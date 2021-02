Kalapács alatt a félmúlt: a KGB eszközeire is lehet licitálni a hidegháborús árverésen

A Beverly Hills-i Julien’s Auctions hétvégi árverésén ezúttal nem műkincsekre, hanem a XX. századi történelem többnyire még nem feledésbe merült tárgyi emlékeire lehet licitálni. A legnagyobb érdeklődésre a KGB kelléktárából származó eszközök számíthatnak.

hirdetés

Nem lehettek könnyű helyzetben a kaliforniai aukciósház munkatársai, amikor a következő, február 13-i árverésük tételeit kellett beárazniuk. A becsértéket ugyanis többnyire analógiák – hasonló jellegű tételek közelmúltban elért árai – és a piaci trendek alapján állapítják meg. Ezúttal azonban nagy valószínűséggel hiába kerestek analógiákat és a tételek iránti érdeklődést sem könnyű előre megbecsülni, mivel igazi kuriózumok – történelmi, zömmel hidegháborús relikviák kerülnek kalapács alá.

Az anyag gerincét egy csődbe ment múzeum kiállítási tárgyai alkotják, a rövid életű New York-i KGB-múzeumé, ami 2019 elején nyitotta meg kapuit és a rövid idő alatt nem tett szert annyi tartalékra, hogy túlélje a járvány miatti lockdown-t. hirdetés

Egy magánintézményről van szó, aminek mintegy 400 tételt magában foglaló anyaga egy litván gyűjtő, Julius Urbaitis három évtizedes munkájának eredménye. Ez az anyag kerül most kalapács alá, s bár hasonlóval a Julien’s munkatársai sem nagyon találkoztak még, de azért talán mégsem hatott rájuk minden tétel az újdonság erejével. A ház ugyanis az Amerikában rendkívül népszerű ún. memorabiliára, azaz neves személyekhez, eseményekhez, filmekhez, stb. köthető tárgyak árverésére szakosodott és például a James Bond filmekben időnként felbukkannak a KGB által használtakhoz hasonló tárgyak, mondjuk órába vagy hamutartóba rejtett magnók, vagy tollnak álcázott mikrofonok.

A választék árban, méretben rendkívül széles; számos tárgyról a normál földi halandó legfeljebb hosszas gondolkodás után kezdheti sejteni, mire használták – esetenként talán használják ma is – a most bárki számára hozzáférhető tárgyakat. Jó néhány évtizeddel ezelőtt ezek a „kütyük” a miniatürizálás csodáit jelentették és szinte kizárólag a titkosszolgálatok kelléktárában voltak megtalálhatók; ma már minden híradástechnikai boltban bárki hozzáférhet jóval korszerűbb változataikhoz. Persze nem minden a hang- és képrögzítés; lehet például licitálni egy 1.200 dollárra taksált műfogra, ami bizonyára nem a rágást volt hivatva segíteni, mert akkor aligha töltötték volna fel ciánnal a belsejében kialakított üreget. Spoiler: ezeket az ügynökök azért tartották maguknál, hogy kilátástalan helyzetbe kerülve az öngyilkosság nehezen megakadályozható módját választhassák.

A Fialka kódoló és dekódoló berendezés. A Julien’s Auctions jóvoltából

Vannak a kínálatban időközben legendássá vált tárgyak, illetve azok replikái is – ilyen például annak az esernyőnek a pontos mása, amivel Georgi Markov bolgár disszidens szervezetébe juttatták a gyilkos mérget egy, a lábán ejtett szúrással. Mindez 1978-ban egy londoni buszmegállóban történt, történetesen Bulgária akkori kommunista vezetője, Todor Zsivkov születésnapján. Az esernyő az aukció drágább tételei közé tartozik; 3-5 ezer dollárt várnak érte, de arról nem ejt szót a katalógus, hogy ez az ernyő is fel van-e töltve méreggel.

Voltak a KGB múzeum gyűjteményének olyan darabjai is, amik végül azért nem kerülhettek be az árverés tételei közé, mert birtoklásukat tiltják a kaliforniai fegyvertartási törvények. A titkosügynököket annak idején ez nyilvánvalóan nem zavarta. Szinte külön szekciót képeznek az árverésen azok a tárgyak, köztük üreges érmek, magassarkú cipők, mandzsettagombok, sőt még egy rektális (végbélbe helyezendő) kapszula is, amiket mikrofilmek vagy más titkos dokumentumok csempészésére használtak – hol több, hol kevesebb sikerrel.

Gyűrűnek álcázott miniatűr kamera. A Julien’s Auctions jóvoltából

Az egyik legérdekesebb tétel a német Enigma sifrírozó és desifrírozó berendezés orosz megfelelője, amiért 12 ezer dollárt várnak; a drágább tételek közé tartozik továbbá egy 7 ezer dollárra taksált, gyűrűbe épített kamera, és ennyit várnak azért az 500 kilós kő Lenin-szoborért is, aminek annyi köze van a KGB-hez, hogy egykoron a KGB kalinyingrádi székházát díszítette. Nem lenne meglepetés, ha – főleg a műszaki jellegű – tételek a vártnál akár lényegesen magasabb árakon kelnének el, aminek nemcsak a becsérték-megállapítás említett bizonytalanságai lehetnek az okai, hanem az is, hogy ezek a tárgyak különböző gyűjtői területek művelőinek érdeklődését is felkelthetik. Márpedig az USÁ-ban a történelmi relikviák éppúgy nagy népszerűségnek örvendenek, mint a kiszolgált, de a maguk idejében úttörőnek számító technikai berendezések. És persze számít az aukciósház az oroszországi gyűjtők érdeklődésére is.

Mini kamerát rejtő övcsat. A Julien’s Auctions jóvoltából

Az egykori KGB Múzeum kiállítási tárgyai mellett az aukción számos, Kubához és a kubai forradalomhoz kapcsolódó tárgy is szerepel, köztük Che Guevara és Fidel Castro által aláírt levelek és egy olyan dokumentum, ami azt vázolja fel, hogyan tervezte Castro híveinek „beszivárgását” Havannába. A harmadik tematikai súlypontot a Szovjetunió és az USA között a világűr meghódításáért kibontakozott verseny dokumentumai és tárgyi emlékei képezik; az árverés összbevétele a 700 ezer dollárt is elérheti.

Az árverés online katalógusa ezúttal különösen érdekes olvasmány, mert az első ránézésre érthetetlen szerkezetek funkcióiról is jó leírást ad.