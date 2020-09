Kiállítások maszkban – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

A galériák arra kérik a látogatókat, hordjanak maszkot a kiállítási terekben, ahová eleve is csak korlátozott számban léphetünk be. Ettől még érdemes belépni! Programajánló.

Személyes távolság



Ha akarjuk, a fotográfia egyik alapkérdésére vonatkozik a cím, mitől, mekkora távolságra állunk, fizikailag és átvitt értelemben is, de ha akarjuk, akkor a kötelező távolságtartásra. Vagy éppen arra a távolságra, amelybe Besnyő Éva életműve került. Az 1930-ben Berlinbe távozott magyar fotográfusnő a szociofotó felől indult, majd építészeti fotó, majd a hetvenes években, Hollandiában kibontakozó nőmozgalom fotósa – ez az a fesztávolság, amelyet életműve átfog. Besnyő Éva munkásságának most kevéssé ismert darabjai is láthatók lesznek Budapesten, először.

Ki? Besnyő Éva



Hol? Kassák Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér 1.

Mikor? szeptember 11.-december 13.

Besnyő Éva: A Wannsee-i strandon, Berlin, 1931. Maria Austria Intézet, Amszterdam

You Told I Had Beautiful Hands

Puklus Pétert fotográfusként, azaz inkább fotó alapú művészetet művelő képzőművészként ismerték meg a kiállításlátogatók. Merthogy az is: a hazai kortárs fotószíntér egyik legizgalmasabb alkotója, aki installációkkal, tárgyakkal együtt állította ki fotóit, sőt, könyvet is hozott már létre, amelyben a szöveg és a kép egyaránt fontos összetevő volt. Most azonban festményeiből nyílik kiállítás. Mert, amint ezt a kiállításhoz fűzött szöveg mondja, 2019-ben alapvető változás zajlott a művészetében, eszköztárába bekerült az olajfestés is. Rögtön első vásznaival el is nyerte az Esterházy Art Award-ot. Aki megnézi a kiállítást, választ kaphat arra, miért, és mi is lett az alapvető változás konzekvenciája.

Ki? Puklus Péter

Hol? Artkartell Projekt Space, 1033 Budapest, Szentendrei út 93.



Mikor? szeptember 11.- október 4.





Soha ne mondd, hogy soha

Trianon. Már megint és még mindig. A kortárs művészet refleksziói nemzetre, történelemre, emlékezetre eddig is figyelemreméltóak voltak, ez a kiállítás pedig olyan alkotókat vonultat fel, akikre mindig érdemes odafigyelni. A kiállítás felrakja önmagát a térképre: a Trianon-interpretációkban a “giccsé ritualizált fájdalom és a kényszeres mítoszrombolás jelenti a két szélső értéket”. És persze ez a kettő ki is szolgáltatja a politikai céloknak. Pedig Trianon nem Trianonnal kezdődött és nem is azzal végződött. Volt itt egy Monarchia. És lett egy Európai Unió. Mit rontottunk el és mit oldottunk meg?

Kik? Kerezsi Nemere, Németh Ilona, Mircea Nicolae, Tolnai Ottó

Hol? Budapest Projekt Galéria, 1053 Budapest, Kossuth L. utca 14-16.

Mikor? szeptember 11. – október 2.

A nyitókép az ISBN könyv+galéria A gonosz bálna című kiállításán készült és Kortmann Járay Katalin Az Igazság Szája (Csillagok között) című munkájának részlete látható rajta. Fotó: Erdei Krisztina