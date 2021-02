Lesznek még legjobb éjszakák!

Hogyan tovább az éjszakai élettel? Az egyik piacvezető alkohol-márka ruhakollekcióval épít közösséget, hogy az éjszaka, a barátok velünk maradjanak pandémia idején is.

hirdetés

A Jägermeister január végétől elérhető kollekciója, a BEST NIGHTS Streetwear Collection minden korosztályt megszólít. A legjobb bizonyíték erre a 75 éves berlini Alojz Abram aka Gramps. A streetwear influenszer fiatal kollégái mellett karolta fel a streetwear kollekció népszerűsítését. Alojzt 26 éves fotográfus, divatrajongó unokája tette a közösségi média kedvencévé, mikor rávette, hogy nagyapja az ő ruháiban pózoljon. Rajta kívül még Bloody Osiris, 26 éves New York-i modell és blogger, Lisa Anckarman, a 31 éves svéd dizájnrajongó, DALYB, a 26 éves szlovák rapper és zenei producer és Christopher Blumenthal, 35 éves Németországban élő sneaker blogger vesz részt a kampányban.

hirdetés

A BEST NIGHTS kollekció a minőséget, a kiváló anyagokat helyezi előtérbe: a szövet 100%-ban organikus pamutból készült, mindegyik darab az EU-ban készül, rövid gyártási láncokkal, környezetkímélő folyamatokkal. A ruhadarabok titkos mondanivalót is hordoznak: egy Instagram AR-szűrővel rejtett elemeket fedezhetünk fel a pólók grafikájában. És vannak a ruhákon sajátos kódok is: a Jägermeisternek otthont adó német város, Wolfenbüttel GPS-koordinátája, mint motívum tűnik fel a cuccokon.

Ami talán még ennél is fontosabb, hogy a Jägermeister megrendelésenként egy eurót ad a United We Stream nemzetközi kulturális platformnak és streaming közösségnek, amely egy sikeres berlini klubtámogatási kampány után nőtte ki magát globális kezdeményezéssé. Műfajokon átívelő, interdiszciplináris együttműködéseik keretében a pandémia zárt világában is lehetőségekhez, fellépésekhez és így bevételhez juttatják a kultúrában tevékenykedőket. A világ különböző pontjairól ismert bloggerek és vloggerek mellett helyi influenszerek is támogatják az akciót. Magyarországról a pop-előadó Juhász Marci, azaz Dzsúdló válaszolt röviden néhány kérdésre.

Miért támogatod a Jägermeister Streetwear kampányát?

Szerintem kifejezetten cool kezdeményezés. Üdítő, hogy nem a megszokott mercheket látni egy alkohol márkától, hanem a termékek követik a mostani trendeket, és könnyen be tudnak illeszkedni a hétköznapi viseletünkbe.

Milyen érzés ebben a nemzetközi kampányban részt venni?

Megtisztelőnek érzem, hogy egy ilyen kaliberű nemzetközi projekt részese lehetek!

Milyen most, azaz hogy néz ki a “legjobb estéd” és milyen volt a pandémia előtt?

Változó. Régen vagy zenéléssel, vagy a társaságommal töltöttem, ebből mostanra csak a zenélés maradt, de mivel remélhetőleg lassan kilábalunk ebből a helyzetből, most már a zenélés egyre intenzívebb tempóban zajlik.

Most pedig jöjjenek az unisex, intergenerációs, otthon és utcán is hordható darabok!

Támogatott tartalom