Hallgatom a fojtott hangokat az esőben – Hajdú Levente és Nagy Ákos filmjéről jutott eszembe

A mozi, a mozgókép az elmúlt több mint százhúsz évben alig változott, amennyiben a kreatív lehetőségek szemszögéből vizsgáljuk. A hangosfilm megjelenésével azon túl, hogy új kapuk nyíltak meg, veszített is képérzékenységéből a hetedik művészet.

A színes film, annak is minél valósághűbb törekvései újabb távolodást jelenthetnek a progresszív, artisztikus kifejezéstől. A mozgókép leginkább üzlet, ezért a művészeti nyelvezetével is nagyon óvatosan bánnak a „komolyan”, illetve a „húsba vágó módon” érdekeltek a profitorientált világban. Ennek ellenére, és nem feltétlenül csak ellenében,

Ahogyan a világ változik, a kreatív iparnak is szinkronban kell együtt mozognia vele. A kísérleti filmnek tehát más feladatai vannak a kezdetektől fogva, mint a fősodorba tartozó mozgóképes alkotásoknak.

A dadaistákhoz köthető filmesek, akik jóformán kivétel nélkül képzőművészek voltak, első ízben mutattak fel példákat abban a vonatkozásban, hogy létezik egy másik film (1) is, ami tehát szükséges a mozi felszínen tartására. Az egész lassú lefolyású és számtalan összetevője van. Egy évszázada jöttek létre az első ízig-vérig experimentális mozgóképek. Elsősorban Hans Richter, René Clair, Fernard Léger, Man Ray és Viking Eggeling darabjai jelentették az akkori, merőben eltérő megközelítéseket, utakat. Az avantgárd és neoavantgárd jövőbe vetett optimizmusa csak részben igazolódott be, ha egyáltalán realizálódott valamennyire. Ennek tárgyalására ezen a helyen nincsen lehetőség. Ezek a modern, a korábbi hagyományokkal szakító, periférikus művek megmaradtak egy szűk közönségnek, de hatásuk érezhető, felfedhető.

Az avantgárd szellemiségéhez csatlakozva néhány magyar származású, illetve magyar alkotónak is kiemelkedő szerep jutott ebben a történetben. Talán elsősorban Moholy-Nagy László filmtervei, Alexander László ős-multimédia előadásai vagy később Gyarmathy Tihamér 1953-askísérleti absztrakt filmjei juthatnak eszünkbe. Rajtuk kívül olyan művészek kívánkoznak még a sorba, mint például Bódy Gábor, Tóth János, Maurer Dóra és Szirtes András.

A kísérleti mozi tehát megmaradt a szűk kört érintő, non-profit kisfilmek zárt világában. Ez a tendencia, úgy tűnik, valamennyire változik. Új kapuk nyíltak meg, ami nagy mértékben köszönhető az új technikai lehetőségeknek és kommunikációs formáknak. Egyre több független, underground, experimentális, vagy absztrakt kisfilmekre specializálódott fesztivál kerül megrendezésre. A szereplés bárkinek adott. A full HD minőség bármelyik számítógépen megvalósítható és az elkészült munka benyújtása egy fesztiválra az interneten keresztül percek alatt megtörténhet, legtöbbször minimális költségekkel. Ha van demokrácia a művészet világában, akkor most ténylegesen eljött az idő ebben a vonatkozásban.

Az új törekvések egyik markáns területe a nem-ábrázoló képi világhoz köthető. Az absztrakt művészet kapcsán valami olyan új dolog, művészeti minőség születik, ami előtte még semmilyen formában nem létezett. Ez a tény mindenképpen izgalomba hozhat egy kreatív gondolkodót, alkotót.

A vizuális absztrakció a mozgóképi kifejezés peremét jelenti.

Egy évszázad távlatából még mindig unikálisnak számít egy absztrakt mozgókép. Kivételt képeznek valamennyire ebből a szempontból a videóklippek. A modern kor alkotói szemrebbenés nélkül produkáltak például absztrakt reklámokat, reklámfilmeket és azok meg is jelenhettek a széles közönség számára (például Moholy-Nagy László és Len Lye). Ma, a modern kor után ez nehezen elképzelhető.

Az érzékszervek nem egymástól elkülönülten működnek. Ezt tudták a nagyon régi korok mesterei is. Az audiovizuális kommunikáció kapcsán a két alapvető médium, a hang és a kép találkozik, alkothat szerves egységet. Talán soha nem volt akkora kihívás az alkotók számára a különböző természetű kifejezésmódok, médiumok kreatív szervezése, mint napjainkban. Ez köszönhető a már érintett technikai változásoknak és az internetnek is.

Az absztrakt mozit, mozgóképet nagy területen átfedi a vizuális zene. Olyan műfaj, médium ez az utóbbi, melyben a kép és hang/zene szoros, sajátos kapcsolatba kerül egymással. Napjaink már említett történései, változásai újból a fókuszba helyezik az ilyen típusú intermediális törekvéseket, melynek gyökerei legalább háromszáz évre nyúlnak vissza. A különféle színorgonák megjelenésével párhuzamosan végig lehet követni ezt az izgalmas időutazást. A folyamatosan megjelenő, új technikai megoldások mindig is új kifejezési módok számára nyitották meg a kapukat. A történetnek nincsen vége, sőt, úgy tűnik, a közelmúlt és napjaink újabb változásai friss, az adott korhoz igazodó művészeti alkotások létrejöttét teszik lehetővé ezen az említett területen is.

A zene a szemnek (vizuális zene) leginkább olyan időben kiterjesztett megoldásokat jelent tehát, ahol a zeneszerű gondolkodás, szerkesztés a meghatározó. Az igazi vizuális zenének talán nem is kellene, hogy hangja legyen (vö. Viking Eggeling Diagonális szimfóniájával).

A vizuális zene – akár álló-, vagy mozgókép – az időbeliséggel, az időben való kiterjesztéssel szoros, természetes kapcsolatba kerül. Olyan módszerek, megoldások tartoznak leginkább ide, amikor a hangot/zenét lefordítják valamilyen módon hozzá kapcsolható, illeszthető vizuális megjelenésre (vizualizáció). A zene vagy hang különféle automatikus természetű eljárások segítségével (például videószintetizátor használatával) direkt módon is átalakítható vizuális formákká. Fordított irányú megoldás is elképzelhető, amikor például a képi elemek szó szerint hanggá konvertálódnak (szonifikáció).

Érdemes feltenni a következő néhány kérdést is kép és hang, pontosabban a mozgókép és a zene viszonylatában. Kioltja-, vagy elnyomja-e egymást a két nevezett modalitás, médium; állandó harcban állnak-e, vagy mint egy jó pár, kiegészítik-e egymást?

Az interneten nemcsak a műfaji produktumok, a széles befogadói kört megcélzó alkotások lelhetők fel, hanem a nagy elődök és napjaink kísérleti művészeinek darabjai is. A vizuális zenéhez köthető művek közül álljon itt egy szubjektív válogatás: Edward Quist (Cathode Ray Tube, 2008), Max Hattler (Sync, 2010), Bret Battey (Clonal Colonies, 2011), Elio Martusciello (Akousma, live 2012), Robert Seidel (Advection, 2013), Matt Abbis (Black Line, 2015), Shusaku Kaji (Colored Wall XP, 2015, The Big Note, 2018), Kenichi Yoneda-Yu Miyashita (Lilium, 2015), Sara Bonaventura (The Left Hand of Darkness, 2019) és Paloma Kop (Decoherence, 2019).

Shusaku Kaji: The Big Note, still a videóból, 2018, a művész jóvoltából

Ebben a történetben magyar vonatkozások is felbukkannak. A műfaj korai kísérletezői, például a többször hivatkozott Moholy-Nagy öröksége valamennyire kötelezhet is minket. Néhány kiragadott példa rövid leírása következik.

Palotai Gábor tizenöt perces Odysseus (2018) című audiovizuális opusza digitális animáció, a hozzá szervesen kapcsolódó elektronikus zenével együtt, melyet Ungváry Tamás jegyez. (Lásd a borítóképet.) A mozgókép Palotai azonos című grafikai novellája alapján készült. Az eredeti szöveges/verbális alapú mű ebben az esetben először vizuális, majd audiovizuális kifejezéssel cserélődött fel, azzá alakult át. Odüsszeusz utazása sajátos végtelen elbeszélésben fogalmazódik meg a művész által. A felhasznált, megjelenített állóképek önmagukban is (statikus) vizuális zenék. A Palotai és Ungváry által megalkotott labirintus, a geometrikus, sajátos fekete-fehér vizuális világ, a kialakított ritmus a váltásokkal együtt, az elválaszthatatlan hang-környezet, illetve zene együttesen egy dinamikus, felemelő hatású hang-kép élményt nyújt a befogadó számára. Hang és kép egymást formálta a mű elkészítési folyamatában és a néző együtt halad az úton, azok többirányú párbeszéde kapcsán.

Szigetvári Andrea és Stuart Collinson Transitus Angeli (2014) című audiovizuális művének kiindulása két szintetizált haranghang, melyek modelljéül a szegedi nagyharang és egy velencei kisebb harang szolgált. A haranghangok a mű során torzulnak, átalakulnak, zajokkal, környezeti hangokkal egészülnek ki. Először a zene készült el. A mozgókép, ami a hangzó alapanyagra épül, a zenét támogatja, erősíti szinkretikus és szinesztéziás kapcsolatok segítségével. A mű technikája hibrid, az analóg alap és digitális technika ötvöződik benne (2).

Szűcs Gábor médiaművész Almost 1.0 (2015) című audiovizuális műve egy absztrakt táj, mely roncsolt VHS felvételekből áll össze.

Szűcs Gábor: Almost 1.0, videó állóképek a műből, 2015, a művész jóvoltából

Az elektronika fénytere idézi a makro-, de ugyanúgy a mikrovilágot is. Utazás egy másik dimenzióba.

Kép és hang kapcsolatában felmerül az a kérdés is, hogy nem okoz-e túl steril és egy idő után egyoldalú viszonyt a tökéletes (automatikus) megfeleltetés, szinkrónia a két médium között. Úgy tűnik, Szűcs jó érzékkel kerüli ki ezt a csapdát és audiovideói chioni hangsúlyokon keresztül épülnek fel, haladnak valahonnan valahová (szinkrézis). A mű megformálása, a korábban említetthez hasonlóan, szintén analóg technikával indult, majd a digitális megoldások tetézték be a művészi kifejezést. A szimbiózis posztmediális karakterű, melyre egyre több példa bukkan fel napjainkban. Az analóg organikus jellege, hibáinak természete, összetettsége, emberi karaktere, stb. mással nem pótolható nyelv kialakítását teszi lehetővé. Nem véletlen, hogy egyre többen veszik elő újból a fél évszázada létrehozott analóg elektronikát, házasítják azt a digitális környezettel (lásd példaként az LZX termékeit vagy a korai videószintetizátorok újbóli alkalmazását).

A Par la voie des rythmes – La déploration sur la mort d’Henri Michaux (2020) című, nagyjából tíz perces audiovizuális mű e sorok írója és Nagy Ákos közös projektje.

Gyenes Zsolt–Nagy Ákos: Par la voie des rythmes – La déploration sur la mort d’Henri Michaux, videó állóképek a műből, 2020, a művészek jóvoltából

Az alkotás Michaux festményeiből, kalligráfiáiból és szövegeiből indul ki. A multimodális jelleg többirányú általa. Az egyik médiumból vándorlunk a másikba, majd visszatérünk, stb.

Az opusz több különféle hangzófelületből épül, amiket Henri Michaux Par la voie des rythmes című könyve irányít, illetve egészen pontosan annak a tagolása határoz meg.

A muzsika nem más, mint hangzó idő

– vallja Nagy Ákos. A zene adott volt, ahhoz készült a videó. Hang és kép, a korábban írtakhoz hasonlóan egyenrangú partnerként szerepelnek a munkában. Az opusz vizuális egysége születésének fontosabb állomásai a következők voltak. A zene a legelső lépésben vizualizálva lett. Ehhez oszcilloszkóp és VHS-technika használata társult. Mindkettő az analóg, organikusabb karakterű kifejezésmód esztétikáját vonta be a képi világba. A mozgókép izgő-mozgóvá vált, ami adódott a választott vizualizációs technikából is. Sok helyen ezért gyorsnak tűnt a látvány a zenéhez képest. Viszont kiindulásnak megfelelő volt, egyébként is minden részét később többször is felül kellett bírálni, majdnem hogy képről-képre kellett újraírni, újraalkotni a teljes vizuális világot. Az anyag egységei különféle módon lettek megszínezve, és az analóg-technikából eredő hibákat, például az alacsony felbontást, karakteres módon, grafikailag lehetett kiemelni, felerősíteni (treshhold stb.). A hiba erénnyé válhatott, új esztétikai lehetőségek kínálkoztak azok tudatos bevonásával. A már korábban elkészült zenéhez igyekezett egyre jobban közeledni a formálódó mozgókép. Az amerikai Signal Culture klasszikus analóg audiovizuális eszközeinek használata, ez az alkotói lehetőség teljesen új arculatot adott az addig elkészült nyersanyagnak. Kísérletek sora következett az újra felfedezett technikákkal (wobbulatorokkal, mixerekkel és colorizerekkel).

Wobbulator (Raster Manipulation Unit), Signal Culture, Owego, New York. A szerző fotója, 2019

Az utolsó nagy egység az utómunkálatokat, az újonnan belépő digitális effektek, applikációk (például SC Apps) használatát jelentette. Az anyagot egységben kellett tartani, ami a tízperces absztrakt képi világ megvalósítása vonatkozásában kihívásnak bizonyult. Úgy kellett egységes stílust produkálni, hogy a néző ne veszítse el érdeklődését az egyes részek változása, megjelenése kapcsán. A zene rétegekben épül egymásra és ehhez kellett igazodni a mozgóképnek is. Több változat készült, majd ezek egymásra úsztatásával, rétegződésével, sajátos találkozásaival alakult ki a végleges forma. Hang, kép, analóg és digitális elektronika stb., látszólag ellentétes természetű dolgok olvadtak eggyé, így sajátos, új művészi minőséget teremtettek meg. A hangulatot tehát a hangzás (zene) irányította végig, mégis aktív párbeszéd alakulhatott ki a különböző médiumok között. (3)

2022-ben készült el és került először bemutatásra Hajdú Levente és Nagy Ákos közös audiovizuális műve, a J’écoute les sons étouffés dans la pluie (Hallgatom a fojtott hangokat az esőben). A mű hibrid technikával készült. Példának okáért az alkotópáros vegyesen használt mátrix nyomtatót, vízfestéket és színes krétát a nyomtatott lapok további megdolgozására. Azontúl alkalmaztak VHS technikát szintén az organikusabb vizuális hatás elérésére. További kifejezési lehetőségként került elő a művészek tárházában a korábban megdolgozott felületek vasalása, tehát hő bevonása, azon túl különféle szerves anyagok vegyítése festékekkel, illetve a felületek kémiai jellegű módosításai is. A kísérletezés, így maga a folyamat is több évig tartott, kisebb-nagyobb szünetek beiktatásával. A mű technikailag és esztétikai értelemben is többrétegződéseken alapszik, így audiovizuális polifónikus alkotásnak tekinthető. A finom elmosások alapozzák, alakítják tovább az opusz karakterét. A szeriális szerkezet miatt a látvány egységes marad, habár több különböző világ bukkan fel benne. A hiba esztétikája fontos építő tényező. Szakadások, a nyomtató papír perforációja, a kifogyó patron, – mind tudatosan bevont elemek a vizuális megjelenéshez.

A digitális utóeffektek finoman árnyalják tovább a látványt. Az áttűnések mellett apró torzítások jelennek meg.

A mű szerkezete zeneszerű, nem is lehet elválasztani ebben az esetben (sem) a zenét a mozgóképtől. Habár a muzsika készült el előbb, mégsem tűnik az egyik médium sem alárendeltnek a másikhoz képest. Nagy Ákos, aki zeneszerző, minden vonatkozásban egyenrangú partnerévé vált a képzőművész Hajdú Leventének. Az animációt, a videót végig közösen alkották meg.

Az animáció kiindulásaként különféle organizmusok fotóit, szekvenciáit használták fel, mint például vírusok, baktériumok és amőbák képét. A sokszoros átdolgozással, lerombolással ezek, a még eredetileg azonosítható képek teljesen átalakulnak, eltávolodnak referenciapontjuktól és önálló képi elemekké formálódnak át. Az absztrakció foka szándékoltan változó, ingadozó. Olykor a formai kiindulás egyértelműen azonosítható, máskor eltűnnek a vonatkozási pontok. A zene és kép viszonya egy folyamatos párbeszéd mentén zajlik. A variációs lehetőségek közel végtelennek tűnnek. A szinkrónia helyett inkább a szinkrézis (Chion) módszere figyelhető meg, ahol kitüntetett pontokon találkozik az audio a vizuállal, aztán egy másik szakaszban önállóbb életet él bármelyik, hogy újból, visszatérve, más és más formában köszöntsék egymást.

Az organikus formák és a finom áttűnések, (át)mosások lírai folyamot hoznak létre, ami a zenéhez igazodik, pontosabban a sajátos (kölcsön)hatást erősíti. A kisfilm: zene a szemnek, és természetesen a fülnek is.

Hidegebb kékekkel indul a folyamat, majd a meleg színek kerülnek egyre inkább előtérbe. Az egész mű a főszínekre épül, a kékre, vörösre és sárgára. A színek érzelmi ereje a zenéhez hasonló módon működik. Az ellentétek ebben a vonatkozásban is felfedhetők, a finom színátmeneteket mátrixos-raszteres fekete-fehér felületek beiktatása töri meg. Egyféle keretezés is megfigyelhető. Az induló hidegebb színek után a munka nagy részét meghatározó meleg színek végezetül ismételten hidegebb árnyalatokkal zárulnak. A fekete és a lila is dominánssá válik, ellentétben a kezdetben levő fehérekkel. Teljes kiüresedés, megnyugvás vagy inkább a teremtésben, kozmoszban való feloldódás a végkifejlet!? Nagy Ákos szinesztéta. A tudatosnak tűnő színválasztás inkább az ő érzésein, a színek alapvető fontosságát megélő állapotokon nyugszik.

Ez az animáció akár egy időben kiterjesztett lírai absztrakt festménynek is megfeleltethető.

Organikus formák, informel, bioromantika, makrovilág, tassizmus – ezek lehetnek a fő hívószavak a sajátos világ megközelítéséhez. Mindezekkel együtt, leginkább a félabsztrakciótól a teljes formatagadásig, egy semmire sem, csak önmagára utaló konkrét világ megteremtéséig tart az út, amit a néző-befogadó is bejár.

A formák leginkább nyúlósak, elfolyósak, vízszerűek, finoman rezgők. Lassú és gyors átmenetek váltakoznak. A transzparencia teljes mértékben áthatja az audiovizuális megjelenést. A mű makroszerkezete a már érintett fehér-kék világgal lassan indul, aztán egy átvezető rész jön, majd egyre gyorsul a tempó és a meleg színek elhalnak, mígnem eksztatikus fokozódással éri el a csúcspontot a folyamat, hogy azután újból lenyugodjon. A már említett zenei szerkezetet nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Hajdú Levente – Nagy Ákos: J’écoute les sons étouffés dans la pluie, videó állóképek a műből, 2022, a művészek jóvoltából

Összefoglalásként idézzük Nagy leírását a műről:

„Célunk az volt, hogy ahogy a kép ne legyen felesleges a hanggal, úgy a hang se legyen felesleges a képpel. A nonfiguratívtól a figuratív felé haladva rájöttünk, hogy ugyanezt a folyamatot fordítva kell lejátszani, mert az absztraktot valamilyen konkrét jelentéssel akartuk gazdagítani, éppen a fentiek miatt, vagyis a kép-zene dichotómia megszüntetésének és a redundancia elkerülésének vágya miatt. Erre kiváló lehetőséget nyújtott a variációs-láncos szerkezet, amelynek minden egyes eleme a ‘lassú változás és lassú visszavonulás’ folyamatát hangsúlyozza, amely annyira jellemző az elektroakusztikus zenémre. Tudva, hogy a különböző hangszínek jellemzőit belső struktúrájuk határozza meg, azaz, hogy hány és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, a nagyformát a színátmenetek mentén alakítottuk ki.”

Jegyzetek:

Borítókép: Palotai Gábor: Odysseus, állóképek, 2018, a művész jóvoltából