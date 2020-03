Jelentős Moholy-Nagy fotogram a Sotheby’s áprilisi, New York-i fotóárverésén

A koronavírus persze még közbeszólhat, de ha nem, akkor újra izgalmas magyar vonatkozású munkákra lehet majd licitálni a nagy árverőházak hagyományos tavaszi New York-i fotóaukcióin.

A világ két legnagyobb aukciósházánál már megszoktuk, hogy a legtöbb magyar, illetve magyar származású művész nevével a fotóárveréseken lehet találkozni. Nem lesz ez másképp az idei, március végi-április eleji aukciókon sem.

Előbb, március 31-én a Christie’s lép színre, s bár a ház a járványra való tekintettel több New York-i árverést is lemondott, a fotóaukciót a jelenlegi tervek szerint megtartják. Az aukción Brassainak nem kevesebb mint nyolc munkája szerepel; valamennyi fotó a 30-as években készült, többségük a párizsi éjszaka világát bemutató emblematikus sorozatához tartozik, de lehet licitálni ismert Picasso-portréinak egyikére is. A kalapács alá kerülő zselatinos ezüst nagyítások 5-15 ezer dollár közötti taksával várják a liciteket.

Ugyanezen az árverésen szerepel André Kertész Homage to Robert Capa című 1954-es munkája is; a zselatinos ezüst nagyításért 10-15 ezer dollárt várnak.

A fenti két művész munkái ott lesznek a Sotheby’s április 3-i árverésén is, itt azonban az árverőház reményei szerint egy Moholy-Nagy fotogram érheti el a legmagasabb árat; a mű első helyen szerepel az árverés promóciós anyagaiban is. Az egyedi munka 1922-ben borítótervként készült az 1921-24 között megjelent Broom című nemzetközi művészeti folyóirat 1923 márciusi számához. Moholy-Nagy több változatot is készített borítótervként, mindegyik a címet adó betűket variálja, ám végül egyik sem került a címlapra. A fotogram hátoldalán szereplő, a művész által írt instrukciók arra utalnak, hogy Moholy-Nagy ezt a változatot szánta publikálásra. A sorozat másik két darabját a párizsi Centre Pompidou, illetve az esseni Museum Folkwang őrzi, azaz ez az egyetlen, magántulajdonban lévő változat, ami még sohasem bukkant fel árverésen, viszont számos rangos kiállításon szerepelt, legutóbb Berlinben, a Bauhaus 100. születésnapjára rendezett tavalyi tárlaton. A fotogram becsértékét az aukciósház 400-600 ezer dollárban határozta meg.

André Kertésztől egyik legismertebb fotója, az 1926-ban született Szatirikus táncosnő későbbi nagyítására lehet licitálni. A példány érdekessége, hogy korábban egy alapítvány ajándékaként került az Art Institute of Chicago tulajdonába, s a neves intézmény most azért bocsájtja áruba, hogy ezzel is segítse akvizíciós büdzséjének feltöltését. A fotóért a múzeum 4-6 ezer euróra számít.

Brassai ezen az árverésen két munkával szerepel, amik a Christie’s-nél kalapács alá kerülő tételeihez hasonlóan a 30-as években születtek és az éjszakai Párizst örökítik meg. Becsértékük ugyanakkor magasabb, 15-25 ezer dollár között mozog.

A magyar vonatkozású tételek eredményeivel az árverések után frissítjük írásunkat.