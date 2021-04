Jeff Koons elszerződik a Gagosian-től és a Zwirnertől

A világ "legdrágább" élő művésze, Jeff Koons a Pace galériával dolgozik tovább. Noha ő a csúcstartó, árai az utóbbi időben lefelé mozdultak.

Két óriásgaléria helyett ezentúl egy fogja képviselni Jeff Koonst, adja hírül a New York Times információja alapján több művészeti lap is. Maga a művész afféle környezetváltozásként írja le a váltást és új kezdetként értékeli, hogy a Gagosian és a Zwirner után mostantól a Pace Gallery-vel dolgozik tovább. Jelenleg Jeff Koons az a képzőművész, akinek a munkái a legmagasabb árakon értékesíthetők a világon. “Ő az egyik legnagyobb élő művész, aki megváltoztatta mindazt, ahogyan a kultúránkra és egymásra tekintünk” – kommentált a New York Times-nak Marc Glimcher, a Pace vezetője.

Több beszámoló is kiemeli, hogy noha Koons Rabbit című, 1986-os fémszobra 2019-ben a Christie’s aukcióján 91,1 millió dollárért kelt el, és ezzel egy rövid szünet után, amikor David Hockney-é volt az első hely, ismét ő lett a legértékesebb név az élő művészek piacán, árai az utóbbi években csökkennek. Az ArtReview és az Art Forum emlékeztet arra is, hogy többmilliós perek csúfították a művész és a Gagosian együttműködésének elmúlt pár évét, leginkább késedelmes teljesítés miatt, miközben a vásárlók már letették a művekért az összegek jelentős részét, és Koons munkásságát folyamatos vita övezi a művészeti közegben is. Ez utóbbi megállapításban azonban nincs sok újdonság, Koons művészete valóban megosztó, legfőképpen annak kommercialitása okán. Hívei szerint azonban a szobrászat megújítójáról van szó, aki a pop-ot, a minimalizmust, a ready made-et is új megvilágításba helyezi, miközben tökéletesen reflektál a fogyasztást abszolutizáló, késő kapitalizmus korszakára. “Bizonyos mítoszokat kreálnak a munkák köré, de ezeknek egy része nem pontos” – idézi a New York Times a művészt.

A Pace és Koons első közös projektje egy új szobor bemutatása lesz Palo Altóban 2022-ben, amelyet egy nagyobb New York-i szólókiállítás követ 2023-ban. Addig pedig Marseille-ben, Firenzében és Dohában szerepelnek Koons művek.

Nyitókép: Jeff Koons, Puppy, 1992 © Jeff Koons, Photo- Dieter Scherdtle, Kassel / Pace Gallery