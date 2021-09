Hittük volna, hogy a konzervdoboz művészi felhasználása még tartogathat valamit? – Börcsök Anna ékszereiről

Warhol Campbell's leveskonzervjétől Wong Kar-wai Csunking expresszéig: a fémdobozok használata sajnos már eléggé elcsépelt gondolat. Egy hazai ékszertervező azonban mégis megpróbálta. Hogy sikerült?

OUT OF THE BOX

– A megismerés határa: Börcsök Anna ékszertervező kiállítása

Leanzer Newcraft, 1053 Budapest, Veres Pálné u. 31.

szeptember 24-ig

Az új névvel és részben új szervezőgárdával jelentkező Kortárs Ékszerhét Budapest eseményei csillogva és fényes elismerést aratva értek véget szeptember közepén. Hasonlóan a két évvel ezelőtt, a Ráth György-villában rendezett, nemzetközi ékszerpályázat eredményeiből szervezett tárlathoz, idén is az Iparművészeti Múzeum filiáléja adott otthont az IDOL című, a kortárs művészeti ékszer területén a legjelentősebb külföldi alkotók műveit bemutató kiállításnak. Ahogy 2019-ben, úgy most is, a kortárs ékszerek A mi szecessziónk című állandó kiállítás enteriőrjeiben szerepeltek – az IDOL című tárlatról Mayer Kitti designteoretikus írt részletes beszámolót. A 2020. évi Ékszerek Éjszakáján a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület díját kiérdemlő Besnyői Rita ékszertervező I FOLLOW RIVERS című rendkívül látványos, helyspecifikus tárlata is bezárt már. Ám szerencsére akad még nyitva tartó ékszerkiállítás a fővárosban.

Börcsök Anna ékszertervező 2018 után jelentkezett újra önálló tárlattal. Három éve sokkolta közönségét a műanyag WC-ülőkékből készített, glóriát formázó test- és fejdíszeivel, nyakékeivel, és most is hasonlóan olcsó, bár talán kevésbé negatív képzettársításokat hordozó anyagot, bontatlan konzervdobozokat használt alapanyagként. Első olvasatra a konzervdoboz művészeti motívumként való interpretálása – ne is szépítsük – elcsépelt gondolat. Andy Warholtól Piero Manzonin át egészen a hongkongi filmrendező, Wong Kar-wai Csunking expressz című remekművéig – sokan, sokféle módon felhasználták. Sőt, itthon, a kortárs ékszertervezés terén is ellőtte már Lőrincz Réka. Nem is beszélve arról az árulkodó és pejoratív kifejezésről – konzervkiállítás –, amit a műkritikában használnak az olyan utazókiállításokra, amelyeket a látogatószám növelése érdekében, a jelentős és/vagy népszerű művészek nevével hirdetnek meg, ám kevéssé jelentős műveiket vonultatják fel.

Börcsök Anna: SÖR bross (elő- és hátlapja), 2021. Anyaga: alumínium doboz, vászon, PVC fólia, alpakka Háttérrészlet: Vittore Carpaccio, Fiatal lovag tájban, 1505, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid Fotó: Börcsök Anna

Az ékszertervező tehát egy meglehetősen terhelt, számos jelentésréteggel felruházott tárgyat választott Boundary című szériájához, amelynek mélyére nézve szövevényes, összetett gondolatfolyamot találunk, ugyanis a brossok hátoldala ismert képzőművészeti alkotások reprodukcióit rejti. Börcsök Anna valóban a fogyasztói társadalom egyik jelképének tekintett konzervdobozt, egy mindennapi használati tárgyat nemesít át ékszerré, mégpedig azzal a gesztussal, hogy az általa gondosan kiválasztott festmények, freskók, grafikák, tehát a grand art dimenziójába sorolt művek részleteit helyezi el az egykor élelmiszereket befogadó csomagolásokban, illetve hátlapjukon. Ezzel az alkotói módszerrel nem csupán a címben szereplő műfaji határátlépést valósítja meg, hanem megkísérli átjátszani egymásba a kortárs ékszer, a képző- és iparművészet, a design, a fogyasztói és az anyagi kultúra területeit. A változatos formájú és anyagú, mégis ipari, eldobható és olcsó konzervdobozokból kialakított egyedi brossok új tárgyakká, új történetekké, új anyagi minőséggé avanzsálnak, amelyek az elmúlt időszakot is magukba zárják.

Börcsök Anna: CSICSERIBORSÓ bross (elő- és hátlapja), 2021 Anyaga: konzervdoboz, vászon, PVC fólia, alpakka. Háttérrészlet: id. Hans Burgkmair, Szent család a gyermek Szent Jánossal, 1525, Staatliche Museen, Berlin. Fotó: Börcsök Anna

Börcsök Anna: OUT OF THE BOX bross (csukott és nyitott állapotban), 2021 Anyaga: cukorkás doboz, alpakka Hiányzó háttérrészlet: Leonardo da Vinci, Az utolsó vacsora, freskó, 1494-1498, Santa Maria delle Grazie (refektórium), Milánó. Fotó: Börcsök Anna

Börcsök Anna sokunkhoz hasonlóan a karantén hónapjai alatt kezdte el a világ nagy múzeumainak gyűjteményeit online, otthonából, karosszékének kényelméből nézegetni, az élő kulturális élmények helyett virtuálisan fogyasztani. A digitális technológiák, a hihetetlen felbontásban hozzáférhetővé tett reprodukciók olyan aprólékos műbefogadást tesznek lehetővé, amit sokszor az in situ, a múzeumi, a személyes, az autopsziára épülő műélvezet sem adhat meg. A tárlaton látható tizenhárom bross speciális installálást és képaláírást kapott: az ékszerek üveglapon pihennek, alattuk egy-egy tükör, hogy szinkronban láthassuk a tárgy elő- és hátlapját. A képaláírásokon pedig az alapadatok – az ékszer címe, ami jellemzően egy élelmiszer neve, és a felhasznált anyagok felsorolása – mellett, egy műalkotás címét és egy QR-kódot is találunk. Ha okostelefonnal beolvassuk ezt a kódot, akkor a készülék annak a múzeumnak az online gyűjteményébe navigál, amelyben az eredeti műalkotást őrzik, melyből a tervező kiragadott egy részletet. A brossokba épített, textilre nyomtatott képrészletek a túlfogyasztás, a telítődés, a fenntartható fejlődés kérdésein túl, arra is felhívják a figyelmet, hogy a vírushelyzet előtti világunkban egy-egy mű, vagy kiállítás átélése is gyors ütemben, szinte rutinszerűen történt, elfelejtettük, hogy mit jelent figyelmesen nézni, tanulmányozni, meditatív módon elmerülni, egy alkotás itt és most jelenvalóságát, avagy jelenlét-hatását befogadni. A kényszerű karanténhelyzet, a lelassulás visszahozta életünkbe ezt a majdnem letűnt, kiiktatott gyakorlatot.

Börcsök Anna ékszereiben titkok rejlenek, ugyanis a reprodukciók részleteit nem random módon választotta ki, hanem általuk komplex üzeneteket kíván átadni. Ezek a nagy egészből, a teljes művekből kiragadott, sokszor jelentéktelennek tűnő elemek az alkotó számára olyan punktumok – megsebző részletek –, amelyekről Roland Barthes írt Világoskamra című kötetében.[1]

Egyéniek, szubjektívek, önálló értelmezési síkkal bírnak. Börcsök ékszertervezőként, egyszerre öncélú képzőművész és a design thinking elvei szerint alkotó ötvösmester, aki korábbi munkáihoz hasonlóan most is narratív rendszert dolgozott ki, mely jövőbeni céljait jeleníti meg: az egyén, a család és a közösség mátrixában. Nem erőlteti ránk a saját értelmezését, inkább bezárja azt a tárgyakba, a brossok hátlapjába konzerválja. Számára ugyanakkor minden elem külön jelentéssel bír: a befoglaló forma és a korábban benne tárolt élelmiszer, a kiválasztott műalkotás, annak eredeti őrzési helye, a kép ikonográfiai és ikonológiai értelmezése, de még a hiánynak és a tizenhármas számnak is üzenete van. A kiállítás hívóképének választott, Budapest feliratú, kis méretű fémdobozban nincs semmi, üres.

Az OUT OF THE BOX – A megismerés határa című kiállítás megnyitóján Fotó: Asszonyi Eszter

A tervező csupán egy kapcsot applikált bele, hogy hordhatóvá tegye. Ha rákeresünk az értelmezést segítő, a tárgy mellé helyezett QR-kód segítségével, akkor okoseszközünk – virtuálisan – egészen Milánóig repít bennünket, méghozzá Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című freskójához. Az egyetlen ékszer a kiállításon, amelynek alapanyaga nem konzervdoboz, hanem a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér shopjában megvásárolható szuvenír tárgy, talán a reményről, a jövőről és a hitről üzen a koronavírus-járvány negyedik hullámának árnyékából. Ha pedig ruhánkra tűzzük, akkor mintha mi magunk lépnénk ki a nyitott dobozból, szimbolikusan kiterjesztve létezésünk határait. Hányféle értelmezése lehet egy tárgynak? Mennyi minden sűríthető bele egy konzervbe, vagy egy rekvizitumként közreadott, kétdimenziós QR-kódba? Most mi vagyunk a görög mitológia Pandórájának helyében, mi dönthetjük el, hogy kinyitjuk-e ezeket a különlegesen összetett, bonyolult mikrokozmoszokat rejtő műveket. A konzervdobozok érintetlen nyitófülei kísértnek, csábítanak felbontásuk mozdulatára, amely a megismerés újabb szintjének fizikai határát jelenti. Ha megtesszük, és feltépjük a finomművű ékszerek zárját, akkor létezésüket, értéküket, hordatóságukat tesszük kockára – a dilemma ismét a művészetfilozófia területére vezet.

Börcsök Anna: TONHALKRÉM bross (elő- és hátlapja), 2021. Anyaga: konzervdoboz, vászon, PVC fólia, alpakka Háttérrészlet: Paolo Veronese, A kánai menyegző, 1563, Louvre, Párizs Fotó: Börcsök Anna

Az OUT OF THE BOX – A megismerés határa című kiállítás és a Boundary ékszerkollekció darabjai csupán első ránézésre, a felszínről tekintve szólnak a fogyasztói és a magas kultúra új tárgyakban való összeházasításáról. Második, harmadik, és a sokadik ránézésre, a műbefogadás valódi átélésére, a lassulás kultúrájára, és a rejtett alkotói üzenetek megfejtésére bíztatják, inspirálják a közönséget.

[1] BARTHES, Roland (1979 [1985]): Világoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. Ferch Magda (ford.), Budapest: Európa Könyvkiadó.