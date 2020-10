Le a mélybe! – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Kalandok az aqb pincerendszerében, fotó és önelemzés a Trafóban, a lengyel ellenállás hőskora, a hetvenes-nyolcvanas évek fordulója a Platánban. Ajánlatok a hétvégére.

Puha sarkok

Mélyre megyünk itt is, családi kapcsolatok, személyes viszonyok elemzésébe. Legalábbis ezt ígéri a sokszor szokatlan, egyszerre szerkesztett és váratlan, olykor zavarba ejtő, de mindig izgalmas munkáiról ismert fotográfus új kiállítása. Perlaki Márton dolgozott fotóriporterként, majd a Színház és Filmművészeti Egyetem operatőr szakán végzett. A kult-státuszba emelkedett The Room magazin alapítója és képszerkesztője volt. Fotók, krétarajzok, grafikák, luminogramok láthatók most tőle a Trafóban.

Ki? Perlaki Márton

Hol? Trafó Galéria, 1094 Budapest, Liliom u. 41.

Mikor? október 30. – december 6.

Perlaki Márton: Growing a new limb, 2020

MMM

A mély itt konkrétan és metaforikusan is értendő, a kiállítás, vagy inkább eseménysor az art quarter budapest (aqb) pincerendszerében zajlik illetve látható. Az aqb egy valahai ipari létesítmény, amely pazar művészeti központtá és műterem-komplexummá (sőt, komplexussá) vált, úgy, hogy közben őrzi Budafok jellegzetességeit és a rozsdaövezet emlékezetét. A pince a belső utak metaforája is, persze, de nem mennénk itt bele obskúrus elemzésekbe, főként úgy, hogy e pillanatban rejtély a számunkra, mi is látható majd az MMM-en. Ben. Ban. Művek, performanszok, ennyit tudunk, és annyit, hogy az esemény a megnyitón látogatható (ez nem meglepő), illetve november 14-ig, a későbbiekben meghirdetendő időpontokban, vezetett séták keretében. Távolságtartással, maszkban, natürlich.

Kik? Bolla, Szilvia, Borsos Lőrinc, Kophelyi Dániel, Janky Előd, Kis Adrián, Mátrai Erik, Muskovics Gyula – Páll Tamás – Szeri Viktor, Tóth Márton Emil

Hol? aqb, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.

Mikor? október 31., 18.00-21.00

A szabadság felé



A hét, illetve a hónap végéig még látható a Lengyel Intézet kiállítási helyszínén, a Platán Galériában ez a fotókiállítás: Stanisław Markowski képei a lengyel ellenállási mozgalom és a Szolidartiás szabad szakszervezet kezdeteiről, illetve nagy korszakáról, 1976-tól 1982-ig. Markowski dokumentálta az akkori időket, a tüntetéseket, a gyűléseket és a szükségállapot bevezetését. Más idők, más frontok, más szereplők – ez nyilvánvaló, de Lengyelországban most is ellenállás zajlik, most nők tiltakoznak az utcákon a nemrég bevezetett drákói abortusztörvény és következményei ellen. Ha azt keressük, a kemény lengyelországi tiltakozások, a társadalmi szolidaritás gyökerei hol vannak, akkor nem tanulságok nélküli ez a kiállítás.



Ki? Stanisław Markowski



Hol? Platán Galéria, 1061 Budapest, Andrássy út 32.

Mikor? október 31-ig

Stanisław Markowski: Nowa Huta, 31. VIII. 1982. Forrás: Instytut Polski

Nyitókép: Somlai Anna munkája az idei Arc plakátkiállításon. Fotó: Erdei Krisztina