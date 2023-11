„Lehetett volna sokkal rosszabb is” – mérlegen a novemberi New York-i árverések

A novemberi nagy New York-i árverések kínálták az utolsó esélyt a globális aukciós piac negatív trendjének idei megfordítására, vagy legalábbis lassítására. Az eredmények azonban legfeljebb árnyalták a nem túl biztató összképet.

A nagy nemzetközi árverőházak hagyományos novemberi impresszionista, modern, második világháború utáni és kortárs árverései az év legfontosabb és legnagyobb forgalmú aukciói közé tartoznak; a „célegyenest” jelentik, esélyt kínálva egy addig gyengébb év optimistább hangulatú befejezéséhez – vagy fordítva, sokat ronthatnak az addig kedvezőnek tűnő összképen. Az eddigi idei számoknak nagyon jót tett volna egy erős november és a nagy házak a maguk részéről komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az év bizakodóbb hangulatban záruljon. Pedig a sokat emlegetett külső körülmények nem alakultak kedvezően; az idei évet eddig is jellemző, a gazdasági körülményekre és a (befektetői) hangulatra is kiható gondok jórészt megmaradtak és újabbak is társultak hozzájuk – elég csak a közel-keleti konfliktus rendkívül súlyos kiéleződésére gondolnunk. A Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips javarészt megtették azt, amit adott körülmények között tehettek, és egy eladásra nem feltétlenül ösztönző légkörben is sikerült viszonylag jó kínálatot, s abban néhány egészen kiemelkedő tételt biztosítaniuk. Ennek persze ára volt; a beadóknak a megszokottnál jóval nagyobb arányban – néhány árverés esetében minden egyes tételre – garanciát kellett adniuk, ami még akkor is komoly anyagi kockázatot jelentett számukra, ha a garanciák többsége külső, harmadik féltől származott. A katalógusokat átlapozva feltűnt az is, hogy a becsértékek számos esetben alacsonyabbak voltak a vártnál – erről nyilván nem volt egyszerű megegyezni a beadókkal. A becsértékek viszonylag alacsony voltát azért is hangsúlyoznunk kell, mert egy árverés sikerét rendszerint többek között azzal mérik, hogy a leütési árak milyen arányban érték el, vagy haladták meg a becsértéket. Ha a becsértéket alacsonyan állapítják meg, akkor ez a mutató jobb képet mutat, anélkül, hogy valóban jobb teljesítmény állna mögötte.

Aki csak az árverőházak közleményeit olvassa a november 8-15. közötti „nagyhét” aukcióiról, komoly sikerként értékelheti azokat, hiszen a házak jelentései rendszerint csak az érem egyik oldalát mutatják meg. S ha olvashatunk is ezekben a jelentésekben forgalmi számokat, azokat a legritkább esetben hasonlítják össze a korábbi év(ek) hasonló adataival. Megtudhatjuk, kik értek el életműrekordokat, de nem derül ki, milyen, szép reményekkel indított tételekre nem volt licit; az többnyire kiderül, hány tétel kelt el a becsértékének sávja feletti áron, de nem esik szó azokról a művekről, amik e sáv alsó határa alatt találtak vevőre. Ugyancsak ritkán derül ki a közleményekből, hány tételt vontak vissza az árverés előtt. A visszavonásnak persze számos oka lehet, de az egyik leggyakoribb, főként az utolsó pillanatban bejelentett visszavonások esetében a házaknak az a benyomása, hogy az érintett tételeknek kevés esélyük van a jó szereplésre. De azért ezeket az információkat sem feltétlenül kell az olvasónak magának „kibányásznia” a leütési árakból kiindulva, többnyire össze lehet szedni őket a nemzetközi hírlevelekben megjelent elemzésekből is. És bizony ezek az elemzések azt mutatják, hogy

az idei novemberi teljesítmények jelentősen elmaradnak az utóbbi két évtől, immár bizonyossá téve, hogy az idei év összforgalma is lényegesen alacsonyabb lesz.

Pablo Picasso: Nő karórával, 1932, olaj, vászon, 130 x 97 cm, a Sotheby’s jóvoltából

A továbbiakban először a három nagy ház összesített novemberi New York-i teljesítményét mutatjuk meg, majd részletesebben foglalkozunk az összesen 14 élő aukció közül a két legnagyobbal, a Sotheby’s november 8-i aukciójával, ami ún. single owner sale volt, azaz egyetlen gyűjtő, Emily Fisher Landau tulajdonában volt művek kerültek kalapács alá, és a Christie’s egy nappal későbbi XX. századi aukciójával, melynek anyagát számos gyűjtemény egykori kincseiből állították össze. E két árverésről az artportálon is jelent meg előzetes; a Landau gyűjteményről szóló írásunk itt, a Christie’s árveréséről szóló pedig itt olvasható.

Az ArtTactic néhány napja napvilágot látott összefoglalója szerint a három nagy aukciósház novemberi New York-i árveréseinek összforgalma 1,563 milliárd dollár volt, ami komoly, 31,1%-os visszaesést jelent 2022 novemberéhez – és 19,7%-os csökkenést 2021 novemberéhez – képest. Ha nem is ekkora mértékben, de ugyancsak jelentősen, 23,7%-kal csökkent az értékesített munkák átlagára is. A két szám együtt azt is jelenti, hogy idén az árak mellett a kalapács alá került művek darabszáma is csökkent, azaz kevesebb olyan alkotást sikerült a házaknak felhajtaniuk, melyek megfeleltek elvárásaiknak. A bevétel csökkenése közel sem egyforma mértékben sújtotta a házakat. A Christie’s mindössze 631 millió dolláros forgalmat realizált, ami jóval több, mint 50%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest, míg a Sotheby’s a maga 803 millió dollárjával, ha el is maradt 2021-es teljesítménye mögött, de a tavalyi eredményén javítani tudott és a Christie’s „visszaelőzése” nagyon komoly presztízssikert is jelent a számára. A Phillips továbbra sem szól bele a legnagyobbak versengésébe, viszont az azok által mutatott jelentős ingadozásokkal szemben évről évre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt; idei novemberi forgalma 128 millió dollárt tett ki. Ha a fenti, 31,1%-os visszaesést valamivel pozitívabb színben akarjuk feltüntetni, akkor érdemes visszaidézni a májusi adatokat: ez év májusában a forgalom még nagyobb mértékben, 42%-kal maradt el a tavalyitól, így tehát a novemberi adatok már némi javulásról tanúskodnak.

Agnes Martin: Szürke kő II., 1961, olaj, aranyfólia, ceruza, vászon, 182,9 x 182,9 cm, a Sotheby’s jóvoltából

A Sotheby’s és a Christie’s számai jól mutatják, milyen fontos egy-egy kapitális magángyűjtemény árverezési jogának megszerzése.

Tavaly ebben a Christie’s volt eredményesebb; a Paul G. Allen gyűjtemény értékesítéséből befolyt, a single owner sale kategóriában új rekordot jelentő több, mint másfél milliárd dollár döntő szerepet játszott abban, hogy a ház fennállásának legjobb novemberi eredményét érte el, és ez éves szinten elégnek bizonyult a nagy rivális Sotheby’s megelőzéséhez is. Idén a Christie’s nem tudott megnyerni legalább megközelítőleg hasonló súlyú magángyűjteményt – sem novemberben, sem az egész évben – míg ez a Sotheby’s-nek a Fisher Landau gyűjteménnyel, melyről később még szó lesz, sikerült. Igaz, ez még feleakkora forgalmat sem generált, mint az Allen gyűjtemény, de ahhoz elég volt, hogy a ház második legjobb novemberi forgalmát érje el és megelőzze legnagyobb vetélytársát.

Az alábbi grafikon a nagy házak két legerősebb New York-i hónapja, május és november számait foglalja össze a 2015-2023 közötti években:

© 2023 ArtTactic

A két esemény közül, melyekkel részletesebben foglalkozunk, a Fisher Landau gyűjtemény árverése egy nappal előzte meg a Christie’s aukcióját. Az idén 102 éves korában elhunyt gyűjtőt és kollekcióját az aukció előtt részletesen bemutattuk, jelezve hogy a művek értékesítése 400 millió dollár feletti forgalmat generálhat, melynek több, mint egynegyedét egyetlen alkotástól, Picasso Marie-Thérèse Walter-portréjától várják. Az árverés egészéről és benne a Picasso-festményről is az mondható el, hogy hozta a kötelezőt. Az árverés „fehér kesztyűs” lett, azaz minden tétel elkelt – együttesen 406 millió dollárért –, ami kétségkívül jó eredmény, ám tekintve, hogy minden tétel garantált volt, nincs benne semmi meglepő. (Pontosabban, ilyen esetben az árverőház többnyire nem az egyes tételekre ad garanciát, hanem az aukció teljes forgalmának nagyságára és aztán a lehető legtöbb tételre igyekszik maga is előre garantált vevőket szerezni, ami jelen esetben a tételek közel háromnegyedére sikerült is.) A 406 milliót egy másnapi aukción, ahol a gyűjtemény kevésbé kiemelkedő darabjai kerültek kalapács alá, még sikerült 424,7 millió dollárra feltornászni. A tételek többségéért ugyanakkor nem bontakozott ki heves licitcsata, még a legtöbbet reklámozott Picasso-portré is „csak” a hivatalosan nem publikált taksájának megfelelő, 121 (jutalékkal együtt 139,3) millió dolláros árat ért el. Persze ez az ár is több „leg”-hez volt elég; egyrészt ez a második legmagasabb ár, amit Picasso-festményért adtak (a művész rekordját az Algíri nők O változata tartja 179,4 millióval), másrészt értelemszerűen új rekordot jelent Picasso portréi között is. Az elmúlt években egyébként a művész több, Walterről készült portréja is kalapács alá került; az egyik két éve a Christie’s-nél 103,4 millió, egy másik tavaly a Sotheby’s-nél 67,5 millió, míg egy harmadik 2018-ban Londonban, ugyancsak a Sotheby’s-nél, 69,2 millió dollárért váltott tulajdonost.)

Az árverés további 30 tételéből mindössze kettő kelt el a becsérték sávja feletti áron, 21 ára a sávon belül maradt – többnyire inkább annak alsó határához közel –, hét tételért viszont a taksa alsó határánál is kevesebbet – esetenként jóval kevesebbet – fizettek. A garanciákra való tekintettel mindez azt is jelenti, hogy noha az árverés semmiképp sem tekinthető kudarcnak – egy fehér kesztyűs aukció sosem az –, de az nem valószínű, hogy a Sotheby’s kiemelkedő profitot tudott realizálni vele. Nyilván nem véletlen, hogy az ezt firtató kérdéseket a ház megválaszolatlanul hagyta.

Jasper Johns: Zászlók, 1986, enkausztikus viasz, vászon, 65 x 84,1 cm, a Sotheby’s jóvoltából

Hogy a Picasso-portré mennyire kiemelkedett a gyűjteményből, jól mutatja, hogy a második legmagasabb áron elkelt műért, Jasper Johns amerikai zászlót megörökítő ikonikus sorozatának egyik darabjáért a Picassóért kifizetett összeg harmadát, 41 millió dollárt adtak. Ez az összeg egyébként megfelelt az előzetes várakozásoknak.

A legnagyobb negatív meglepetés Mark Rothko jellegzetes, az életművön belül is fontos helyet elfoglaló, cím nélküli festményéhez fűződik, ami 30-40 millió dolláros becsértékével szemben csak 22,1 millióért kelt el – ráadásul ez már a jutalékkal növelt ár, miközben a becsértékek mindig a leütési, tehát jutalék nélküli árra vonatkoznak. Ez az eredmény egyébként újabb figyelmeztető jel a Rothko-gyűjtőknek; a korábbi évek gyors áremelkedése egyértelműen megtorpant. De nem járt jobban Robert Rauschenberg sem, aki két munkával is szerepelt a kínálatban; ezek a 4-6, illetve 8-12 milliós becsértékkel szemben 4,9, illetve 3,5 millió dollárért keltek el. Volt azért pozitív meglepetés is, ami Agnes Martin nevéhez fűződik. A csaknem az egész XX. századot végigélt amerikai absztrakt festő 1961-es nagy méretű, monokróm festménye, a Szürke kő II. 6-8 millió dolláros taksájával szemben a művész számára rekordot jelentő 18,7 millió dollárért talált gazdára.

A Sotheby’s PR szakemberei persze tudják, hogyan kell „eladni” ennek az árverésnek az inkább csak átlagosnak mondható eredményeit a sajtóban:

a hangsúly arra került, hogy a női műgyűjtők kategóriájában ez volt minden idők legnagyobb forgalmú single owner sale-je.

Andy Warhol: Tizenhat Jackie, 1964, szita, vászon, a 16 rész együtt 203,2 x 162,6 cm, © Christie’s Images Ltd 2023

A Christie’s másnapi, azaz november 9-i XX. századi árverése lényegesen nagyobb, 640 millió dolláros forgalmat realizált, ám a Fisher Landau gyűjtemény 31 tételével szemben itt több mint kétszer annyi, 65 került kalapács alá. Az elkelési arány itt is nagyon jó volt, hiszen csak két tétel maradt vissza, viszont az árak együttesen alig haladták meg összesített becsértékük sávjának alsó határát.

Az árverést megelőzően nem a legdrágább tételek, hanem az a három Cezanne-festmény került a figyelem középpontjába, melyeket egy svájci magánmúzeum, a Langmatt bocsájtott árverésre, hogy bevételükből fedezze további működésének költségeit. A terv két okból is heves ellenreakciókat váltott ki. Sokakban keltett visszatetszést az, hogy egy múzeum értékes kincseinek eladásával kívánja betömni a költségvetésében tátongó lyukat; másrészt a gyűjtemény felépítésének hátteréül szolgáló, a vészkorszakban létrejött vagyon története is súlyos, csak részben megválaszolt kérdéseket vet fel. Erről itt írtunk részletesebben, mint ahogy arról a rendhagyó megoldásról is, hogy a két, kisebb értékű festményt az aukción menet közben visszavonták volna, ha már a legdrágább, a Gyümölcsök és gyömbéres edény is szállította volna a remélt bevételt. Kezdjük is e képekkel árverési ismertetőnket. Nehéz megítélni, hogy az általános piaci hangulat, vagy az érintett képek sorsa körüli bizonytalanság és áruba bocsájtásuk negatív visszhangja volt a döntő ok, de tény, hogy a Cezanne-csendélet alulteljesített; a 38,9 millió dolláros ár elmaradt a várakozástól. Ezért kalapács alá került a két kisebb Cezanne is; közülük az egyikért a taksával összhangban lévő 10,4 millió dollárt, míg a másikért a vártnál kevesebbet, 3,19 milliót adtak, de a három műből végül összejött a múzeum által tervezett összeg.

Egon Schiele: Szeretem az ellentéteket, 1912, gouache, akvarell, ceruza, papír, 47,9 x 31,5 cm, © Christie’s Images Ltd 2023

Mozgalmas előtörténete van az Egon Schielétől kalapács alá került három alkotásnak is. Ezek a papíralapú munkák – Schiele 80 (!) további művével együtt – a bécsi kabaré egykori rendkívül népszerű sztárja, Fritz Grünbaum kiemelkedő jelentőségű gyűjteményéhez tartoztak. Az 1938-ban koncentrációs táborba hurcolt és 1941-ben Dachauban meghalt művész kollekciójának sorsát a mai napig nem sikerült teljesen rekonstruálni; örökösei évtizedek óta elszánt harcot folytatnak hollétük feltárásáért és restituálásukért. Annyi bizonyos, hogy az egykori gyűjtemény mintegy negyede egy híres svájci műkereskedő, az idén 100 évesen elhunyt Eberhard W. Kornfeld közreműködésével az 50-es években bukkant fel a piacon. E művek egy része ma a legnagyobb bécsi és New York-i múzeumok birtokában van; többet közülük, így a most kalapács alá került három Schiele-munkát az örökösöknek sikerült már visszaszerezniük. Egy a New York-i MOMÁ-ból, egy másik az ugyancsak New York-i Morgan Library and Museumból került restituálásra, a harmadikról pedig az örökösök a mű eddigi magántulajdonosával egyeztek meg. Az alkotások 10,99, 2,7 és 2,8 millió dollárért, részben a becsértéket jóval meghaladó áron cseréltek gazdát.

Az árverés legdrágább tétele a várakozásnak megfelelően Monet ikonikus tavirózsa sorozatának egy 1917-1919 között született darabja lett, mely még soha nem bukkant fel aukción és az utolsó fél évszázadban nem is cserélt tulajdonost. A képnek nem volt nyilvános becsértéke, de a hírek szerint a 74 millió dolláros ár összhangban volt a várakozással. Ugyancsak nyilvános becsérték nélkül került kalapács alá a második legdrágább tétel, Francis Bacon 52 millió dollárért elkelt Mozgásban lévő alak-ja. Az 1976-os festmény egy évvel később került annak a gyűjtőnek a tulajdonába, aki most piacra dobta; a nagy méretű alkotást az elmúlt közel fél évszázadban New Yorktól Londonon át Szentpétervárig számos kiállításon láthatták a múzeumlátogatók.

A Sotheby’s-hez hasonlóan a Christie’s kínálatában is szerepelt egy Marie-Thérèse Walter-portré Picassotól. A mester életművében ez utóbbi változat kevésbé jelentős helyet foglal el, de így is a becsértéket meghaladó összeget, 42,9 millió dollárt adtak érte.

Az elmúlt évek legkeresettebb művészei közül kifejezetten rossz napja volt Andy Warholnak, akinek négy munkája közül három a becsérték alatt kelt el és vegyesen szerepelt Mark Rothko is, akinek egy 1955-ös, hivatalos becsérték nélküli, árverésen utoljára kilenc éve szerepelt munkája ugyan jó áron, 46,4 millió dollárért kelt el, de egy kései, 1968-os festményéért a vártnál kisebb összeget, 6,58 millió dollárt adtak.

Mark Rothko: Cím nélkül (Sárga, narancs, sárga, világos narancs), 1955, olaj, vászon, 207 x 152,5 cm, © Christie’s Images Ltd 2023

Várakozás feletti árat ért el többek között Pierre Bonnard, Tamara de Lempicka, Barbara Hepworth, és a néhány hete elhunyt Fernando Botero, míg a vártnál kevesebbet fizettek – mások mellett – Camille Corot, Paul Delvaux, Kees van Dongen, Fernand Leger, Max Beckmann és Ed Ruscha munkáiért. Paul Signac és Camille Pissarro tájképeire – 15-25, illetve 3-5 millió dolláros taksa mellett – nem volt licit.

Maga a Christie’s sem igyekezett bombasikernek beállítani az árverést, de vezetői a jelenlegi piaci viszonyokat figyelembe véve összességükben elégedetten nyilatkoztak; mint egyikük hangsúlyozta, „lehetett volna sokkal rosszabb is” és ez elmondható a „New York-i aukciós nagyhét” egészéről is.

Bár írásunk, mint címe is jelzi, alapvetően a New York-i árverésekkel foglalkozik, két példával azért röviden jelezzük, hogy

az őszi üzlet másutt sem ment jobban.

A Frieze ideje alatt rendezett, hagyományosan ugyancsak erős londoni árveréseken például a tavalyihoz képest 20%-kal esett vissza a forgalom, és elég alacsony volt az elkelési arány is – a tételek 20%-ára nem volt licit. A másik példánk egy kölni Sotheby’s-aukció, amelyet elsősorban komoly magyar vonatkozásai miatt említünk. A ház idén novemberben is megrendezte már hagyományossá vált, a közép- és kelet-európai térségnek szentelt árverését (20th Century Art: A Different Perspective), melyen, ugyancsak a hagyományoknak megfelelően, ezúttal is jelentős volt a magyar művészet képviselete. Erre az árverésre Magyarországon a művészek, a gyűjtők és a műkereskedők természetesen kiemelten figyelnek, hiszen ennyi magyar munka – úgy modern, mint kortárs – a legnagyobb házak egyetlen más árverésén sem kerül kalapács alá. És talán az említettek is többet tehettek volna vagy tehetnének a jövőben azért, hogy ezekből az árverésekből a magyar képzőművészet többet tudjon profitálni. A Sotheby’s szemmel láthatóan kínlódik ezekkel az árverésekkel, nem véletlen, hogy egy idő után áttették őket Londonból Kölnbe, ami, valljuk be, a Sotheby’s palettáján nem tartozik a prémiumkategóriás helyszínek közé, még ha mellette is szólhat az árverés fókuszában álló régióhoz való földrajzi közelsége. Persze, egy árverés nem egy múzeumi kiállítás, és nem várható el tőle, hogy hűen reprezentálja a régió és benne hazánk képzőművészetét, de az a kínálat, amit most sikerült összehozni, nem minden elemében volt méltó a küldetéséhez. Nem öröm leírni, de a modern kategóriában egyetlen magyar tételre sem volt vevő, pedig a szerzők között olyan neveket is találunk, mint Tihanyi Lajos, Korb Erzsébet, Basilides Barna vagy Farkasházy Miklós. A választék a kortársaknál is igen vegyes volt, részben itthoni árveréseken is ritkán felbukkanó alkotókkal, ami persze önmagában nem lenne gond. A legjobb árat 16.500 euróval Majoros Áron Zsolt acélszobra érte el, míg Noon Azaki (azaz Kovács Lajos) egyik festménye a taksát meghaladó 15.200, egy másik műve pedig 2.540 euróért talált gazdára. (Az árverés valamennyi tételét leütési árakkal itt lehet megnézni.) Önmagunkat csapnánk be, ha ennek az aukciónak a kudarcát – legalábbis magyar szemmel nézve – csak a meglehetősen visszafogott piaci hangulat számlájára akarnánk írni. Már csak azért is, mert születtek itt jó árak is; a fiatalon elhunyt cseh Mikulas Medek festményéért például a taksáját jelentősen meghaladó közel 180 ezer eurót adtak, míg jóval ismertebb honfitársa, František Kupka egy akvarellel is csaknem 70 ezer eurós árat ért el.

Borítókép: Claude Monet: Tavirózsák, 1917-1919, olaj, vászon, 100,1 x 200,6 cm, © Christie’s Images Ltd 2023