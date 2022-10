Egy lapon(?) – Az ‘On the Same Page’ című kiadványról

Az OFF-Biennále Budapest idén két kiállítási projekt mellett – rendhagyónak tűnő módon – egy kiadvánnyal vett részt a hagyományosan 5 évente, a németországi Kasselben megrendezésre kerülő tizenötödik Documentán.

Az On the Same Page (magyarul Egy lapon) című kiadvány nemcsak külsejét, illetve tartalmát tekintve komplex, de már címében is egy Erős Pistánál is chilisebb kijelentést tesz – tekintve mind a jelenleg fennálló, instabil világrendünket, mind a hazai mezőnyt. A kérdés adja magát: hogyan vagyunk, vagy éppen kellene egy lapon lennünk?

A kiadvány ötlete és keletkezéstörténete két, messzire visszavezető és szerteágazó előzményi szálra bomlik: az európai kortárs képzőművészeti színtér egyik legnagyobb eseménye, az idei Documenta megszervezésére a korábbi gyakorlattal ellentétben nem egy személyt, hanem a ruangrupa nevű indonéz művészcsoportot kérték fel, akik a „lumbung” (magyarul rizsraktár) kifejezés jegyében, egy erőforrás-megosztáson és közösségiségen alapuló koncepció alapján még további tizennégy csoportot vontak be maguk mellé, hogy közösen lássanak hozzá az esemény összeállításához és levezényléséhez. 2019-ben az indonéz főszervezők egyik tagja, Farid Rakun Budapestre látogatott a Dot.To.Dot rezidenciaprogram keretében, a tapasztaltak pedig meggyőzték arról, hogy a 2014-ben indult, Magyarországon a legnagyobb független kortárs művészeti eseménynek, tehát az OFF-Biennále Budapest kurátori csapatának Kasselben a helye. A másik előzményt maga Katarina Šević, az egyik szerkesztő kezdeményezése adta: a 2021-es OFF eseményekor nyílt szerkesztőségi összejöveteleket tartottak, hogy a meghívott hazai és nemzetközi vendégekkel olyan, a budapesti rendezvény programjában tematizált aktuális és sürgető kérdéseket, „mint az önszerveződést, a közösségi pedagógiát, a művészi szólásszabadságot és az ökológiai fenntarthatóságot” járjanak körbe szövegek és művek segítségével – a három nyilvános, nyitott szerkesztőségi találkozó leírása az OFF honlapjának archív, Nappali / Living Room felületén görgethető vissza.

Részlet az ‘On the Same Page’ című kiadványból (A kötet szerkesztőinek jóvoltából)

A három szerkesztő, Kálmán Rita, Páldi Lívia és Katarina Šević eredetileg egy olyan kiadvány létrehozását tűzte ki célul, amelyet egy flexibilis és nyitott munkafolyamat alakít, a kész mű pedig „közös gondolkodásra sarkall”. Az online és offline felületen történő közös publikáció-projekt végül egy olyan kötet formájában öltött testet, ahol bár inkább az OFF-Biennále Budapest különböző együttműködő partnerei és résztvevő alkotói szólalnak meg, mintsem a három nyitott szerkesztőségi találkozó nemzetközi vendégei, mégis egy esszenciális kivonattá forralták össze, majd párolták le a találkozók hívószavai által elhangzott és egymással megosztott tudást. Ehhez pedig még hozzá társították az OFF-on bemutatott projektek résztvevőinek tapasztalatait. Kvázi „monitoringot” folytattak, amely során a saját megvalósított kutatásukat vagy művüket kellett górcső alá venniük, azaz felmérni a sikereket, a levont tanulságokban pedig új lehetőséget meglátni. Így született meg a művészi szabadság, etnikai egyenlőség és szólásszabadság, a megváltozott táplálkozási szokások és hatásaik, a képzőművészet kontra karbonkibocsátás és -lábnyom (és még sok más) mixéből az On the Same Page-et összefűző függetlenség kulcsszavú tematika.

Napjainkban a függetlenség kifejezés új, megerősítő vagy megkérdőjelez(het)ő jelentésekkel, illetve egyéb irányú kitekintésekkel gazdagodott a lokális és globális problémák, valamint események hálójában. Azonban ez a hívószó már kezdetektől kézenfekvő volt a szerkesztők számára, hiszen csak a 2021-es OFF-Biennále címére kell gondolni: „Levegőt!” Míg ez a cím az ökológiai és szabadságjogi követelés és felszólítás mellett fogalmaz meg egy vágyat a közösen megteremtett léthelyzetekre, addig az On the Same Page már a kialakulóban lévő, tetterősséget és reményt sugárzó közös rezonanciát teszi láthatóvá. Az OFF-on megvalósuló, majd később önmagukra reflektáló projektek kapcsolódási pontjaikkal és asszociációikkal járják körbe a kiadványban a függetlenség múltbeli és jelenlegi modelljei, alkotóelemei, okai, képi megnyilvánulásai és hatásai közötti összefüggéseket, mindezt abból a pozícióból, amelyben a hazai közeget felgyújtó társadalmi, környezeti, gazdasági és politikai problémák tartják. Tehát nem egy tudományos hangvételű, áttekintést nyújtó, lexikonszerű (helyzet)jelentést vehet kézbe az olvasó, hanem egy kötetlenebb, emberközelibb, felszabadító hatású anyagot. A személyes és önreflexív beszámolókból felépülő kiadvány amellett, hogy a függetlenség kérdéskörét fragmentumszerűen térképezi fel egyéni stratégiák, kollektív megélések és történelmi tények mentén, tényleg kollaboratív munkára hívja olvasóját, hiába befejezettnek, késznek tekinthető publikációról van szó. Ezt egyrészt szolgálja a kiadvány letisztult grafikája, forgatókönyvszerű megjelenése, másrészt az őt létrehívó szándék (nyitott szerkesztőség): a versek, dalok, képek, vizuális naplók, esszék és tanulmányok alatti és közötti fél vagy üres oldalak saját megjegyzés írására ösztönöznek.

A vélemény hozzáfűzéséről azonban negatív benyomásai lehetnek az olvasónak, elég csak arra gondolni, milyen ádáz megosztottság uralkodik azokban a Facebook kommentszekcióban, amelyek a magyar hírportálok cikkei alatt gyűlnek. Erre, az ellentétes vélemények és álláspontok ütköztetésére nyújt valóban párbeszédet kezdeményező alternatívát a kiadvány. Például a Collectively Carried Out című részben elsőnek Péli Tamás roma-magyar festő Születés című freskójáról olvasható, továbbá annak keletkezési történetéről, a mű jelentőségének és alkotója művészettörténeti szerepének mellőzéséről, majd tavaly őszi kánonba emeléséről. Azután rögtön egy kerekasztal-beszélgetés női résztvevőinek kritikát megfogalmazó véleménye, reakciója következik. Itt dekonstruálódik a „más lapra/könyvoldalra tartozik” szólás, hiszen az ellentétes vélekedés ugyanarról a témáról együtt említendő, ez a közösség kollektív fejlődésének és előrejutásának érdeke. Mint ahogy a Cooking with Stones vagy a Multiple Drivers című fejezetekben konkrétan is olvasható: egy ízekben és tápanyagokban gazdag leveshez, vagy életerős ökoszisztémához többféle alapanyag szükséges, só és cukor egyaránt.

Borítókép: Részlet az On the Same Page című kiadványból (A kötet szerkesztőinek jóvoltából)