Hol van már a tavalyi OFF? Idén! – Pillanatok a most nyílt és május végéig tartó OFF-Biennáléról

Elkezdődött az OFF-Biennále Budapest, amely az óvatos, vagy mondjuk inkább így, váratlan és részleges újranyitásban most az egyetlen nagyobb művészeti esemény. Körbenéztünk.

Mintha tavaly lenne. Azaz dehogy. Megmagyarázzuk: az OFF eredetileg tavaly ilyenkor zajlott volna, de akkor a szervezőknek, pár héttel a megnyitó előtt el kellett halasztaniuk az eseményt. Az OFF épp úgy elmaradt, ahogy a világ ezernyi más kulturális és művészeti eseménye. Múlt pénteken viszont megnyílhatott az OFF, és az eltelt egy évben a harmadik kiadás címe és koncepciója a LEVEGŐT!, ami természetesen József Attila versének címe, új jelentéseket kapott. Belesűrűsödik a világjárvány, amely lélegeztetőgépre kényszerített ezreket, a szűkülő szabad tér, amely egyre fojtogatóbbá vált, az I can’t breathe!, ami egy egész év mottója, vagy sírfelirata lehetett volna.

Még az OFF nyitóhétvégéje előtt sem volt világos, hogy az azt követő napokban-hetekben milyen szabályok mellett lehet majd kiállításokra, galériaterekbe menni, az összesen tizennégy projekt művészei, kurátorai, létrehozói, önkéntesei naponta változó helyzettel szembesültek. A kiállítások azonban megnyíltak, az események, tárlatvezetések az online térben valósulhatnak meg, illetve kisebb részben nyitott köztereken. Hibrid szituáció. De legalább szituáció.

Máris volt néhány fontos pillanat: RomaMoMA projekt részeként falat emelt a Tavaszmező utcai, egykori Magyarországi Roma Parlament régóta bezárt kapuja elé Oláh Norbert képzőművész – az installációhoz tartozó szöveget itt közöltük. Szintén a RomaMoMA keretében, a Közösen kihordani című akcióban került fel a BTM-be, a Budai Várba Péli Tamás nagy jelentőségű és hosszú ideje nem látható pannója, a Születés. Szó szerint felkerült, hiszen eddig egy pincében volt, másrészt pedig a Vár ma hihetetlenül, áthidalhatatlanul messze van attól a kultúrától, amelyből ez a mű érkezik.

Igor és Ivan Buharov a Revolúcióparabotanika című kiállításukon az ISBN könyvesbolt plusz galéria terében levetítenek pár kimaradt jelenetet új filmjükből, amelyet fesztivál-nevezések miatt egyelőre teljes terjedelmében még nem mutathattak be. A növények forradalma, a növények (bizonyos növényi szubsztanciák fogyasztása?) által elérhető megvilágosodás vár a nyolcadik kerületi a Víg utcában.

A MENÜ Imaginaire azt vizsgálja és mutatja be, sőt, teszi fogyaszthatóvá, amit designerek, filozófusok, képzőművészek gondolnak az étkezés jövőjéről. Itt a vég, de legalább lakjunk jól? Nem egészen erről van szó: nem csak a nyilvánvaló élelmezési krízis a téma, hanem a kivezető utak is, hogy mit nevezünk majd élelemnek ötven vagy száz év múlva. High tech food, fenntartható termelésmódok és tudatos választások: mégiscsak lenne esély?

Mint ahogy néhány utcával odébb (Kőfaragó illetve Horánszky), a klímaválsággal foglalkozó ACLIM! is igyekszik valamilyen pozitív, tényleg a pusztulásból kivezető cselekvési lehetőséget felmutatni. Ritka gazdag, meglehetősen bonyolult, de végig érdekfeszítő kiállítás, amelyben a tihanyi visszhang elhalkulásáról szóló, lenyűgöző kórusmű és a szentendrei ház kertjéből – mondjuk így – előkerült, titkos művészi munkák, a szalamandrák eltűnésének nyomába eredő munka, valamint a szakértőkkel, kutatókkal készült interjúk mind egy-egy szelíden felemelt mutatóujj: legalább képzeljünk el egy másik jövőt.

Az Óbudai Gázgyár egykori elektromos központjának elképesztő terében Vladan Joler médiakutató vizualizálja a…tulajdonképpen micsodát is? A bennünket körülvevő digitális infrastruktúrát, annak mechanizmusait. Ábrázolja a lehetetlent, ami azonban nagyon is lehetséges, nagyon is itt van, nagyon is valóságos. Az adatalapú gazdaság háttere előtt megvalósuló, a megfigyelés technológiáit alkalmazó szép, új világot. Okos telefon, okos látogató egy okos kiállításon.



A tavaly év végén már debütált Hírdalcsokor most beköltözött egy üres üzlethelyiségbe a város közepén. Szó szerint behozza a belvárosba a perifériát, azt a vidéket, ahonnan alig érkezik híradás a kontrollált, kozmetikázott információ korszakában. A Kartali Asszonykórus átírta saját dalait, hogy ezek a énekek azoknak a világáról beszéljenek, akik éneklik őket. Híradás a mából, női sorsokról. A PAD csoport is a perifériáról ad hírt, vagy azt hozza be a szigorúan őrzött belterületeinkre: a Hétköznapi hiánycikkek projekt a szegénységről beszél, a szegregátumokban élők létfenntartásért folytatott küzdelmét teszi átélhetővé, garantáltan pátosz és hatásvadászat nélkül.

És ezzel még nincs vége, az OFF május 30-ig tart. Azt most hagyjuk hogy mit mutatnak a számok a tavaly ilyenkorhoz képest, ezekben a hetekben próbáljunk csak arra koncentrálni: egy viszontagságos és még koránt sem véget ért válságidőszak remélhető lecsengése felé itt az első nagyobb, budapesti, korrárs képzőművészeti esemény. Fogyasszuk felelősséggel!

