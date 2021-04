Hibrid sorozat: online és offline programokkal startol pénteken az OFF-Biennále Budapest

Több mint 30 kiállítás és esemény, 180 résztvevő az OFF harmadik kiadásán. Pénteken, online megnyitóval indul a program.

A különleges helyzethez igazodva az OFF hibrid formában valósul meg: öt hete alatt részben online tárlatvezetéseket, beszélgetéseket, bemutatókat láthatnak az érdeklődők, de a járványügyi szabályokhoz igazodva a kiállítások élőben is látogathatók. A látogatást regisztráció lehetősége is segíti.

Az OFF egy online esemény keretében nyílik meg. A biennále közösségi tere, a Nappali a Lónyay utcában található. Április 23-án, a megnyitó idejére a Nappali stúdióvá alakul: este 7-től élő közvetítés zajlik majd a Partizán TV közreműködésével. Az OFF csapatának tagjai szólalnak meg és válaszolnak kérdésekre, illetve röviden, videó-bejátszásokban mutatkoznak be a projektek.

Az első hibrid biennále öt hete

Az OFF-Biennále Budapest harmadik kiadása tizennégy, kifejezetten erre az alkalomra megvalósuló projekten keresztül járja körbe a LEVEGŐT! cím és hívószó különféle művészeti olvasatait.

Böröcz Judit – Pálinkás Bence György: A kis olvasztótégely,2019–21, Fotó: Pálinkás Bence György

A Kis Olvasztótégely 1848–49 egyik elfeledett epizódjából, a Tihanyi félszigetre elgondolt köztársaság történetéből kiindulva egy nem kirekesztő nemzetfogalom lehetőségeiről beszél. Formája hangséta, amelyen bejárható a történetfüzér díszlete, Budapest belvárosa.

A Hungarofuturisták, vagyis a HUF Aki nincs velünk, az is velünk van! című projektje a ma tapasztalható nacionalista beszédmódokat sajátítja ki és viszi az abszurditásig. A HUF a biennále idején publikálja XENOTOPIA című kiadványát, amelyben a Hungarofuturizmust a perifériákon felnövő, kortárs etnofuturista művészeti kezdeményezések között mutatja be, a lapszám mellé pedig nemzetközi szimpóziumot is szervez. Ehhez a projekthez kapcsolódik Igor és Ivan Buharov kiállítása, a Revolúcióparabotanika az ISBN könyv+galéria kiállítóterében.

Állókép Igor és Ivan Buharov Melegvizek országa (2019) című filmjéből

A Blinken OSA Archívum által létrehozott Rend és képzelet című, az online térben megvalósuló kiállítás korabeli dokumentumokon keresztül vizsgálja József Attila a harmincas években született versének társadalmi-politikai kontextusát és kínálja kortárs művek segítségével annak lehetséges 21. századi olvasatait. A kiállításhoz podcast-beszélgetés készül, valamint a Verzió Filmfesztivállal együttműködésben látható lesz Yao Wang Fan Xing Szmogváros című dokumentumfilmje.

Vesna Bukovec: Ismeretlen lány, demonstráció Pinochet rezsimjének áldozatainak emlékére, Santiago, Chile, 2016, az És mégis törődöm vele… c. sorozatból, 2019 a művész jóvoltából

Az Architecture Uncomfortable Workshop (AUW) Egyedüllét méhekkel című projektje során olyan egyszemélyes épületet tervez és épít meg, amelynek tetején egy méhraj él. A kis térben ülve az odakint dolgozó méheket lehet majd hallani. Ahogyan az ablakon beáramló fény kapcsolatot teremt az ember és a külvilág között, ebben a térben a méhek hangján és illatán keresztül léphetünk kapcsolatba a körülöttünk lévő világgal.

Az Aerocene-nel együttműködésben egy óriási, műanyag zacskókból készült légballont engedünk fel Budapest fölé, amely a nap és a szél erején kívül nem használ más energiaforrást. A művészek, kutatók és designerek közös projektje a fosszilisenergia-krízisre reagál.

architecture uncomfortable workshop: Egyedüllét méhekkel (látványterv), 2021 A művészek jóvoltából

A MENÜ Imaginaire az élelmezés és az étkezés jövőjével foglalkozik: kiállításukon képzőművészek, dizájnerek és filozófusok kérdésfelvetéseit ismerhetjük meg az élelmiszerrendszereket érintő legégetőbb témákkal kapcsolatban. A MENÜ Imaginaire szombatonként online eseményekkel jelentkezik: egy szmogkóstoló formájában akár a miskolci Búza-tér levegőjébe is beleharaphatunk, de egy artist talk keretében terítékre kerül az együttműködés lehetősége is a mesterséges intelligenciákkal, algoritmusokkal és mikrobákkal.

Vladan Joler médiakutató az információs társadalom hálózatait, a megfigyelés és az adatalapú gazdaság összefüggéseit képezi le nagyméretű infografikákon az Óbudai Gázgyár Elektromos Központjában megvalósuló kiállításán. Egy angol nyelvű online beszélgetés Kate Crawforddal, Joler kutatótársával bevezet a művész és kutató közös munkájának folyamatába. Schneider Ákos magyar nyelvű online előadása pedig Joler munkáin keresztül feltárja az emberi cselekvés adatalapú optimalizálása és a technológiai környezet felhasználóbarát „humanizálása” között fennálló feszültséget.

PAD/Hétköznapi Hiánycikkek PAD/Everyday Shortcomings Fotó: PAD/Neogrády-Kiss Barnabás

A Hétköznapi hiánycikkek az alapvető létfeltételek és közszolgáltatások hiányáról beszél, és a szegregátumokban élőkkel együtt dolgozva mutatja be a napi túlélés stratégiáit. Kiállításukon a 2B galériában interaktív installációk és egy alternatív lakberendezési katalógus mutatja be a strukturális hiányosságokkal való hétköznapi együttélés gyakorlatát. Május folyamán pedig DIY és képelemzős workshopok, valamint szakmai beszélgetések keretében az is kiderül, miféle megoldások születnek olyan mindennapi tevékenységek kapcsán, mint a vízhordás vagy a szükség szülte végtelenített lakáskarbantartási gyakorlatok.

A Transzperiféria Mozgalom: Globális Kelet-Európa és Globális Dél című kiállítás azt vizsgálja, hogy Kelet-Európa és a globális Dél helyzete között milyen összefüggések mutatkoznak, mi kapcsolja össze a világ és a világgazdaság periferikus területeit. A gazdag anyag egyaránt elérhető lesz online térben mediált fizikai kiállításként és weboldalként is.

Hírdalcsokor, 2020, video still. Fotó: Horváth Árpád

A Hírdalcsokor a Kartali asszonykórussal együttműködő művészeti projekt: a kórustagok a művészeti csapattal együttműködve népdalokat írtak át, hogy beszámoljanak asszonysorsokról, a mai vidék életéről, a saját hétköznapjaikról, ha már a hazai média nem teszi ezt meg. A szervezők a Varsányi Szirének kórussal közösen május 1-re online eseménnyel készülnek, és felolvasóesttel ünneplik majd a – főképp nők által végzett – láthatatlan munka ünnepét.

Az xtro realm művészcsoport 2017 óta dolgozik a művészet és a klímaválság kérdéseinek összekötésén. Az OFF-Biennále idejére megalakuló ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökségük a legégetőbb ökológiai kérdéseket dolgozza fel kutatásalapú munkákon és tudományágakon átívelő elméleti anyagok segítségével.

Szirének kórussal közösen MÁJUS 1-re online eseménnyel készülnek, és felolvasóesttel ünneplik majd a – főképp nők által végzett – láthatatlan munka ünnepét! Május végén pedig egy köztéri performansszal készülnek.

A RomaMoMA egy roma kortárs művészeti múzeumot képzel el, és megpróbálja elgondolni, milyen szerepe lehetne neki itt és most. Oláh Mara kiállításának a Kesztyűgyár Közösségi Tér ad otthont, a kiállításhoz felolvasószínház is kapcsolódik majd. A Mátyás tértől nem messze, a Roma Parlament épülete előtt lesz látható Oláh Norbert installációja a Cigány művész szorongása címmel, és itt kerül sor a Független Színház Békamesék c. előadására is. Igazi szenzáció, hogy Péli Tamás hosszú ideje múzeumi raktárban lévő Születés c. pannója a múzeumok megnyitását követően a Budapesti Történeti Múzeum Barokk Csarnokában láthatóvá válik majd.

Edukációs programok

Az OFF idén is nagy hangsúlyt fektet az edukációs tevékenységre. A projektek olyan társadalmi, ökológiai kérdésekre reflektálnak, amelyekre a fiatalabb generációk a legnyitottabbak. A mesterséges intelligencia, a digitális hálózatok, az ökológiai lábnyom, a fogyasztói kultúra kritikája, valamint a szabadság, a közösségiség, az identitáskeresés megélésének lehetőségei mind olyan hívószavak, amelyeket a felnövekvő generációval közösen kell értelmezni, darabokra szedni, de akár el is játszani velük. A közösségi helyzetek digitális térbe helyezése megnehezítette az alkotást és átalakította a közönségbevonás stratégiáit, de az OFF-Biennále csapata mégis változatos és a jelen helyzetre is reflektáló, sokféle tanulócsoportot, fiatal közösséget bevonó pedagógiai helyzetet teremt.

Az OFF saját Nappalija

A documenta fifteen egyik felvezető eseményeként az OFF-Biennále nyilvános programokat is szervez, amelyek a Lónyay utcában, egy közösségi térben, a Nappaliban valósulnak meg. A helyszín az Egy lapon/Nyitott szerkesztőség számára is helyet biztosít. Ez a biennále szervezőinek és résztvevőinek közös tudásmegosztó platformja. Célja egy közösen szerkesztett kiadvány létrehozása, amely az egyes projektek közötti kapcsolódási pontokra és asszociációkra, a közös szellemi közegre helyezi a hangsúlyt.