiókat is keresni, hiszen az aqb modern, projekt space épülete (egykoron ipartelep) alatti mészkőbánya tárnáiban olyan alkotói pozíciók jelennek meg, amelyek tudatosan reflektálnak a humanizmus és a gótikus kultúra (a 18. századi gótikus regényektől az abjekttel és az emóval határos kortárs sötét gótikákig) mai jelentéstartományaira.”[3] A labirintusban dolgozó művészek a „néma párbeszéd” hálózatán keresztül „önmaguk Minótauroszaivá”[4] válnak: Bár a Minótaurosz lénye poszthumán szörnyként is leírható, ám „Rutsky szerint a posztmodernitás kiberkultúrájában ez a horrorizáció felfüggesztődik, hiszen a kiborgidentitások, melyek a technológia és az élet közti átcsapásokból képződnek meg (…) nem szükségszerűen szörnyszerűek, hiszen a monstrumokká csak a humanizmus immunreakciója avatja őket.”[5]

Kis Róka Csaba munkái a Spooky Butt 1: Bio-Organic / Somatic Digestion című csoportos kiállításon, 2021

Ehhez kapcsolódik Nemes Z. Márió azon gondolata, mely szerint „a gótikus erotika par exellence tere a katakomba, a sír, a koporsó vagy épp a bunker.”[6] A bunker „a tér olyan technológiai limitációja (…) amely egyszerre érvényesíti az otthonosság és az idegenség kódjait”[7]; a bunker „egyszerre megóv és eltemet, hiszen ennek a bensőségességnek a drámája, hogy a kívüliség (a »világ«) totális megvonódásával fenyeget, Itt tárul fel a posztapokaliptikus tapasztalat, amely a »világ nélküli élet« fordulattal írható le.”[8]A katakombákba való kényszerű vagy szándékos visszahúzódás jelentheti a poszthumán testképek demonstratív pozicionálását is a hivatalos kultúrpolitika kirekesztő / esszencialista, álságos-humanista testpolitikájával szemben, ugyanakkor megvan a veszélye annak, hogy az underground intézménymellettisége vagy -alattisága törzsi kultuszok hermetikus barkácsolásaként konzerválja a kibergótika esztétikáját „Számomra a posztapokaliptikus érzékenység, vagyis az emberi világ romként, töredékként és inorganikus maradványként való megélése generációs tapasztalat is, egyfajta posztszocialista történelem-érzékelés”[9] – vallja Nemes, aki különböző művészeti hálózatok / mozgalmak és az azokhoz kötődő kiáltványokon keresztül szereti „programozni” a kortárs irodalom és képzőművészet gépezetét: a Berlin-Budapest székhelyű Technologie und das Unheimliche kollektívája mellett a hungarofuturizmus[10]művészeti mozgalmának nyelvezete is átszövi és árnyal(hat)ja e diskurzust. A hungarofuturista mozgalom (HUF) radikális túlazonosulásra építő stratégiája[11] aktívan él a kisajátítás, a dekonstrukció, a hibridizálás eszközeivel, amelyek azonosak a posztmodern poszthumanizmus módszereivel.

HOLLOW (Szeri Viktor – Páll Tamás – Muskovics Gyula): ARCHÍVUM II (Odaát), 2020 (Fotó: Bíró Dávid)

Nemes Barokk Femina című hungarofuturista eposzából[12] Lichter Péter készített azonos címmel kísérleti montázsfilmet, melynek fake-news esztétikája történelemszimulátoron keresztül mutatja be a (film)történelmet, ahol „a viralitás által fertőzött hálózatokban a cut-and-paste logikája érvényesül. Új értékek helyett a régi értékek bomló testrészei keverednek egymással egy infernális, megbetegedett társadalmi mezőben, amelyben az egyedül megmaradt paradigma, legalább is Nick Land szerint, a mutációs szemét, az önmagát nemző hulladék.”[13] A Cybernetic Culture Research Unit (CCRU)[14] az 1990-es években a Warwick Egyetemen működő intézet volt Nick Land vezetésével és Jake and Dinos Chapman is a tagjai közé tartozott: Jake Chapman írásainak kódokra széteső, megfertőződött és összeomlott nyelve Nick Land írásgépezetét követi a szürrealista automatikus írás nyomdokain, amit az egyik esszéjéből kiindulva kibergótikus nyelvnek is hívhatunk. A Nemes által is artikulált kibergótikus kísértetiesség egy „olyan feszültség”, amely folyamatos mozgásban tartja a „technoantropológiai hibriditást.”[15] Land széthulló vízióiban a társadalomkritika is a virtuális valóságoknak alárendelt fantáziák részévé válik: „A vámpirikus transzfuzionális szövetség átvág a rokonsági viszonyokon, vérkereskedelmi hálózatokat eredményezve. A reproduktív rend szétesik bakteriális és intergalaktikus szexszé, és a libido-ökonómiai csere-gépezet átmegy mikrokatonaságba. (…) Isten Végítéletén is túlvagyunk. (…) A jel elveszett.”[16] Land szerint nincs jövő, pontosabban a jövőképek is „szimulációs mezőkbe záródtak.”[17]

A „szimulációs mezőkbe záródott” cselekvés megközelítőleg megragadja az MMM című kiállítás által is képviselt, kibergótikához köthető képzőművészeti vonulat szemléletét, amelyet Cserna Endre úgy jellemez, mint egy off-space terekhez vonzódó, „baljós, démoni hangulatú”, az ezredfordulós vizualitást „mitikus érzetekkel ütköztető” irányzatot.”[18] E tendencia kapcsán azonban nem hallgathatom el kétségeimet azzal kapcsolatban, hogy ez az esztétika megfogalmaz-e egyáltalán valamilyen irányt, s ha igen, nem jelent-e egyet a poszthumán transzgressziójának semlegesítésével.

WOFT: Lair, 2021 (Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás)

Hogy jobban érzékeltessem a problémát, a WOFT-művészkollektíva két tagjával készített szimptomatikus interjúban az alkotók inspirációs forrásként elsősorban a kortárs dizájnt és divatot vagy a videójátékokat nevezik meg, és szükségesnek tartják kiemelni, hogy rendszeresen fogyasztják az olyan különböző felületeket, mint az Insta, TikTok vagy a Reddit. A dizájn számomra itt egy olyan kulcsszó, ami túlmutat az eredeti jelentésén: Latour szerint akár a természetről, génekről vagy a kultúráról beszélünk, érvényes az, hogy „minél több tárgy válik dologgá – vagyis minél több tényállás válik tényleges gonddá –, annál inkább válnak teljes egészében dizájntárgyakká.” A dizájnolás leváltja a „forradalom” kifejezését is – Latour számára „a design apró nyomjelző, melynek terjeszkedése igazolhatja, milyen mélységes kétellyel viszonyulunk ahhoz, hogy valaha modernek voltunk.”[19] A kibergótikában ennélfogva ott kísért a 2010-es évek elejétől felfutó poszt-internet art címkéje is, csak éppen egy sötét szósszal leöntve[20]: Német Szilvi szerint az „internet mára egy tudatforma (internet-state-of-mind) a kapitalizmus mai fejlettségi fokának új, uralkodó kulturális logikája, ami egykor a posztmodern volt. Nem azért »poszt«, mert túl vagyunk rajta, ennyi, vége, hanem mert innentől fogva minden folyamat alapértelmezettje.”[21] Cserna meghatározása szerint „a posztinternet művészet olyan művészet, amely reflektál az internet hatására a kultúránkban, a mindennapjainkban vagy az internetet mint kulturális metaforát alkalmazza egy munkában, esetleg digitális gondolkodásmódokat használ” azonban a #posztinternet leginkább csak „hashtag” és a „művészeti tendenciák címkézését, kommunikációban szexivé, trendivé tevését nem lehet reflexiónak beállítani.”[22]

A posztinternet-art széthígult terminusa helyett egyre inkább az újmaterialitás fogalma terjed, amelyben inherensen benne van, hogy nem lehet eltekinteni attól, hogy elsősorban digitálisak vagyunk. Az újmaterializmus és posztdigitalitás kéz a kézben jár, mert az utóbbi nem a digitalitás meghaladását jelenti, hanem éppen azt, hogy a „materialitás és a virtualitás elválaszthatatlan, egymást kölcsönösen átható kulturális fenomének.”[23] Számomra éppen ez a „cool” vagy „szexi” újradizájnolás az, ami erodálja a poszthumán tétjét: Nick Land úgy jellemzi a posztmodernitást, mint „puha árut”, amely „felforgatja az intenzifikáció expanziónak való modernista alárendeltéségét, és a felhalmozódást folyamatos válságba (…) kapcsolja.”[24] Vagyis a művészek nem „készítenek” vagy „előállítanak,” hanem az elővigyázatossági elvet egyesítik a mérnöki hagyománnyal, „mintha Prométheuszt úgy kellene elképzelnünk, mint aki óvatosan lopta el a tüzet a mennyekből!”[25] A cselekvés posztprométheuszi elméletét érzékelem érvényesülni ebben az esztétikában: „a faágakból, sárból és agyagból vagy bármilyen anyagból készült installáció, amelyet »durva, természetes, földszerű« elemként választasz, kombinálva »szintetikus tárgyakkal«, például szilikon pacákkal és lézervágott PVC darabokkal, törött számítógépes hardverrel vagy bármivel, ami egy apokaliptikus gesztus metaforájaként szolgálhat egy idegen spermával és chia magokkal teli tóban fuldokló poszthumán univerzumban.”[26]

Kiss Adrian: DUNYHA ACTIVE, 2020 (Fotó: Bíró Dávid)

Ebben az amúgy izgalmas médiumhalmozásban az anyag „bármilyensége” jelenti számomra a tétnélküliség problémáját, amelynek analógiáját a Horváth Márk által elemzett Super Slime nevű népszerű gyerekjáték nyújtja, mivel szerinte „a műanyag – mint a sötét ökológiát előállító mozzanat – egyben tekinthető hipertárgynak is, amely elterül a valóság felszínén.”[27] Erre a ragadósságra jellemző példa a Slime (ragacs) is, amely szinte a végtelenségig nyújtható, formázható, felfújható termék, ami „összenyomható egy pervertált szivárvánnyá”, sőt, „adott esetben le is nyelhető vagy nagy mennyiségben akár az embert is elnyelheti.”[28]

A végtelen kiterjedéssel operáló nyálka olyan, mint a szüntelen internetes szörfözés és a folyamatos megosztás fókusztalansága. Jake Chapman megállapítása összegzi kritikám lényegét: „A probléma a minden irányban végtelen disztribúcióval az, hogy az entrópiának nincs magja”[29], – vagyis semmi sem számít. Viktor Pelevin A rettenet sisakja (2006) című regényében chat-ablak formátumban dekonstruálja a Thészeusz-mítoszt: a kibertér Minótaurusza csak egy szerep, de lehet, hogy ebből a labirintusból nincsen kiút. Ahogy Nemes Z. Márió is megjegyezte, épp a „horrorizáció függesztődik fel” a kibergótika életet és technológiát összeolvasztó esztétikájában, ami egyben a helyspecifikus installációk problémája is, hogy amikor már nem lehet egyértelműen megmondani, hol ér véget a mű, félő, hogy az egész világ átesztétizálódik, vagyis, ha minden poszthumánná válik, akkor már semmi nem az.

Pinar Marul: Nightcrawlers, 2022 (Forrás: Tzvetnik)

A transzgresszió éppen a határok szimbolikus átlépésével teremt értéket: bármilyen cinikusak is Chapmanék gesztusai, látható az a kiindulópont, amelyet dekonstruálnak. Nem maga a művészet válik-e kísértetté, ha a kiindulópontunk egy hideg és sötét internetes univerzum hulladéka, vagyis, ha már nincsenek határok, miképpen lehetséges a határsértés aktusa? Az ökoválság gyászában szétfolyó ezoterikus mítosz-remixelés éppúgy nélkülözi a transzgressziót, mint a humort: „a kísértetiesség, az eltűnés és a negativitás rendszereinek” szüntelen termelése (újradizájnolása) „dekonstruálja az élet/halál kettősségét”[30], pedig – ahogy Kis Róka Csaba egyik kiállításának címe is mondja – „kihalni tudni kell.”[31]

Észrevételem szerint a kibergótikus művek jellemzően épp azért nem tekinthetők transzgresszív műveknek, mert adottnak tekintik a poszthumán állapotot / esztétikát, mintha az nem a humanista testkép dekonstrukciója révén jött volna létre, ily módon reflektálatlanul használnak egy készen kapott poszthumanista nyelvet, amely a Cserna Endre-interjúban nyilatkozó művészek bevallása szerint is alapvetően az internetes közösségi oldalakon áramló poszthumán esztétika folyamatos követése és remixelése által termeli ki a saját kontextusát. Ennek következtében fogalmazódik meg számomra a poszthumanista képzőművészet (gyakran tét nélküli) esztétizálódása, komfortos és kiterjesztett miliővé való neutralizálódása, amelyet (tartalmilag) egy másik irányú folyamatként egy szűk szubkultúra ezoterikus referenciáiba való bezárkózás egészít ki.

A poszthumán esztétika nem feltétlenül transzgresszív, de számomra azért fontos a transzgresszió aktusa ebben a kontextusban, mert a poszthumanista eszmei irányzatok közül a hozzám közel álló kritikai poszthumanizmus szemléletét támasztja alá olyan értelemben, hogy a poszthumanista esztétika megteremtéséhez minden esetben, minden egyes mű megalkotása során (a kritika tárgyának tekintett) humanista testreprezentáció újraolvasása, dekonstruálása és felülírása révén, vagyis a határsértés által jutunk el, amely észrevételem szerint elmarad a kibergótikusnak definiált művek többségénél. Saját praxisomban és az általam relevánsnak tartott poszthumanista művek kapcsán a humanista és a poszthumanista kánon között folyamatosan billegő vagy oszcilláló mozgás dinamikája határozza meg az alkotói módszereket, és ebből az oszcilláló kritikai pozícióból annak a hibrid állapotnak a felismeréséhez juthatunk el, hogy valójában soha nem voltunk teljesen humánok, és talán soha nem leszünk igazán poszthumánok.

Borsos Lőrinc: CHAOS REIGNS, 2019 (Fotó: Bíró Dávid)

