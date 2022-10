Hermann Nitsch találkozása Richard Wagnerrel

A fél éve elhunyt Hermann Nitsch, az osztrák akcionizmus legradikálisabb képviselője világéletében megosztotta közönségét: sokan rajongtak érte, míg mások elutasították, nem egyszer bíróság elé is citálták. Egyik legutolsó, tavalyi munkája azonban, melyet most a múzeumában rendezett kiállítás reprodukál Mistelbachban, nem megoszt, hanem egyesít: olyanokat is bűvkörébe von, akik eddig elutasították.

Hermann Nitsch, a kortárs osztrák képzőművészet egyik legismertebb alakja már nagyon fiatalon megfogalmazta credóját, amelyhez aztán hosszú élete végéig hű maradt: „Munkámnak az élet, az érzékelés, az észlelés iskolájának kell lennie, aminek megtapasztalásához mind az öt érzékszervre szükség van” – mondta. Főként vallási és mitológiai kérdések foglalkoztatták. 1957-ben fogalmazódott meg benne az orgia-misztérium-színház, egy hat napig tartó ünnepi játék ötlete, melyben megszűnik a határ a játékban résztvevők és a közönség között. Ami festészetnek indult, abból az ösztönök kiélésének is teret adó színház lett, lemészárolt és kibelezett állatokkal, keresztre feszített, vérrel lelocsolt meztelen emberekkel. Minden, amit Nitsch létrehozott, gondolt, írt, festett, rajzolt, rendezett, vagy komponált, ennek az ötletnek a továbbfejlesztését jelentette, miközben meghatározó fontosságú volt számára a jelenidejűség, a közvetlenség, az intenzitás és a katarzis. Nem túlzás azt állítani, hogy ezzel a megközelítéssel Nitsch jelentősen kibővítette az addig bevett színházfogalmat. Provokatív művészetének „hivatalos” megítélése is ellentmondásos maradt; többször idézték bíróság elé, volt, hogy őrizetbe is vették és megbírságolták; másfelől a legmagasabb állami kitüntetésekre érdemesítették és még életében, egészen pontosan 2007-ben múzeuma nyílt az alsó-ausztriai Mistelbachban, mely a legnagyobb monografikus gyűjtemények közé tartozik az országban. Nitschnek Magyarországon is több kiállítása volt, a legemlékezetesebb az Orgia-misztérium-színház című a Kiscelli Múzeumban 1999-ben, mely – mondhatni, a várakozásnak megfelelően – jókora botrányt kavart, egyházi és politikai vitát váltott ki.

Herrmann Nitsch, fotó: Gerhard Walter, forrás: Wikimedia Commons

A színház tehát szinte a kezdetektől fontos szerepet játszott Nitsch művészetében, s később mind nagyobb érdeklődéssel fordult a zene felé is, így szinte törvényszerű volt, hogy egy „bevállalós” zenés színház előbb-utóbb együttműködésre kérje fel. Ez 1995-ben következett be először, amikor a bécsi operaház rábízta egy ritkán játszott Massenet-opera, a Hérodiade szcenikai koncepciójának és színpadképének kidolgozását. Ezt követően több opera színrevitelében is közreműködött, így 2005-ben Philip Glass Satyagraha című, Gandhiról szóló operájához a díszleteket és a jelmezeket tervezte a st. pölteni Festspielhausban, két évvel később Robert Schumann Jelenetek Goethe Faustjából című darabját vitte színre a zürichi operaházban, 2011-ben pedig az Assisi Szent Ferenc című Olivier Messiaen-opera színpadra állításában működött közre a Bajor Állami Operaházban.

Részlet a Nitsch Múzeum Hermann Nitsch – Bayreuth Walküre című kiállításáról. A szerző felvétele

Később szó volt arról is, hogy a bécsi operaházban egy Wagner-mű is az ő közreműködésével jön létre, ez a terv azonban nem valósult meg, így Nitschnek tavalyig kellett várnia ahhoz, hogy saját munkájával egy Wagner-műhöz kapcsolódhasson. (A megfogalmazás azért kicsit nyakatekert, mivel itt, mint látni fogjuk, a művész nem az opera színpadra álmodásának volt részese, hanem a koncertszerűen előadott zeneművel párhuzamosan, a színpad előterében álló énekesek mögött hajtott végre egy „festőakciót” – más kérdés, hogy a zene és a festőakció egymással tökéletesen harmonizálva végül szerves egységbe olvadt.) A felkérés a Bayreuthi ünnepi játékoktól érkezett és híre egyszerre töltötte el megnyugvással és félelemmel vegyes várakozással a Wagner-híveket. Megnyugvással azért, mert a koncertszerű előadás nem fenyegetett azzal, hogy egy újabb, botrányos rendezésnek lesznek szem- és fültanúi – ezekből nem kevés akadt az elmúlt években –, némi félelemmel pedig azért, mert a múltban a botrány ott sem volt ritka, ahol Nitsch megjelent…

Részlet a Nitsch Múzeum Hermann Nitsch – Bayreuth Walküre című kiállításáról. A szerző felvétele

„Wagner egész életemben ámulattal töltött el, gyönyörű, tobzódó, érzéki zenéje kivirágoztatja a hangot. Ő az, aki felszínre hozza, felragyogni hagyja a Gesamtkunstwerket” – mondta Nitsch, és hangsúlyozta, hogy ezúttal nem színpadra állított egy darabot, hanem egy olyan festőakciót valósított meg, ami inkább indirekt módon kapcsolódik Wagner színpompás, szélesen áradó zenéjéhez. „Wagner zenéje engem mindig megrészegített. A festésnek olyannak kell lennie, mint a zenének. A hangok színekké válnak és Wagner partitúrája vezet engem a színeim kiválasztásában” – tette hozzá, majd így folytatta: „noha eredetileg nem kerestem a direkt kapcsolódási pontokat az operához, a zene ereje és pompája mégis ahhoz vezet, hogy az én teátrálisan értelmezett akciófestészetem mégiscsak kiépít egyfajta viszonyt a zenéhez. Az első felvonás elején a zivatart a szétlocsolt, illetve a színpadi díszletfalról lecsurgatott kék, zöld és violaszínű festékek érzékeltetik. Sieglinde és Siegmund mámoros éjszakája alatt a vérfertőzés színe, a vörös folyik a falról. A második felvonásban a Brünnhilde által hozott halálhír sugárzó világos, fehér színt indokol. Siegmund halálánál újra a vörös, sőt, talán a fekete színek kapnak szerepet. A harmadik felvonásban a tűz-motívum narancs-, sárga és vörös színt kíván.”

Still a Walkür-előadást megörökítő filmből. A színpad az előadás és a festőakció kezdete előtt. © Bayreuther Festspiele/Enrico Nawrath

A három felvonást egy-egy önálló festőakció kísérte, melynek megvalósításában tíz asszisztens működött közre. Ők részben a színpadot két oldalról és hátulról keretező hatalmas vásznakra csurgatták le óvatosan, a vásznak mögött ácsolt állványokon állva a nitschi koreográfiának megfelelő színeket, részben pedig a színpadra fektetett hasonló méretű vásznakra zúdították, energikus mozdulatokkal, nagy lendülettel, a színeket a festékes vödrökből. Míg a függőleges vásznak a csurgatással – és a vödrökből időnként rájuk zúdított festékkel – el is készültek, a vízszintes vásznakra kiöntött festékből az asszisztensek különböző simító eszközökkel hoztak létre színpompás absztrakt kompozíciókat. A függőleges felületek megdolgozását a nézők élőben láthatták, míg a vízszintes vásznakon végzett munkát a mennyezeti kamerák segítségével, hatalmas kivetítő vásznakon követhették nyomon. Egy-egy előadáshoz közel ezer liter festéket használtak fel.

Still a Walkür-előadást megörökítő filmből. © Bayreuther Festspiele/Enrico Nawrath

A mistelbachi kiállítás két részből áll. A monumentális méretű központi kiállítótérben az egyik előadáson született vásznakat láthatjuk – itt már valamennyit a falra akasztva –, míg egy másik épület mozitermében a múzeum teljes nyitvatartási idejében non-stop vetítik a bayreuthi előadást, amiről a lelkes kritika annak idején a”a gesamtkunstwerk két óriása műveinek összefonódásaként, egybeolvadásaként” számolt be. A Süddeutsche Zeitung kritikusa szerint „a vad kísérlet, amire Bayreuth és Hermann Nitsch vállalkoztak, izgalmasabb, mint bármilyen hagyományos operarendezés”. Ezzel csak egyet lehet érteni. Az első percekben a produkciót néző-hallgató látogatóban még benne van a feszült várakozás – mondván, Nitschnél sosem lehet tudni… – de aztán már csak élvezi a zenei és a vizuális élmény valóban ritka harmóniáját.

A Nitsch festőakciója által kísért Walkürnek DVD-n nyilván hosszú élete lesz – már csak azért is, mert a produkcióban Iréne Theorintól kezdve Klaus Florian Vogton át Tomasz Konieczny-ig napjaink legjobb Wagner-énekesei működnek közre –, a festőakció során készült művek viszont már csak november 27-ig láthatóak a mistelbachi Nitsch Múzeumban.

Borítókép: Still a Walkür-előadást megörökítő filmből. © Bayreuther Festspiele/Enrico Nawrath