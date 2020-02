Kelet-európai avantgárd divat: Király Tamás és szovjet kortársai

A hetvenes évek végére a kommunista jelképek kiüresednek - nyugaton. Keleten azonban nagyon is volt tétje a használatuknak. Tíz évvel később azonban minden szétesik, felszabadulnak a tervezők és elszabadulnak a szimbólumok. Divat, avantgarde, underground keleten.

hirdetés

Djurdja Bartlett 2010-es FashionEast: The Spectre That Haunted Socialism című átfogó könyve azt sugallja, hogy a divat alapvetően nyugati jelenség; a szocializmus évtizedeiben keleten, legföljebb (ha egyáltalán) jó másolataival találkozhatunk.[1] Claudia Skoda német divattervező, aki 1988-ban Berlinben megrendezte a Dressater: Dressed to Thrill című divatbemutatót, nem így gondolta. A világ – elmondása szerint – legfontosabb avantgárd divattervezőit felvonultató eseményen mindenképpen szeretett volna lehetőséget adni valakinek a vasfüggöny túloldaláról.[2] Végül Király Tamást hívta meg a Hamburger Bahnhofban megvalósuló eseményre. Király kollekciója nagy sikert aratott, és később több nyugati magazin, többek között a brit i-D és a mexikói Vogue is beszámolt a geometrikus ruhákról.

Skoda egy interjúban elmeséli, hogy még Leningrádba is elutazott, hogy potenciális résztvevőkkel találkozzon. Ez bizonyára nem független attól, hogy a peresztrojka éveiben a Szovjetunió kulturális színtereiről tudósító nyugati lapok gyakran számoltak be különleges, alternatív zenei koncertekkel egybekötött divat-performanszokról. A német Stern – amely később, a berlini szereplést követően Királyt „kelet-európai Jean-Paul Gaultier-ként“ emlegette[3] – 1988-ban például egy egész számot megjelentetett a moszkvai és leningrádi alternatív divatról.[4] Ez az érdeklődés azonban nem tartott sokáig, a téma nyugaton hamar és szinte nyomtalanul feledésbe merült.

hirdetés

Abban, hogy erről az időszakról mélyrehatóbb tudást szerezzek, nagy segítségemre voltak Misha Buster orosz kutató és kurátor publikációi és kiállításai. Buster 2011-ben rendezte meg az Alternative Fashion Before Glossies 1985-1995 című kiállítást, majd 2018-ban egy átfogó katalógust is publikált Peresztrojka divat címmel, amely a nyitás éveinek alternatív kultúráját meghatározó avantgárd divattervezőket mutatja be.[5]

A jelen cikk célja a kelet-európai avantgárd divat bemutatása, s így annak bizonyítása, hogy divat a szocializmus éveiben is létezett. Király Tamás korai munkáit olyan, a Szovjetunióban alkotó divattervezők tevékenységével vetem össze, akik hasonlóan a pillanatnak szóló konstrukciókat építettek, és a formákkal való kísérletezést helyezték előtérbe, nem pedig azt, hogy a ruha eladható-e. Ezt mégsem kifejezetten a fogyasztói társadalom és a szépségipar kritikájaként tették, mint nyugaton, ahol voltaképpen ez volt az avantgárd divat lényege. A szocialista hiánygazdaság által determinált helyeken hozták létre fantasztikus kollekcióikat, ahol rendeltetésszerű alapanyagot is nehéz volt találni, nemhogy márkát építeni és áruba bocsátani önmagad.

Kelet-Európa a divat

Andy Warhol 1977-ben hatalmas sarlót és kalapácsot ábrázoló festményeket állított ki a New York-i Leo Castelli Galériában. A botrány hiánya Arthur C. Danto szerint arra utal, hogy a kommunista jelkép ekkorra már teljesen kiüresedett az Egyesült Államokban.[6] A kor marxistái a későkapitalizmussal, a kizsákmányolás nemi és faji megnyilvánulásaival voltak elfoglalva, leginkább intellektuális körökben. Kevésbé érdekelte őket az osztályelmélet vagy a gazdasági magyarázat régi álma. A nyugati műkereskedelmi központokban ekkor jöttek divatba a képzőművészeti avantgárd klasszikusai, köztük Kazimir Malevics, Alekszandr Mihajlovics Rodcsenko és Vlagyimir Tatlin. Forgács Éva Kelet-Európa a divat című írásában a forradalmi romantikát kereső ’68-as generációhoz köti a jelenséget, akik a latin-amerikai és kínai mozgalmak mellet a bolsevik forradalomban találtak inspirációra.[7] Az orosz avantgárd nagyjai a Szovjetunióban csak a Gorbacsov-féle glasznoszty (nyitás) idején válhattak népszerűvé. Az egykor külföldre emigrált, nyugaton híressé vált konstruktivisták, futuristák és szuprematisták művészetét angol nyelvű, csempészett albumokból ismerték meg az underground művészek a rendszer széthullását megelőző néhány évben. A politikai kontroll enyhülésével nemcsak a húszas évek avantgárd nemzedéke, de a jelentésüket vesztett hatalmi szimbólumok is inspirációul szolgáltak a kor alkotói számára, ami a nyugat figyelmét sem kerülhette el.

Nemrég, egy moszkvai tanulmányút során megismerkedtem Sergey Borisov orosz fotográfussal. Amikor meglátogattam a stúdiójában, arról beszélgettünk, hogyan vált német, brit és francia magazinok keresett fotósává ebben az időszakban. Először 1987-ben keresték meg a Tempo újságírói, hogy készítsen néhány fotót a peresztrojkáról szóló cikkükhöz. Amikor meglátták Borisov divatperformanszokat és alternatív rockzenekarokat ábrázoló képeit, változott a terv: egy egész számot szenteltek a moszkvai és leningrádi underground kultúrának. Fényképeinek köszönhetően a helyi alternatív divattervezők munkáit hamar olyan magazinok is bemutatták, mint a Face vagy az Actuel. Annak érdekében, hogy lépést tartson a növekvő érdeklődéssel, Borisov maga is készített néhány összeállítást: egyik képén például átlátszó nejlonra festett vörös csillagok takarják a meztelen női modell intim testrészeit. Egyre több fotóshoz érkeztek külföldi megrendelések, 1989-re pedig már az amerikai Playboy is megérkezett. Natalya Negodával közölt egy sorozatot, aki a májusi szám címlapján egy olyan crop topot visel, amelyen az amerikai és szovjet zászló színeiben sejlik fel a „WAR PEACE“ felirat.

Ezzel egyidőben Skoda, a Dressater szervezője úgy gondolta – részletezi a Király Tamás 80s kötetben publikált interjúban –, hogy a szocialista blokk hamar nagy hatással lesz a divatra.[8] Az általa szervezett avantgárd divatbemutató a kor kiemelkedő tervezőit mutatta be; köztük volt Vivienne Westwood, Yoshiki Hishinuma és Rudi Gernreich is.[9] Olyan designerek bemutatása volt a cél, akik alternatívákat kerestek a tömegkultúra és a fogyasztói kapitalizmus vezette fősodorral szemben. Röviden, az avantgárd divat lényege a látvány és a formai megoldások előtérbe helyezése a funkció felett. Ez a hetvenes, nyolcvanas évektől jellemző, alapvetően posztmodern attitűd a divattervezés évszázados múltját teszi idézőjelbe. Korábban a ruha feladata az volt, hogy az egyén társadalmi osztályát és nemi szerepét úgy mutassa be, mintha az eleve adott volna. Mi sem kézenfekvőbb ennek kritikai ábrázolására, mint az öltözködés mesterkéltségének a hangsúlyozása. A szokatlan formák és anyagok, az eltúlzott, jelmezszerű kreációk, a furcsa külsejű modellek vagy a különös vizuális hatások általános jellemzői az avantgárd divatbemutatóknak. Király Tamás groteszk teremtményei jól mutattak a Dressater színpadán. A bemutatott kollekció egyedülálló módon tükrözte, mit jelent kelet-európainak lenni, és közben zárójelbe tette mindazt, amit akkoriban – főleg Magyarországon – a divatról tudni lehetett.

Kelet-Európában a divat-performansz nem volt különösebben népszerű, sokak által ismert műfaj a szocializmus éveiben. Király mellett kevés olyan divattervezőről tudunk, akiket hasonló társadalomkritikus művészi víziók inspirálták akkoriban. Említésre méltó a Brnóban alkotó, fiatalon elhunyt Michal Svarc (1961-1994), aki csakúgy mint Király, gyakran a város utcáit használta kifutóként. Azonban néhány évvel később az Untamed Fashion Assembly – amely 1990 és 1999 között évente megrendezésre került – Rigában valóságos gyűjtőhelyévé vált az avantgárd divattervezőknek és az olyan művészeknek, akik számára a legfőbb kifejezőeszköz a ruha volt, s akiket ezen keresztül az emberi test átalakíthatósága foglalkoztatott. Az első divatbemutatón negyvenen, Lettország Szovjetuniótól való függetlenedését követően, 1992-ben már százötvenen mutatták be formabontó kollekcióikat. A Bruno Birmanis által megálmodott és életre hívott esemény volt az első nagyszabású nemzetközi divatbemutató Kelet-Európában, amely kifejezetten a kommersztől elrugaszkodott, színpadias show-knak adott teret. A Szovjetunió felbomlását követő években a régió más részein is rendeztek hasonló bemutatókat; ilyen volt például az Avant-garde Fashion Assembly Tbilisziben (1995-1999).

A rigai esemény legfőbb különlegessége, hogy alkalmat teremtett a keleti és a nyugati tervezőknek, hogy találkozzanak egymással. A volt szovjet blokk területéről érkező alkotók megismerkedhettek londoni, párizsi és amszterdami társaikkal. Az avantgárd divatbemutatón többnyire megjelentek azok a nyolcvanas évek második felétől aktív moszkvai, alternatív tervezők is, akikről röviden szót ejtettem a Mi az új a New East-ben és mi nem? című cikkben.[10] Andrey Bartenev nem egyszer mutatta be Rigában szürreális test-objektjeit. Botanikus balett című előadásának papírmaséból készült fekete-fehér mozgó szobraival 1992-ben elnyerte az esemény fődíját. Ugyanebben az évben Katya Filippova fekete ajkú punk cárnői lélegzetelállító hatást keltettek, amint végighaladtak a kifutón, és ortodox ikonokat ábrázoló fátyol lobogott mögöttük.

Az Untamed Fashion Assembly legelső kiadásainak résztvevői, vagy Buster fent említett Peresztrojka divat című katalógusa láttán egyaránt feltűnik, hogy ezeknek a divat-performanszoknak lényeges vonása a szovjet jelképekkel való ironikus játék. Filippova előszeretettel helyezte új megvilágításba az unalomig ismert hatalmi szimbólumokat, amelyek a mai napig meghatározzák a moszkvai városképet. Lenin portréját egy ortodox kereszt közepére helyezte, vagy egyszerűen csak propaganda zászlóból készített ruhákat. Még a bemutatóra Londonból érkező szobrász, Andrew Logan is eltanulta ezt a helyiektől. Az 1992-es Assembly-n csillogó anyaggal bevont sarlókat, kalapácsokat és csillagokat emeltek a magasba a brit művész performanszának résztvevői. A koreográfiát az egyik előadó spontán akciója zavarta meg, amikor kiszedte az emberek kezéből a jelképeket, majd a földre hajította azokat.

A rendszer szimbólumaival való „túlazonosulást“ oroszul sztyobnak nevezik.[11] Ez a sajátos, egyszerre provokatív és banális[12] irónia nem csak a jelképek és a hátrahagyott monumentumok megszelídítésére és érvénytelenítésére szolgál. Az irónia általában eszköz – hívja fel a figyelmünket Boris Groys orosz teoretikus –, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amelyek érdekelnek minket, de úgy érezzük, önmagukban nem fogadná el őket a nyilvánosság. A Szovjetunió esztétikájának és rituáléinak gúnyos kisajátítása szerinte tehát azért is olyan vonzó, mert az önvizsgálat lehetőségét rejti magában, vagyis az egyetlen globálisan is elfogadott módja annak, hogy a művészet a szovjet realitással foglalkozzék.[13] Voltak, akik mélyebbre ástak a múltban, és a húszas években kerestek előképet maguknak. Gosha Ostretsov első kollekciója például Yakov Protazanov Aelita (1924) című avantgárd filmjéből inspirálódott. A szovjet sci-fi alapján létrejött asztronauta jelmezeket a művész játékrepülőkkel és tankokkal díszítette.

Király Tamás korai munkáiban szintén felfedezhetők a forradalmi irányzatokra tett kifinomult utalások. Kiváltképp a Hamburger Bahnhofban debütáló, geometrikus kollekció esetében. A show-n látható, nagyjából negyven kreáció az „Open Doors“ (Nyitott kapuk) mottóra készült, amelyet Skoda adott a tervezőnek, utalva a vasfüggöny túloldaláról érkező magyar művész nemzetközi szereplésében rejlő lehetőségre.[14] A modellek lassú, nyolc perces koreográfiát követve haladtak végig a kifutón a Tuxedomoon együttes tagja, Steve Brown által komponált zenére. Az egyszerűbb szabású, mellkasnál kivágott női felsőrészéhekhez gömb, korong és piramis alakú, illetve csillag alapterületű szoknyák tartoztak. A sötétkék és szürke férfiruhák katonai és munkásegyenruhára emlékeztettek. A vasalt bakancsok és kiegészítőként használt ipari védőszemüvegek a munkásosztály világát jelenítették meg az elhagyatott pályaudvar közepére függesztett acéllemezen, ami a kifutót helyettesítette. A modellek fején lévő háromszög alakú kalapokkal az összhatás Oskar Schlemmer 1922-es Bauhaus színházi előadását, a Triádikus balettet idézte fel. Az egyszerűbb darabok kék vagy szürke vászonból készültek, míg a geometrikus test-objektek fekete bársony borítása és vörös bélése a konstruktivizmus színvilágát juttatja eszünkbe.

Az avantgárd irányzatokhoz való visszatérés egyáltalán nem volt szokatlan Magyarországon, a nyolcvanas évek művészetében. Soós Andrea tanulmánya a Király Tamás 80s kötetben épp ezt elemzi.[15] Bachman Gábor, Rajk László és Kovács Attila építészek mellett említi a divattervezőt, akik utópisztikus vízióikat és radikális elképzeléseiket az állami tervezőirodák helyett filmdíszletekben valósították meg. Király, akinek a tevékenységét szintén nehéz lett volna összeegyeztetni a tervgazdálkodás által megszabott konfekcióruha-készítéssel, ezekkel az alkotókkal együtt olykor jelmeztervezőként dolgozott Bódy Gábor, Xantus János és Sándor Pál filmjeiben. Az együttműködésekből fantasztikus konstrukciók születtek, amelyekben szabadon keveredtek a formák és a stílusjegyek. A posztmodern eklektika jegyében halmozták egymásra a történelem, a pop kultúra és a végéhez közeledő rendszer narratíváit. Erre kiváló példa a Bachman és Király kollaborációjában létrejövő Kelet-európai riadó (1987). A filmben egy vörös csillagnak öltözött nő lépdel fel a Műcsarnok lépcsőjén, egy népbiztossal karöltve, kezében a Pravda-val. Először ölelkeznek, majd összevesznek, a nő pofon vágja a férfit, akinek egy cirill betűs címkéjű vodkás üveg esik ki a kezéből. A háttérben felsejlik a Nagy Októberi Forradalom hetvenedik évfordulóját ünneplő Művészet és forradalom kiállítás vörös molinója, amit egyébként Bachman tervezett. Az 1910 és 1932 közötti orosz-szovjet művészetet bemutató kiállítással a háttérben érthetővé válik a kor alkotóinak sajátos viszonya az avantgárd hagyományhoz; műveikben a konstruktivizmus iránti érdeklődésről tesznek tanúbizonyságot, egyúttal azonban dekonstruálják is azt. A politikai apátiával jellemezhető nyolcvanas években nem másra hívják fel a figyelmet, mint a forradalmi irányzat „egykori szépségének és idealizmusának történelmi tévedései és széthullása“.[16]

Nyitókép: Katya Filippova-ruha az 1980-as évek végéről. Fotó: V. Yeitmiyev és V. Kostichev, 1992

[1] Djurdja Bartlett: Fashion East. The Spectre that Hounted Socialism. MIT Press, London, 2010, 40.

[2] Soós Andrea: David Bowie azt mondta, menjek New York-ba. In: Muskovics Gyula—Soós Andrea: Király Tamás 80s, tranzit.hu, Budapest, 2017, 52

[3] Jan Kromschröder: Kurvák és Mata Harik. In: Muskovics—Soós: 46.

[4] Misha Buster: Alternative Fashion Before Glossies 1985-1995. Garage Museum of Contemporary Art, Moszkva, 2011, 44.

[5] Misha Buster: Perestroyka mody (Peresztrojka divat). RIP Holding, London, 2018

[6] Arthur Danto: Az absztrakt expresszionista kólásüveg. In: Uő: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, 1997. 175.

[7] Forgács Éva: Kelet-Európa a divat. In: Ez most a divat. Gondolat, Budapest, 1981. 124-140.

[8] Soós:: i. m.

[9] A divatbemutató résztvevőinek teljes névsora: Tom Adams, Marc Audibet, Rudi Gernreich, Yoshiki Hishinuma, Király Tamás, Francis Montesions, Claudia Skoda, Vivienne Westwood

[10] Muskovics Gyula: Mi az új a New East-ben és mi nem? A posztszovjet divat és a nyolcvanas évek. Artportal, 2019. október 14., https://artportal.hu/magazin/mi-az-uj-a-new-east-ben-es-mi-nem-a-posztszovjet-divat-es-az-1980-as-evek/ (Utolsó letöltés: 2020. január 22.)

[11] Kalinina Ekaterina: Fashionable Irony and Stiob: The Use of Soviet Heritage in Russian Fashion Design and Soviet Subcultures. In: Niklas Bernsand—Barbara Törnquist-Plewa: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia, Brill, Leiden, 2018. 194.

[12] Artemy Troitsky: From Stalin to Style In. In: Uő: Tusovka. Who’s Who in the New Soviet Rock Culture. Omniubus Press, London, 1990. 92.

[13] Boris Groys: Privatizations/Psychologizations (1995). In: Joseph Bakstein—Ekaterina Degot—Groys, Boris: Glasnost: Soviet Non-Conformist Art from the 1980s. Haunch of Venison, London, 2010. 261.

[14] Soós: i. m.

[15] Soós Andrea: Kelet-Európa a divat. In: Muskovics—Soós: i. m. 8-14.

[16] David Crowley: Király Tamás féktelen divatvilága. In: i. m. 63.