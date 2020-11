Leütések egy nehéz év végén: magyar tételek az évzáró külföldi aukciókon

A következő hetekben is számos magyar vagy magyar vonatkozású tételt visznek kalapács alá a külföldi aukciósházak. Most a modern és kortárs kínálatból válogattunk – a teljesség igénye nélkül, de érdekes művekkel.

Moholy-Nagy Lászlótól legtöbbször fotós munkásságának darabjai szerepelnek árveréseken, ám ezúttal több helyütt is izgalmas képzőművészeti alkotásaira lehet licitálni. Így például a Christie’s december 4-i New York-i impresszionista és modern aukcióján, ahol egy 1938-as, csiszolt aluminium lemezre festett olajképe kerül kalapács alá 120-180 ezer dolláros becsértékkel. Ugyanez a munka, ami az idők folyamán több amerikai magángyűjtemény része volt, 2008-ban már szerepelt a Christie’s-nél; akkor jóval alacsonyabb, 80-120 ezres taksa mellett 146.500 dollárért kelt el.

Moholy-Nagy László: CH3 Al, 1938, falapra rögzített csiszolt aluminium lemez, 30,5 x 30,5 cm, © Christie’s Images Ltd.

De nem is kell Moholy-Nagyért ilyen messzire menni: a müncheni Karl & Faber Az absztrakció tendenciái című december 10-i árverésén két munkája is szerepel. A művész 1921-es Nagy vonatképe az életmű kiemelkedő darabjai közé tartozik és ma a madridi Thyssen-Bornemisza gyűjtemény egyik büszkesége. Az olajképhez Moholy-Nagy két előtanulmányt is készített; ezek egyike a berlini Nationalgalerie-ben található, míg a másik most keres új tulajdonost a müncheni aukción. A vegyes technikájú, papíralapú munkáért a ház 50-70 ezer eurót vár. A mű az elmúlt évtizedekben többször cserélt gazdát, megjárta többek között László Károly gyűjteményét is.

Hasonló technikával készült 1945-ben a művész Függőleges vagy vízszintes című, 25-35 ezer eurós taksát kapott képe is, ami a New York-i MoMA egyik időszaki kiállításán is látható volt és most vélhetően ugyanabból a magángyűjteményből került kalapács alá, mint a művész előbb említett másik alkotása.

Moholy-Nagy László: Vonatkép, 1919-20 körül, gouache, tus, kollázs, papír, 32 x 25 cm, a Karl & Faber, München jóvoltából

Victor Vasarelytől november-decemberben is számos mű közül lehet válogatni, itt most csak néhány jelentősebbet emelünk ki:

A Christie’s december 1-én kezdődő, két hétig tartó online aukcióján a Zöld kollázs című időskori, 1990-es munkája szerepel, amiért 6-8 ezer dollárt várnak.

Victor Vasarely: Zöld kollázs, 1990, papírkollázs, papír, 29,8 x 29,2 cm, © Christie’s Images Ltd.

Ugyancsak a Christie’s-nél, egy másik, II. világháború utáni és kortárs online árverésen a művész 25-35 ezer euróra tartott 1972-73-as, PLUTON III című akrilképéért már meg is kezdődött és jelenleg 30 ezer eurónál tart a licit. Az ajánlatokat még november 26-ig várják.

Több Vasarely-munka szerepel, köztük a sokszorosított grafikák mellett egy izgalmas egyedi alkotás, a müncheni Karl & Faber már említett aukciójának kínálatában is. A szokatlanul sötét tónusú, 1953-as olajkép a KABIRA címet viseli, a párizsi Galerie Denise Renéből indult útjára, azóta németországi magángyűjteményekben volt és többször szerepelt az azokból rendezett kiállításokon is. Most 20-30 ezer eurót várnak érte.

Victor Vasarely: KABIRA, 1953, olaj, fa, 42,5 x 39,5 cm, a Karl & Faber, München jóvoltából

Két svájci és egy német árverőháznál is licitálhatunk a computer art úttörőjeként számontartott Vera Molnár munkáira. A zürichi Germann Auktionshaus-nál november 25-én egy hat színes és hat fekete-fehér szitanyomatát tartalmazó, cím nélküli mappája kerül kalapács alá, 1.000-1.500 svájci frank közötti becsértékkel.

Vera Molnár mappájának egyik lapja, szitanyomat, 40 x 40 cm. A Germann Auktionshaus jóvoltából

A zürichi Koller Auktionen december 5-i II. világháború utáni és kortárs árverésén viszont a 100 trapéz című 1976-os akrilképe szerepel, amiért 8-12 ezer frank közötti összeget várnak. A festmény svájci magángyűjteményből került az árverésre.

Több kortárs magyar mű szerepel a berlini Galerie Bassenge november 27-i modern árverésén. Ezek többsége – Haász István, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István munkái – a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) 2014-es mappájából származnak, egyedi, papíralapú alkotások és 450-1.000 euró közötti taksát kaptak. Más a forrása Bak Imre 2005-ös szitanyomatának, ami a 130 példányban Pozsonyban kiadott, 11 from middle europe című mappa egyik darabja volt és most 400 eurós taksát kapott.

Haász István: Sárga kompozíció, 2014, tempera, ceruza, velin, 50 x 39,7 cm, a Bassenge, Berlin jóvoltából

A végére hagytunk egy kuriózumot, legalábbis, ami az árverés helyszínét illeti. A ciprusi aukciókon igazán nem gyakoriak a magyar tételek, ám a Cypria Fine Art Auctions-nél Nicosiában december 16-án szerepel egy, méghozzá Galambos Tamás Madárkalitka című festménye, amiért 300 euróról indulva 300-500 euró közötti leütési árat várnak. A kép provenienciájáról annyit árul el a katalógus, hogy jelenlegi tulajdonosa Nagy-Britanniában vásárolta.

Galambos Tamás: Madárkalitka, 1986, olaj, vászon, 40 x 29 cm, a Cypria Fine Art Auctions, Nicosia jóvoltából