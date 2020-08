Itt az idő! A támogatásodra számítunk

Az elmúlt hetek fejleményei után már magyaráznunk sem nagyon kellene, miért indítunk mi is támogatói kampányt. Persze, nem csak a médiaszabadság helyzetéről van szó.

Támogatom az artportalt!

Mostantól kezdve a cikkeink alatt és a weboldalunkon több helyen megtalálható felhívásunk, amely arról szól: támogasd az artportalt! Egyszerű banki átutalással, rendszeres vagy egyszeri összeggel támogatható az artportal, amely a hazai művészeti színtér legolvasottabb lapja.



Ez minden szempontból új időszakot nyit az artportal életében, ilyen ugyanis eddig még nem volt.

Az artportal fennállása óta ingyenesen nyújtja tartalmait az olvasóknak: a magyar és angol nyelvű cikkeit, a programválogatást, a művészeti adatbázis információit.

Ameddig rendszeresen nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) folyóirat-támogatási pályázatain, egyértelműnek gondoltuk, hogy a tartalomért nem kérünk pénzt, hiszen az NKA adóforintokból segíti a kultúrát és a művészeti sajtót is. Azonban az elmúlt években sok szempontból radikálisan megváltozott a helyzet. Az NKA online folyóirat-támogatási programja eljelentéktelenedett és egyértelművé vált, nekünk is piaci irányba kell továbblépnünk. Hirdetési koncepciót alakítottunk ki, leszerződtünk a hazai online média egyik legjobb sales ügynökségével. Elkezdtük az artportal:képző sorozatait, amelyek szintén bevételekhez juttatták az artportalt. Pályáztunk külföldi alapítványi forrásokhoz, többször nyertünk is, és nem nélkülözhettük a tulajdonosi támogatást sem.

Ezzel elindultunk egy fenntartható modell felé, amit azonban idén a járványhelyzet felborított, bizonyos bevételeinket teljesen lenullázva. Természetesen ez nem csak velünk történt meg, a hazai média független szereplői egytől-egyig megérezték a COVID-helyzet következményeit.

Az elmúlt hónapok beigazolták azokat a már korábban is hangot kapó véleményeket, hogy az ingyenesség modellje az online sajtóban sem fenntartható.

Ehhez jött és jön mindaz, ami a hazai média területén történt és történik: az Index-sztori óta ezt, azt hiszem, igazán már részleteznünk sem kell. Egyértelművé vált, hogy Magyarországon a függetlenségre, a tényszerű, korrekt és szakmai újságírásra törekvés most már komoly egzisztenciális kockázattal jár, és az is, hogy az olvasóknak is szerepet kell vállalniuk a számukra fontos médiumok fenntartásában. Ahogyan ezt a támogatási oldalunkon is kifejtjük, nem csak arról van szó, hogy a hazai médiapiacon, ahol többezer médium van jelen, a reklámköltések 2020-ban nagyot zuhantak (miközben korábban is elmaradtak a 2008-as válság előtti GDP-arányos szinttől), hanem arról is, hogy a legnagyobb hirdetővé az utóbbi években a magyar állam vált. Az állami hirdetés pedig gyeplő lett a kormányzat kezében. A támogatási oldalunkon egy FAQ-ban igyekeztünk röviden ismertetni a főbb szempontjainkat és válaszolni az alapkérdésekre.

Ami pedig a médiában történik, annak párhuzamait láthatjuk a kultúrában is. A kritikus és független kultúra, művészet egyre nehezebb helyzetben, egyre nagyobb nyomás alatt, kiszolgáltatottságban, a forrásoktól elvágva működik.

Egyszóval, itt az idő. Az olvasó támogatása egyértelmű visszacsatolást jelent: szükség van arra, amit csinálunk.

Az olvasó támogatása igazi társadalmi beágyazódást és tulajdonképpen védettséget is jelent: nem vagyunk kiszolgáltatva sem a hirdetői, sem a politikai szándékoknak. Az artportal is megteszi tehát az első lépéseket: elindítjuk a támogatói kampányunkat. Ez tényleg csak az első fázis, a későbbiekben támogató tagsági program beindítását is tervezzük, extra tartalmakkal, szolgáltatásokkal. És azt sem tartjuk kizártnak, hogy az archívumunkat a jövőben fizetőssé tegyük.

De egyelőre most csak annyit mondunk: ha szereted olvasni, akkor itt az idő, hogy támogasd is azt artportalt! Így tudunk fennmaradni, és így vihetjük tovább azt, amit a lap 15 évvel ezelőtt elkezdett.

Támogatom az artportalt!