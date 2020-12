Keresztes Zsófia szerepel a 2022-es Velencei Biennále magyar pavilonjában

A 2021-ről elhalasztott, '22-es biennálén, a magyar pavilonban Zsikla Mónika kurátor és Keresztesi Zsófia "Az álmok után: merek dacolni a károkkal" című kiállítása látható majd.

Mint azt az artportal is megírta, a járványhelyzet a Velencei Biennále menetrendjét is átalakította. A biennále vezetése 2021-re halasztotta a 17. Velencei Építészeti Biennále megrendezését, és ezzel szinkronban módosította az eredetileg 2021-re tervezett 59. Velencei Képzőművészeti Biennále időpontját is. Az eseményt 2022. április 23. és november 27. között fogják megrendezni.

A Velencei Biennále nemzeti biztosa, dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója idén is nyílt pályázat útján, szakmai zsűri döntése alapján választotta ki a következő Biennále magyar kurátorát és kiállítását. A felhívásra összesen tizenöt pályázat érkezett be – ismerteti a Ludwig Múzeum közleménye. A pályázók 2020. október 19-én, illetve december 7-én prezentáción mutatták be a zsűrinek a kiállítási tervüket, valamennyi pályázat megtekinthető a múzeum honlapján.

A zsűri Zsikla Mónika kurátor Keresztes Zsófia Az álmok után: merek dacolni a károkkal című pályázatát nyilvánította a pályázat nyertesének.

A zsűri indoklása szerint: „Keresztes Zsófia a fiatal és már nemzetközi sikereket is felmutató magyar művészgeneráció egyik kiemelkedő képviselője. Alkotásaiban merészen átlépi és ugyanakkor ötvözi a művészeti ágak és stílusok határait. A pavilon terét egyetlen egészként kezelő, az építészet, a szobrászat és az iparművészet határán mozgó, jellegzetesen női nézőpontú installációja önmagunk megismerésével és az emberi kapcsolatokkal foglakozik és a képzelet tájain tesz belső utazást, melyhez többek között Szerb Antal Utas és holdvilág című regényéből merített inspirációt. Mozaikokkal borított különös, amorf szobrai egyéniek és látványosak; művészete személyes, friss, aktuális. Formavilága egyszerre idézi a szürrealizmust és a századforduló organikus építészetét, de a 21. század technikai megoldásaival dolgozik, és saját korának problémáit és életérzését jeleníti meg. A tervezett nagyszabású, látványos installáció kitűnően használja ki a velencei Magyar Pavilon adottságait.”

Külön üdvözölendő – szól a múzeum közleménye – hogy Keresztes Zsófia személyében hosszú idő után újra női kiállítóval jelentkezik Magyarország. A Magyar Pavilon 110 éves történetében női művésznek eddig mindössze két alkalommal volt önálló kiállítása: 2011-ben Németh Hajnal projektje, 1982-ben pedig Schaár Erzsébet posztumusz tárlata volt látható.

Zsikla Mónika 2007-től publikál hazai folyóiratokban (többek között az artportálon is), valamint hazai és nemzetközi kiadványokban. Publikációs tevékenysége mellett az elmúlt évtizedben számos hazai kortárs művészeti kiállítás kurátora és társkurátora volt. 2017 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem óraadója és a Budapest Galéria művészettörténész munkatársa. 2020-tól a Q Contemporary Budapest Curatorial Directora.

A zsűri tagjai Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennále Irodája vezetője, Dr. Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke), Lovas Ilona képzőművész, az MMA és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Sturcz János művészettörténész, az MMA tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az 1999. évi Velencei Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa, Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a Budapest Galéria főosztályvezetője, a 2019. évi Velencei Képzőművészeti Biennále magyar kiállításának kurátora és Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese voltak.