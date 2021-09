Idény eleji formák – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Három kiállítás a szezon elején. Már az is öröm, hogy egyáltalán van szezon és annak van eleje. A lezárások réme e percben nem fenyeget, de tudjuk, jöhet bármi. Addig is: tippek a hétvégére és a következő napokra.

Techno worlds

Periféria, egykori üzemi épület, egyben cool (és nem mellesleg nagyon jó) művészeti helyszín. Az aqb nem kerülhette el a végzetét: az isten is, illetve az egykori hazai ipari kultúra is olyannak teremtette, hogy ott előbb-utóbb felüsse fejét a techno. Illetve alkalmasnak találják arra, hogy ott egy olyan kiállítás jelenjen meg, ami a technóval, mint kultúrával foglalkozik, leginkább értelmezési kísérletként. Nem idegen itt ez a műfaj, a technozene itt folyamatosan jelen van, így hát, persze, hova is érkezzen egy ilyen utazókiállítás, ha nem ide. A kiállítás azt ígéri, hogy “fókuszában olyan műalkotások állnak, amelyek a lokális és a globális, az underground és a mainstream, a politika és a kereskedelem vezérfonalain többek között a kommercializálódás, a digitalizáció, a sajátos test és térélmény és kreativitás kérdéseit vetik fel.” Dehát kinek mi a techno. A Fénykatedrális, vagy a Generation Extasy olvasói szeretni fogják a kiállítást, akiket a kettőnégy érdekel, meglehet, kevésbé. Ők viszont megismerik az aqb-t, egy cool, és nem mellesleg nagyon jó művészeti helyszínt.

Kik?

Chicks On Speed, Tony Cokes, Zuzanna Czebatul, Deforrest Brown, Jr. & AbuQadim Haqq, Aleksandra Domanović, Rangoato Hlasane, Ryōji Ikeda, Maryam Jafri, Robert Lippok, Lőrinc Borsos, M+M, Mamba Negra, Henrike Naumann & Bastian Hagedorn, The Otolith Group, Carsten Nicolai, Vinca Petersen, Daniel Pflumm, Sarah Schönfeld, Jeremy Shaw, Dominique White, Tobias Zielony

Hol?

aqb- art quarter budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.

Mikor?

október 10-ig



Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

Aggregation

Parafrazeálunk, parafrazeálgatunk? Igen. Nagyon is. Ha akarom hommáge, ha akarom továbbgondolás, de emlegethetnénk akár kisajátítást is. Dobokay Máté nem először utal, illetve parafrazeál, megy vissza művekhez és foglalkozik velük, átemelve és átértelmezve azokat. Most Maurer Dóra Nyomtatás kimerülésig (1978-79) című műve köré épített műegyüttest, Budapest legkisebb galériaterében. De a kis térben is lehet olyasmit létrehozni, ami akár a monumentalitást is megidézi. Analógia keletkezik, a hidegtűnyomat-sorozat helyett fotográfiai eljárással készülő munka. Nehéz mást mondani rá, mint, hogy szép. Két gondolkodásmód, személyiség, két nemzedék művészetfogalma és két kontextus is finoman összecsúszik itt.

Ki?

Dobokay Máté

Hol?

PINCE, 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 5.

Mikor?

szept.11-ig





Kiállítási enteriőr a PINCÉben



Szívvel és értelemmel

Ma nyílik, október 10-ig látható Kaszás Tamás kiállítása, amely a jövőből jövő pillantás. Vissza egy olyan világra, amely elmúlt. Az ökológiai változás, nem, mondjunk inkább nyugodtan katasztrófát, régebb óta Kaszás témái közé tartozik, és lassanként a fikció realitássá (realizmussá?) válik, elég itt csak az égő mediterrán erdőkre, vagy a térdig érő esővízben ázó metropoliszra utalnunk. Szóval, amiről Kaszás beszél, az nagyon is van. A perspektíva pedig nagyon is elképzelhető: visszanézés a jövőből, “emlékezés a jövőből a gazdasági, politikai, technológiai, ökológiai összeomlás előzményeire és következményeire.” Persze: ki tekint itt vissza, kié ez a tekintet? Ki néz a művek által? Festmény, hangjáték, installáció, az egyik legfontosabb hazai kortárs képzőművész új kiállításán.

Ki?

Kaszás Tamás

Hol?

Trafó Galéria

Mikor?

szept. 3. – okt. 10.

Kaszás Tamás: Vad peremvidék, 2013