Kortárs underground grafikusok az éjszaka életben tartásáért

Sosem hiányoztak még ennyire a hajnali séták hazafelé, mikor épp elkezd pirkadni, csicseregnek a madarak és a sok tánctól fáradtan minden lépésnek súlya van.

Lassan nosztalgiával gondolunk arra, amikor izgatottan vártuk a találkozást barátainkkal, amikor sikerült asztalt szerezni szombat estére és az egész társaság le tudott ülni, amikor az épp megszerzett italt valaki majdnem kiütötte a kezünkből.

A Jägermeister viszont már a jövőre gondol és minthogy tevékenysége szorosan kapcsolódik az éjszakai élethez, felkértek hét hazai kortárs underground művészt, hogy egy-egy egyedi címke tervezésével segítsék a bezárások miatt veszélybe került bárokat, hogy a vészhelyzet után újra kinyithassanak a kedvenc helyeink a kedvenc pultosainkkal,

és újra életünk része lehessen a sok véletlen találkozás, az éjszakai sodródás, azok az élmények, melyek az igazi éjszakát jelentik számunkra.

A #keepthenightalive Jägermeister-kollekció, még tavaly év végén került a polcokra.

A limitált kiadású palackokra Bálint Bianka aka Bianicon, Kiss-Benedek Kristóf aka Kisjustk, Pápay Fanny, Brunszkó László aka Nikon One, Kóka Barbara aka Miss KK, Fork Imre és Labrosse Dániel a rájuk jellemző stílusban álmodták meg az exkluzív címkéket. A különleges üvegre tervezett címkéket és alkotóikat mutatjuk be!

Fork Imre

Fork Imre neve már ismerősen csenghet azok számára, akik követik vagy éppen részt vesznek a hazai kreatív szférában. 20 éve festi aktívan a falakat, az önkifejezésen túl a cél, hogy interaktív és közben könnyed művein keresztül a környezetünkre vagy egy adott helyzetre reflektáljon, feldobja a mindennapokat. A festményein keresztül pedig megmutassa a művészibb énjét, vagy éppen a fennmaradó időben saját stílusát fejlesztve újabb szintre emelje alkotásait. Az elmúlt 2 évtizedben bejárta egész Európát, évente kb. 50 graffitit készít és 15-20 megbízásos projektben alkot különböző cégek részére. Részt vett a graffitis világ legnagyobb rendezvényén Dániában, a Roskilde fesztiválon. Az ő nevéhez köthető a Budapest Park és a Magyar Lovassport Szövetség arculatának megújítása. Egyetlen magyar graffitis, aki teljesen átfesthette a MOLOTOW vonatát Németországban.

“Évekig jártam éjjel alkotni, ez idővel teljesen belém ivódott mint aktív időszak a nap végén.

Munka után is este foglalkoztam saját projektjeimmel, amikor a párom elaludt vagy épp felkelt a város és elindultam bulizni. Az éjszaka sötét csendje és neonfényes lármája mindig is hatással volt rám és inspirálta művészetemet.”

Bálint Bianka / Bianicon

Bianka a BIANICON márka megalapítója. Tervező grafikusként végzett, 5 éve pedig már tetoválással foglalkozik. Fontosnak tartja, hogy ne csak a márkáját ismerjék az emberek, hanem tájékozottak is legyenek a világ/ország dolgaival kapcsolatban, ezért gyakran megosztja a véleményét a csatornáin.

„Az éjszaka számomra pont olyan sokféle, mint az emberek, akikkel találkoztam életem során, mint az emberek, akik körül vesznek a mindennapokban. Mint az élet maga. Van este, amelyik csendes, titokzatos, aminek hatására az életed bizonyos történéseit átértékeled, és vannak éjszakák amikor elveszünk a saját és mások gondolataiban, életében. Nekem az éjszaka ennek a két szélsőségnek az ötvözetét jelenti. Habár fiatalabb koromban jóval többet mozogtam az éjszakában, ma is fontos szerepet tölt be az életemben, csak már más formában.

Rengeteg inspirációt jelent.

Megihlet egy nyüzsgő és hangos baráti társaság, és megihletnek a csendben borozó emberek is a Bálna teraszán. Számomra az éjszaka már nem olyan vad, de a hiányát én is érzem, mint annyi másik ember most az országban, a világban. Remélem, hamarosan újra nagyobb hangot adhatunk az örömteli pillanatoknak, születésnapoknak, egyetemi felvételiknek vagy csak általánosságban a mindennapoknak.“

Kiss-Benedek Kristóf / KISJUSTK

Kristóf 2015-ben végzett a MOME média design-szakának mesterképzésén. Már az egyetem alatt budapesti bulik és helyek arculatán dolgozott, mint például a BRKLYN Bár, a Pont vagy a skål. Többek között a nevéhez fűződik a virálisan terjedő EINFACH BERLIN logó, a Magyar Klipszemle vizuális arculata, vagy az egyik legjobb bagel-hely, a Budapest Bägel logója is. Annyi mindent csinált, hogy az összes projektje ide sem fér, de itt van néhány a legizgalmasabbakból: dolgozott amerikai és angol produkciókban, vagy például a Kondor Vilmos által írt Budapest Noir egész estés, 1930-as években játszódó mozifilm grafikai világát is ő keltette életre. Erősít PR csapatot, de ő a POKET Zsebkönyvsorozat vizuális megalkotója és művészeti vezetője, sőt 2018-ban a díszlettervezésbe is belekóstolt, éppen két új darabon dolgozik, amit a Thália Színházban, illetve a Magyar Állami Operaházban fognak bemutatni.

Számára a budapesti éjszaka az új emberi kapcsolatokról és szoros barátságokról szól. Fontos az a sok inspiráció és nyitottság, amit az éjszakai élet hordoz. Az a fajta tapasztalat és érzés, ami meghatározza szabadságát és kreativitását és aminek hiányából jött létre az az alkotás, amit láthatunk tőle.

Pápay Fanni. Fotó: Gerhard Rauth

Pápay Fanny szabadúszó grafikus. Szürrealista képeket hoz létre, letisztult képi világgal és erős színekkel. A munkája során szeret nagyon ellentétes dolgokat összehozni egymással, a visszataszítót a gyönyörűvel, a finomat a durvával, vagy csak egymáshoz nagyon nem illő, mégis meglepő módon harmonizáló dolgokat egymás mellé tenni. Számára ez alapvetően egy izgalmas játék. Sokszor játszik a textúrákkal és olyan kompozíciókat alkot, amelyek a valóságban nem jöhetnének létre.

„Az éjszakai élet nekem sokszor a szocializálódás legfőbb módját jelenti, mert alapvetően egyedül dolgozom otthon. Ha végzek a munkával, a nap végére, éjszakára szervezek magamnak egy-két találkozót, jókat beszélgetünk, sörözünk. Ilyenkor meg tudom élni azt, amit napközben nem, kapcsolódni. Ez számomra a legjobban működő rendszer, mert a munkában nyugalomra van szükségem, hogy koncentrálni tudjak és a legjobbat hozzam ki magamból – de kell a balance. Kicsit nehéz, hogy most nem tudok töltekezni, random összefutni egy italra, beülni, beszélgetni. Emiatt az arányok eltolódtak és sokkal nagyobb szerepet kap a munka és a befelé fordulás, de ezt biztosan lehet majd kamatoztatni a jövőben.”

Burunkszkó László / Nikone. Fotó: KELEMEN

1977-ben született Budapesten. A ’90-es évek közepétől több mint húsz éven át a hazai és nemzetközi graffiti / street art alkotói közösség aktív tagja. A 2010-es évektől a festéksprayket digitális rajzeszközök váltották fel, napjainkban illusztrátorként, szabadúszó kreatívként dolgozik. Munkáival sokszor találkozhatunk hazai és nemzetközi reklám- és játékfilmekben, hollywoodi produkciókban, számos művészeti kollaborációban, lemezborítókon vagy kiállításokon.

„Az elmúlt huszonegynéhány évem azzal telt el, hogy graffiti festőként a mi szűk és zárt kulturális közösségünkben megannyi pályatársammal együtt a hírnevet, a “FAME”-et hajszoltam. Az ehhez szükséges érdemi munka pedig természetesen leginkább éjszaka folyt.

Sokszor jártam tilosban, de amikor nem, akkor is védelmet találtam a sötétségben.

Otthon voltam a budapesti éjszaka ragyogó neonjai közt, majd megismertem a vidéki pusztaságok sötétjét is, messzeségben pislákoló fényeivel, eközben pedig az idegen országok éjszakáit is megízlelhettem. A sötétség a barátom lett. Elrejtett, menedéket nyújtott, terepet adott az izgalomnak, hozzásegített ahhoz, akivé, amivé akartunk lenni. Örökre megtanultam a sötétben mozogni, megszerettem minden titokzatosságával, félelmével, csábításával és bájával együtt.

Az idők és a személyiségek azonban változnak és ez így van jól. Ma már nem járkálok az éjszakában, de azért még mindig odakacsintok az alkonyatnak, mert tudom, hogy aki váltja őt, az nekem régi jóbarátom.”

Labrosse Dániel

23 éves autodidakta alkotó, a munkáiban leggyakrabban az emberek különcségeit boncolgatja. Szívesen ötvöz különféle technikákat, a festészettől kezdve az animáción át az augmented reality-ig. Számára az éjszakák általában a munkát jelentik. Olyankor a legtermékenyebb, de ha tavaly előre tudta volna, hogy idén majdnem az egész évét otthon fogja tölteni, és nem hogy koncertekre, de szórakozóhelyekre sem járhat majd el, minden hétvégén elnézett volna valahova.

Koka_Barbara / MissKK

Mindig is imádta a ruhákat, a divatot és az old school rap-et. Nagyjából azóta érdekli a graffiti és az urbánus művészeti ágak, amióta először látott falra festett betűket a vonatokon. Azaz legalább 15 éve. Budapesten járt szakközépiskolába, minden nap vonattal utazott. Egyből megtetszett és érdekelni kezdte, ki csinálta és főleg miért. Amikor ezekre választ kapott, elhatározta, hogy ő is hasonlóan szeretné felkelteni az emberek figyelmét. Viszont az hamar kiderült, hogy a tipográfia nem az ő vonala, inkább kitalált valami olyat, amit más még nem csinál. Textiltervező szakon végzett és magától tanulta meg a Photoshop alapjait. Kezdetben divatmagazinokból kivágott montázsokat ragasztgatott, aztán rájött, hogy számítógépen tud életnagyságú babákat is készíteni és így kezdődött minden. Számára mindig is fontos volt a mondani való, amit az utcai művészet közvetít. Ezért minden babára ír egy vicces, kedves néha flegma de szórakoztató üzenetet.

„Az éjszaka hiánya legfőképp azért nehéz, mert a művészetem egyik fő fázisa éjjel zajlik. Éjjel ragasztom ki a babákat a városban.

Most az éjszaka nem csak a bulik, hanem a lehetőségek hiányáról is szól. Nincs spontaneitás, nincs együttlét. Kicsit mindenki átértékeli a kapcsolatait, és, hogy mennyi mindent nem szabad most csinálni.”

Az egyedi tervezésű Jägermeisterekből összesen 10.000 db készül, és minden eladott üveg után 2.000Ft-ot fordít a márka az éjszakai élet megsegítésére. A fogyasztók nevezései közül kerülnek ki azok a vendéglátóhelyek, amelynek dolgozói támogatást kapnak.

