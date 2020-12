Kicsomagolva. Kalapács alá kerül Christo és Jeanne-Claude magángyűjteménye

2021 az idén elhunyt Christo, valamint 11 éve meghalt felesége és alkotótársa, Jeanne-Claude éve lesz Párizsban. A művészpár magángyűjteményének árverése a start februárban, a csúcspont pedig legnagyobb, 1962 óta dédelgetett projektjük megvalósítása, a Diadalív becsomagolása lesz, a tervek szerint szeptember 18-október 3. között.

Amikor egy-egy neves művész magángyűjteménye – többnyire halála után – árverésre kerül, az mindig rendkívüli érdeklődést vált ki gyűjtői körökben. Ezek a kollekciók többnyire a hagyományostól eltérő módon épülnek fel: bár számos művész rendszeresen vásárol is a gyűjteményébe, a tételek többsége általában csere vagy ajándékozás útján kerül birtokukba. Ezért túl azon, hogy a jó proveniencia önmagában is értéknövelő tényező, az újdonság varázsa is fokozza az érdeklődést, hiszen az ilyen gyűjteményekből kalapács alá kerülő munkák többnyire először bukkannak fel a műpiacon és válnak hozzáférhetővé az azokat megszerezni kívánók számára. A gyűjtők mellett az ilyen kollekciók nyilvánosságra kerülése a művészettörténészek számára is csemege, hiszen módot ad az érintett művészek szakmai kapcsolatrendszerének és baráti kötődéseinek pontosabb feltérképezésére, korábban esetleg rejtve maradt hatások, befolyások felfedezésére.

Christo és Jeanne-Claude, fotó: Anders Krusberg/Peabody Awards, forrás: wikimedia.commons

Legutóbb, idén ősszel, az amerikai pop art és graffiti művész, Keith Haring magángyűjteményének 144 darabja került – 30 évvel a művész halála után – kalapács alá a Sotheby’s-nél. A jótékonysági célú aukción valamennyi tétel elkelt, ráadásul 94%-uk a becsérték felső határánál magasabb áron, így a 4,6 millió dolláros összesített árbevétel is több mint háromszorosa lett a várt összegnek.

Minden bizonnyal hasonló siker koronázza majd Christo és Jeanne-Claude mintegy 400 tételt számláló kollekciójának Kicsomagolva. Christo és Jeanne-Claude rejtett világa című árverését is jövő februárban, ugyancsak a Sotheby’s-nél, de ezúttal Párizsban. A jelentősebb munkák a tervek szerint a február 17-i élő, míg a kisebb értékűek a február 8-18. közötti online árverésen várják majd a liciteket; a ház a Haring-aukcióhoz hasonló összforgalomra számít, a bevétel egy tervezett alapítvány létrehozását segíti majd. A tételek túlnyomó többsége műalkotás – köztük jó néhány a művészek saját munkája – de licitálni lehet például azokra a némileg giccses aprósüteményes edényekre is, amiket Andy Warhol szenvedélyesen gyűjtött és tőle kerültek Christoék birtokába. A tárgyakat Christoék a New York-i Howard Streeten lévő házukban gyűjtötték, s a nagyközönség számára eddig ritka kivételtől eltekintve nem voltak hozzáférhetőek.

Gerrit Rietveld: Hoge karosszék, 1919, a Sotheby’s jóvoltából

A saját munkák között licitálni lehet majd a művészpár korai, a 60-as években született sorozatai mellett számos közismert projektjük, köztük a párizsi Pont Neuf becsomagolása (1985) vagy a Japánban és az USÁ-ban megvalósított Esernyők (1991) előkészítő vázlataira és egyéb dokumentumaira. A művészkollégák, javarészt személyes barátok között olyan neves mesterek munkái is kalapács alá kerülnek, mint Andy Warhol, Yves Klein, Lucio Fontana, Claes Oldenburg, Marcel Duchamp, William Copley, vagy Nam June Paik.

A tételek közül a legmagasabb és a legalacsonyabb becsértékűek egyaránt Andy Warholhoz fűződnek. A pop art nagymesterének Jackie Kennedyről készült 1964-es portréjáért egymillió euró körüli összeget várnak, míg a két tőle kapott, fentebb említett aprósüteményes edény, amik a Christoék lakásában készült fotókon többnyire a hűtőszekrény tetején láthatók, 300 dolláros taksával várják a liciteket.

Christo és Jeanne-Claude különösen közeli barátságot ápolt Claes Oldenburggal, Yves Kleinnel és Lucio Fontanával. A neves svéd-amerikai szobrász Oldenburgtól, akivel egyidőben voltak a legendás Chelsea Lodge lakói, korai, a 60-as évek elején készült „ételszobrokra”, a Szalonna és tojás-ra, illetve a Jégkrém és marhahús-ra lehet licitálni; a Christo számára dedikált művek becsértéke 40-60 ezer euró. Yves Kleintől egy 1958-ban született jellegzetes munka, a Blue Monochrome (IKB 19) került Christo gyűjteményébe, s onnan most, 300 ezer eurós taksával, az árverésre.

Claes Oldenburg: Szalonna és tojás, jégkrém és marhahús, 1960-as évek eleje, a Sotheby’s jóvoltából

Fontanával a barátság csak rövid ideig tarthatott; miután megismerkedtek vele egy kiállításának megnyitóján a milánói Galleria Apollinaire-ben, Fontana már csak öt évig élt. Szoros barátságuk emléke Fontanának az a megismerkedésük évében született és Jeanne Claude-nak dedikált jellegzetes hasított vászna, a Concetto Spaziale, Attesa, ami most 300-500 ezer eurós becsértékkel szerepel a tételek között.

A barátok mellett olyan művészek munkái is szerepeltek Christoék gyűjteményében, akikkel nem, vagy alig volt személyes kapcsolatuk, de nagyon tisztelték munkásságukat. Ezért tartottak nagy becsben többek között egy emblematikus design-tárgyat, Gerrit Rietveld 1919-es Hoge karosszékét, amit egy holland gyűjtő, Martin Visser ajándékozott nekik. Amikor Christoék 1964-ben Párizsból New Yorkba költöztek, csak néhány koffernyi tárgyat vittek magukkal – és ezt a híres ülőalkalmatosságot, ami most 80 ezer euró körüli taksával indul az aukción. Ugyanígy a Christoék által tisztelt mesterek közé tartozott Joan Miró, akitől egy időskori, 1968-ban készült szobor szerepel a tételek között a Personnage-sorozatból.

Nyitókép: New York, 1981: Christo and Jeanne-Claude in their studio before preparatory drawings for Surrounded Islands. Photo by Bob Kiss / Pace Gallery