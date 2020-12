Last (minute) Christmas. Vásárok, ahol kortárs művészetet vehetsz karácsonyra

Még van néhány nap karácsonyig és van még pár nap azokból a vásárokból is, ahol kortárs műveket lehet venni, leginkább online. Ajánlatok!

Eperjesi Ágnes: Tele tálak, pulyka (500 x 340 px)

FKSE Patron

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, azaz az FKSE évente megrendezett karácsonyi műtárgyvásárából még van hátra két nap. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy már minden mozdíthatót elvittek volna a vevők, gyűjtők. A Patron olyan vásár, ahol abszolút friss nevek, feltörekvő művészek és már beérkezett alkotót munkáit is meg lehet találni, olykor meglepően kedvező árakon. Száznegyven mű, online vásárlás, személyes átvétel. És ami még fontos: aki a Patron anyagából vásárol, az a fiatal művészek legfontosabb hazai szervezetét is támogatja!

Online katalógus itt!



Vedres Ági: Sweet Countryside, 1986

New Era

Új éra, új korszak, vagy ahogy tetszik: ez az év igencsak aláhúzta, vastagon, piros vonallal ezt a címet. Tényleg új helyzet volt és van 2020-ban. Egyik következménye pedig éppen az online műkereskedelem erősödése. A New Era műveit alapvetően szintén online katalógusban tették közzé, de vételre on- és offline lehetőség is van, a vásárt rendező LAVOR Collective bejelentkezéssel lehetővé teszi a művek helyszíni megtekintését. Egészen december 24-ig.

Online katalógus itt!

Fajó János (1937 – 2018): Szalagok, 1987, színes szita, 74/130, 43 x 43 cm



Wilson and Cohen

Online aukciót hirdetett a fancy nevű Wilson and Cohen. Offline megtekintés, online licitálás, még december 20-ig. A kínálatban kortárs és huszadik századi művészek munkái, zömmel festmények, de tárgyak is, összesen hetvenhat tétel.

Online katalógus és licit itt!



Támogatói kép Nemdebár No.6 archival pigment print, 20 x 30cm, 2012/2013

Karácsonyi műbalhé

Már csak két nap van hátra a Karácsonyi műbalhéból, amelyet a Nemdebár nevű kedvelt szórakozóhely hirdetett meg. Hogy miért mű, azt még értjük, de, hogy miért balhé, azt most nem firtatjuk, a lényeg, hogy a Nemdebár barátai, látogatói köre, amelybe alkalmasint művészek is tartoznak, műveket ajánlott fel aukcionálásra, illetve eladásra. Képzőművészeti alkotások és a hely életét megörökítő dokumentumfotók is vannak a tételek között. A munkák a COVID-szabályok betartásával itt is megtekinthetők offline. Aki vásárol, a Nemdebár túlélését támogatja.

Online katalógus a Facebookon, itt!

Ajándék terminál

Magyar tervezők, fenntartható design, tudatos vásárlás. Ezekkel a hívószavakkal csábít az idei Ajándék terminál, amely design objekteket és termékeket kínál, még egészen december 24-ig. A terminált az Allée bevásárlóközpontban lehet megtalálni, de a Hybridart idén egy dedikált weboldalon is bemutatja a tervezőket és a termékeket itt!





Farkas Róbert: Pink bubble gum, festmény, vegyes-olaj 50×70 cm, 2018

Közös metszet

A K Galéria új szereplő a kortárs művészeti kereskedelmi galériák terepén. Náluk a karácsonnyal nem ért véget a karácsonyi vásár, átcsúszik az újévre is, a művek, amelyeket élőben és online is meg lehet tekinteni, január 18-ig megvásárolhatók. Terítéken képzőművészek, illetve a kultúra más területein működő, de képzőművészettel is foglalkozó alkotók munkái.

Online katalógus itt!

Nyitókép: Támogatói kép. Nemdebár No.4 archival pigment print, 20x30cm, 2012:2013, print-2020