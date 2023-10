Lantos Ferenc világszemléletéről

Az érdeklődők ezekben a napokban vehetik kézbe a Lantos Ferenc életművét bemutató új, a Zsdrál Art Galéria gondozásában megjelent monográfiát. Mészáros Flórával, a kötet szerzőjével és szerkesztőjével Petrányi Zsolt, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője beszélgetett.

– Petrányi Zsolt (PZS): Mi vezetett arra, hogy elkezdj Lantos Ferenc művészetével foglalkozni? Miként jelent meg a horizonton a korábbi kutatásaidhoz képest, így a Párizsi absztraktok. Abstraction-Création című kiállításod és a nemzetközi tudományos munkád után? Mi az aktualitása a témának korábbi Lantos monográfiákhoz képest?

– Mészáros Flóra (MF): Számomra a magyar és a nemzetközi fókusz nem válik külön, mert főleg azokkal a nonfiguratív művészekkel foglalkozom, akiknek művészete megrajzolható a globális térképen. Egy könyv megírásának nálam az első lépése mindig a célközönség kijelölése. Ebben az esetben az elképzelt személy egy olyan nemzetközi laikus, műkedvelő és szakmai/tudományos szereplő, aki eddig a pontig nem ismerte Lantost. Az elmúlt években, amikor a geometrikus trendek rendkívül népszerűvé váltak a világon, s számos magyar alkotó neve forog az internacionális köztudatban, bosszantott, hogy Lantos nincs köztük. Holott egy olyan nonfiguratív gondolkodást körvonalazott, ami párhuzamba hozható elsősorban azokkal az irányvonalakkal az 1960-as években, amikkel Észak-Amerikában, vagy Nyugat-Európában találkozhatunk. De ellentétben másokkal, Lantosnak nem volt lehetősége külföldre utazni a szocializmus ezen időszakában, s nem ismerte ezeket a mintákat, vagyis saját magától jutott el egy nemzetközi szintre, mindezt egy elszeparált világban. Ezt a lokális közegben megjelenő művészetet szerettem volna kinyitni a világ felé. De az is közrejátszott, hogy Lantos olyan nonfiguratív alkotó például Jackson Pollock mellett, aki elsők között kísérletezett a zománccal. Land art műveivel is meghaladja a saját korát. Egyedülálló nonfiguratív teóriája is, amiként a természetet geometrikus relációk mentén analizálja. Lantos elméletének jelentősége jóval a Párizsi absztraktok kiállítás megszervezése és franciaországi tanulmányaim előtt megtalált. Ugyanúgy tizenévesen ismertem meg őt Pécsett és mesélt nekem a naturáról, ahogy találkozott ő is mesterével, Martyn Ferenccel, akiről az első monográfiámat írtam. Sorsszerűnek tekinthetőek ezek a találkozások.

Petrányi Zsolt és Mészáros Flóra beszélgetése a Lantos könyv zártkörű bemutatóján, fotó: Barta Imre

– PZS: Martyn kapcsán megjegyezném, hogy az egyik meglepő fordulat a könyvben − eltekintve a nemzetközi kontextustól −, hogy Lantost egy magyar művészeti láncolatba helyezed bele, és a 19. század végétől, Munkácsytól s Rippl-Rónaitól indítod ezt a folyamatot. Az írás felveti az olvasóban, hogy vajon meddig vezethetők vissza a magyar művészek előképei? Egy mester és tanítvány kapcsolatban fellelhető művészeti elgondolás miként tevődik át generációról generációra?

– MF: A hegeli szellemfejlődés-történetet vallom, és hiszem, hogy létezik egymásutániság, egy művészeti tanítás, s egy folyamat elindulhat úgy is, hogy évtizedekkel később, generációk múlva lesz meg az eredménye, miközben a generációk között azonos történeti motívumok ismétlődnek. A monográfiában vázolt jelenség túlmutat a hagyományos mester-és tanítványtörténeteken. A köztudatban az egyik legismertebb magyar alkotónak, Munkácsy Mihálynak Rippl-Rónai József a tanítványa. Rippl-Rónai emlékezéseiből is ismert, hogy egy nagy vita következtében válik le mesteréről, mert nem bírja elviselni azt a fajta stílt, amit Munkácsy közvetít. Pontosan ugyanannyi idős korában és azonos módon következik ez be Rippl-Rónai tanítványánál, Martyn Ferencnél is, akit már mestere határozottan int önállóságra. Ezt követően Keserü Ilona és Lantos Ferenc is fiatalon tanul Martynnál. Ekkor már Martyn Lantost, mint tanítványt finoman tereli új utak felé és bátorítja, hogy találja meg a kézjegyét, lépjen az önállóság mezejére, de még megoldást nem kínál. Ugyanakkor Martyn már tudatosan kezeli a tanítást, sőt az eredeti Munkácsy-féle intést is. Lantos ehhez hasonlóan tanítványainál, a Pécsi Műhelynél a szellemi leválásra inti a geometrikus kört, akik nem mellesleg maguk is önállósodásra vágynak. Lantos később szabadiskolájában és tanítványainál pedig már a megoldást is felmutatja: ő világnézetet közvetít. Tanítványai elbeszélései alapján érzékelhető, hogy tartanak attól, hogy nehezen felelnek meg Lantos elvárásainak, és csak idővel értik meg, hogy miért nem technikát, alkotói módszert, hanem világszemléletet ad át Lantos Ferenc. Az elválás reménye itt már az, hogy az adott tanítvány így megtalálhatja a saját kézjegyét, vagyis a képzőművészeten túl is érzékelhető önálló, egyedi szerepét, vagy saját világnézetét. Úgy is fogalmazhatnék, hogy azt a koncepciót, amitől eredetivé is válhat. Visszatérve az előző kérdésre, a saját érdeklődésem ismételten találkozik Lantos elveivel, kutatásaimban mindig ez foglalkoztat: mitől lesz valaki eredeti a teljes nemzetközi színtéren.

A Lantos könyv zártkörű bemutatóján, fotó: Barta Imre

– PZS: A világnézet kapcsán foglaljuk össze az absztrakció gyökereit, hiszen az említett Martyn és Martyn-kör, így Lantos vagy Keserü Ilona esetében is a természetből redukált formavilággal találkozunk. Ha van korszellem, akkor a természeti kép geometrizálása hogyan fűzhető át Lantos munkásságán? S Martynon keresztül a II. világháború előtti nemzetközi absztrakció szemlélete miként kerül át a lantosi életműbe?

– MF: Már egyetemistaként, szakdolgozatomban Martynnak Lantosra és a Pécsi Műhelyre gyakorolt hatásáról szerettem volna írni, de több olyan tanácsot kaptam, hogy először elemezzem az előképeket. Az elmúlt években ez az út beigazolódott, amikor is elsődlegesen az 1960-as és 1970-es évekbeli absztrakt alkotók kerültek centrumba, s világossá vált, hogy meg kell érteni az előzményeket. Sőt demonstrálni szükséges, hogy mi az a folyamat, amely mentén ezen alkotók individuálisan vagy közösségben magukra találhatnak. Az 1920-as és 1930-as évek az a periódus − ezt tárgyalja az Abstracion-Créationról született kutatásom is −, amikor számos nem-ábrázoló művészvonal realizálja, hogy tudatosan szükséges önmagát definiálnia, s summázni kell a nonfiguratív trendeket. Rájönnek arra, hogy két fő útvonal létezik: egyik a természetből eredezteti a világot, erre organikus módon visszautal az absztrakció során, a másik a geometrikus utat vázolja, amelyben nincs referencia a naturára, önmagában létező objektként − ami attól még a természetben is felbukkan – használja például a köröket, vonalakat. Martyn ebbe az összegző folyamatba csöppen bele Párizsban, és egyértelműen az első út mellett teszi le a voksát, miközben a szürrealizmus gondolkodásában is elmélyül. A Lantos könyv egyik alapgondolata, hogy Martyn az organikus absztrakció és a szürrealista elvek szintézisének birtokában, azaz egy olyan ismerettel gazdagodik és költözik haza (1939), ami akkor a leginkább kurrens az egész világon. Ezen az úton halad tovább az 1940-es és 1950-es években, amikor Lantost a tanítványává fogadja. Ezt követően Lantos nem áll meg itt, s a Martyn adta korszellemmel nem elégszik meg, nem ragad meg az organikus úton és nem is a geometrikus ösvényben merül el, hanem ellentétben a két ösvénnyel, egy újra lép: mely szerint a kettő viszonyrendszerét vizsgálja. Az érdekli, hogy milyen relációk működnek a természet és ember kölcsönhatásában, a mikro-, és makrokozmoszban. Ez a szemlélet nem a kortársainál lelhető fel, hanem ha visszamegyünk az időben, akkor a Bauhaus olyan mesterénél, mint Paul Klee, aki megpróbálja a természet relativitását elemezni és geometrizálni. Lantos Ferenc az 1960-as szellemiségében ezen is túllépve, megkísérli a kor technikái mentén, filozófiai kérdései mentén újragondolni azt, és egészében új elméletet alkot. Azaz rendkívül hamar megfogalmazódik benne, hogy az egész világ lebontható geometrikus elemekre, s ezeket a geometrikus elemeket hol önmagában mutatja meg, hol úgy, hogy úgy tűnjön, mintha a létrejött forma már létezne a természetben − de ez nem azonos az absztrakcióval. Vagyis bevisz minket egy olyan játékba, hogy feltegyük magunkban a kérdést, hol húzódik a látott realitás, a természet és a művészet határa. Mivel egész munkásságában ez a korán meglelt relációkra épülő nonfiguráció foglalkoztatja, ezért nem számít, hogy egy adott mű az 1960-as vagy 1980-as években születik-e, hiszen azonos világnézet mentén dolgozik, ahol a probléma mélyebb kibontásában érzékelhetünk fejlődést. Ezért nem volt fontos, hogy a könyvben a kronológiához kössem magam.

A Lantos könyv, fotó: Müller András

– PZS: A külföldi és magyar művészek életművei és ez alapján a monográfiák is rendszerint fejlődési korszakokat vesznek alapul, időrendet követnek, így szembeötlő az a szokatlan munkamódszer a könyvben, hogy vállalja, a lantosi életműben párhuzamosan futó pillanatok jellemzőek. Nóvumnak találtad ezt a karakterjegyet Lantos oeuvrében?

– MF: Abszolút nóvumnak tartom, amelynek alapja, hogy Lantos annyira hamar megtalálja az előbb említett világfelfogást, hogy képes „beelőzni” kortársait is hazai területen. Az írás egyik fő hipotézise szerint ennek oka az, hogy nem a „megszokott” úton jár, kimarad az a folyamat, hogy a figuratív művészetet megismerve (például a Képzőművészeti Főiskolán) különböző hatások mentén eljusson az absztrakcióig, majd az önálló nonfigurációig, helyette ő már 15 évesen találkozik a friss nemzetközi nonfiguratív irányvonallal, és mire érett felnőtt lesz, már a világot rendszerek mentén, s a nonfiguráció nyelvének ismeretében látja. Ez a lehetőség kettős alapzaton, nemcsak a martyni kurrens tanításon, de a saját tehetségén is nyugszik. (Hasonló helyzetbe kerül Keserü Ilona is). Végeredményben pedig tíz, tizenöt évvel jár korosztálya nonfiguratív művészete előtt. Úgy vélem, a valódi nóvum mégsem ez, hanem annak a hatalmas tehernek és nehézségnek a leküzdése, amikor valaki ilyen korán rátalál a saját újító látásmódjára, akkor képes legyen folyamatosan megújulni és ezt kitartani egy hatvan-hetvenöt éves karrier alatt. Ennek az elméletnek az alapja Lantosnál a kör használata lesz. Személyes véleményem szerint éppen a legsokrétűbb formát választja, amely az eltérő kultúrákban különböző jelentéssel bír, hol a patriarchális, hol a matriarchális társadalom, máskor a szabadság szimbóluma, vagy a végtelen érzet eszköze stb. Beszélgetésünk helyszínén is visszatérő formai elem a kör. Lantos azt láttatja, hogy a teremtett rend szerint (az ő világnézetében az Isten kreálta világban) minden elemben visszatérnek a geometrikus formák, minden lebontható ezen alakzatokra. Ő maga ezt hol organikus, hol geometrikus módon alkalmazza, máskor önmagában, vagy analitikusan értelmezi. Matematikai alapú nézete nem előzmény nélküli; Beöthy István az aranymetszés szabályaihoz nyúl vissza, de matematikai egységek mentén dolgozik Georges Vantongerloo vagy Theo van Doesburg az avantgárdban, a formaelméletben Victor Vasarely Lantos kortársaként. Vagy Lantos elmélete kapcsán Kleen túl Vaszilij Kandiszkijt érdemes kiemelni, aki a formák természetben való rendszeres ismétlődésére hívja fel a figyelmet. Utóbbi alkotók, pontosabban a Bauhaus gondolkodás újrafelfedezése az 1970-es évekre datálható, de amikor ez Lantos érdeklődésének fókuszába kerül, akkor világszerte kutatási szinten is inkább a Bauhaus geometrikus vonala jut főszerephez. A többség az utóbbi irányhoz és a Bauhaus általános összművészeti szemléletéhez nyúl vissza. Az, hogy Feri velük ellentétben ezeket a példákat már korábban megismeri, és Klee, Kandinszkij útját járja, az lokális közegéből adódik: egyfelől a Bauhausból érkező pécsi tervezők révén és az általuk közvetített építészetből, valamint a rajtuk keresztül és Martyn által hazahozott könyvek ismerete okán.

Részlet a Lantos könyvből, fotó: Müller András

– PZS: Lantos emberként milyen karakter volt? A könyv alapján nagyon következetesen jut el egy redukcióig, amely okán újabb formakísérletekkel játszik el. A reprodukciók viszont azt tükrözik, hogy az általa felállított szabályrendszert hol felrúgja, hol nem lép ki belőle. Így az olvasó üdítő módon ismerhet meg egy olyan személyiséget, akinek az alapelve a spontaneitás, játékosság, s egy olyan művészet közvetítése, amely tág horizonton mozog.

– MF: Rengeteg olyan alkotóval találkozunk, akinek a kulcskérdése az anyaghasználat, a technika megtalálása, vagy az absztrakció értelmezése az életútjában, azaz a művészeti problematika megmarad náluk a képzőművészet zárt körén. Azonban Lantos Ferenc számára a képzőművészet sohasem csak a kiindulópont, fókusza a teljes világ, s abban a matematika, a biológia elhelyezése, aszerint, hogy a teremtett rend miként függ össze a tudománnyal. Talán kijelenthető, hogy amikor egy művésznek nem a képzőművészet a fókusza, hanem ennek az interdiszciplináris szemléletnek az átadása, s a tárgyalt világnézet érlelése, akkor szabadabban is mer mozogni, eredményként munkáit evidensen hatja át a kötetlenség miatt a játékosság. Ezentúl a humor, az ösztönösség is Feri alapvonása volt. Bár a könyvben nem részletezem a személyes vonatkozásait, életútját, mégis érdemes elmondani, hogy Lantos életében fontos fordulópont 1968-1969, Apagyi Máriával való megismerkedése, amikortól egy tudatos munka és életút elindul, maga is rendszerezi a munkásságát. Mindemellett egyúttal legtermékenyebb korszakában az ekkor kezdődő zománckísérletek, tulipán-grafikák, építészeti projektek mellett is megmarad a bensőjéből fakadó szabad természete. Személyes ismeretségünk alapján én az alázat szóval jellemezném Lantos Ferenc karakterét, hiszen minden területhez, tudományos ághoz ugyanolyan alázattal nyúlt és rendelte alá magát és művészetét a világ rendjének.

Részlet a Lantos könyvből, fotó: Müller András

– PZS: Zománckísérletek hogyan válnak épületek egységévé? A művészet határainak kiterjesztése, a környezetművészet bemutatása mit jelent nála? A Magyar Nemzeti Galériában, amikor a Keretek között című kiállítást rendeztük, szembesültünk azzal, hogy a Tűrt, Tiltott, Támogatott korában problémát jelentett, hogy az absztrakt motívumokat nem lehetett az épület részeként a szocialista üzenet közvetítőjeként értelmezni.

– MF: A környezetművészet kifejezést maga Lantos használja, azután, hogy a bonyhádi zománcgyárban kísérletezik a körformával és eltérő rendeltetésű projektekbe kezd. Engem az foglalkoztatott, hogy Lantosnál nem a technika a kiindulópont, hanem a megtalált világnézet új matériákon és műfajokon keresztül való érvényre juttatása, a környezetművészeten keresztül a publikum elérése. Utóbbi Lantosnál nemcsak az építőművészetet jelenti, hanem a land artot is. Eddig más művészeti körökhöz kötjük a természetbe való beavatkozás jelentőségét, de az egyik, ha nem a legkorábbi land art kísérlettel ő jelentkezik Magyarországon (1968-1969). A pécsi ikonikus helyszínen, a Tettye parkban installálja zománcait és azt vizsgálja, miként működnek a naturális közegben a tulipános alkotások. Térelemei valójában nem tulipánt ábrázolnak, hanem a körnek, a körnegyednek a különböző verzióit, amelyek újra összerakva „tulipánnak tűnnek.” Valóság, amit látunk? A tettyei természet, vagy a zománcon látott a realitás? − teszi fel a kérdést Lantos. Miként reprezentálható a kettő viszonya? − ismét a relációk érdeklik. Ez a land art munka időben párhuzamos azzal a tevékenységével, amikor építészeti alkotásokat készít, és zománcai frízsorokként jelennek meg. Ugyanakkor a vele együtt alkotó építészek is kiemelik, hogy Lantos architekturális rendeltetésű zománcai elveszítik dekorációs voltukat, önálló entitássá válnak, nonfiguratív tartalommal bírnak. Miközben az absztrakt művészetet szimpla dekorként értelmezi a kritika és a szocialista kultúrpolitika. A recepciótörténettel is külön foglalkozik egy fejezet, de a könyv azt is tárgyalja, hogy Lantos milyen módon tudja edukációs célra használni a környezetművészeti projekteket. Engem az is érdekelt, hogy például a pécsi DÉDÁSZ-épület, vagy székesfehérvári, pécsi óvodák frízeinek zománcait akkoriban másfajta percepcióból, s építőművészetként ismerhette a közönség, ugyanakkor ma már például az acb Galéria majd a Zsdrál Art, s több múzeum Lantossal kapcsolatos aktivitása révén önállóan, képként szembesül velük a néző. Ez a meglepő „művészeti beavatkozás” rendkívül hatásos, éppen Lantos analitikus munkásságát, elemekből építkező gondolkodását világítja meg és Lantos variációkat támogató nézetébe is beleilleszthető.

Részlet a Lantos könyvből, fotó: Müller András

– PZS: A könyv utolsó fejezete Lantos pedagógiájáról és a vizuális nevelésről szól, vajon találkozik-e a koncepciója a budapesti eszmékkel, például Bak Imréjével vagy Fajó Jánoséval? Hol volt ennek a gyakorlati próbája Lantos életében?

– MF: Én ezt edukációs módszerként tüntetem fel, hiszen nemcsak az Apagyi Máriával közösen elindított Martyn Ferenc Szabadiskola működésében és oktatási modelljükben lelhető fel, vagy Lantos tanítványi körében (például Pécsi Műhely) az ő oktatási/nevelési metódusa, hanem ugyanúgy − amire te is utalsz −, az előbb említett műveken, például környezetművészeti munkákon keresztül is. Nem is a vizuális nevelés, hanem a világnézet közvetítése a cél. Nincs kapcsolat a budapesti kortársakkal, ugyan képzőművészete ismertté válik, de edukációs eszméje megmarad ez abban az értelemben lokális közegben, hogy az oktatása Pécsett teljesedik ki. De később realizálja a magyar társadalom ennek a zenei-művészeti oktatásnak a jelentőségét. Úgy vélem, hogy általánosságban is kijelenthető, hogy az oktatásnak a mai napig meghatározó szerepe lehet a nonfiguratív művészet és a vizuális nevelés közvetítésében, és Lantos egész pályája erre kiváló példa.

– PZS: A most megjelent Lantos monográfia nemcsak tartalmában, hanem szerkesztésében is tükrözi ezeket a víziókat. Nem a képek és szöveg közötti elkülönítést követi, hanem tematikus egységeket vázol, új dinamikát jelöl ki, miközben grafikai megoldásaiban is visszaköszön Lantos elvrendszere. Kérlek, térj ki ezekre!

– MF: Lantos Ferenccel a 2000-es évek végén kezdődött a közös munka, a későbbi róla készülő monográfiának a megálmodása. Szöllősi-Nagy András ajánlása révén a Zsdrál Art pár éve megtalált a konkrét feladatra. Teljesen szabad kezet kaptam, a galéria a művek kiválasztásába sem szólt bele. Köz-és magángyűjtemények is hozzájárultak a könyv matériájához, miközben a pontos képadatokat és jogokat is sikerült tisztázni. A speciális grafikai megoldásokban (amelyek Herr Ágnesnek köszönhetőek), a szerkesztői munkában a művészet funkcionális érvényesülése foglalkoztatott, így például Lantos edukációjának bemutatása a kör felbontására épülő művek pauszpapíron való illusztrálása által. Fontos szerkesztési szempont volt az olvasók játékos bevonása, így a könyvet lapozó először a képek alapján, didaktikusság nélkül fedezheti fel Lantost, és még a szöveg elolvasása előtt magától megértheti, miért a kör Lantos világának a centruma, mit jelent a teremtett rend kérdése, vagy, önállóan és egyben is szemlélheti az épületfrízeket (kihajtós oldal). Lantos életének minden részlete erről a játékról és alázatról tanúskodik, célja megértetni a látott élmény fontosságát és a tudomány eredményeit.

Lantos Ferenc: Cím nélkül, 1954, tus, papír, Zsdrál Art Galéria, Balatonfüred, fotó: Körtvélyesi László

A szöveg a Lantos című könyv zártkörű bemutatóján elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

Borítókép: Részlet Mészáros Flóra Lantos-kötetéből, fotó: Müller András