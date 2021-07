LOKART: Pécs képzőművészeti fesztivált rendezett, hullottak a díjak és talán hagyomány is teremtődik

Lezajlott a LOKART első kiadása, Pécs kortás művészeti fesztivált rendezett, nem függetlenül attól, hogy a városi kortárs kiállítóhelyek, a Pécsi Galéria és az M21 újrapozicionálása zajlik.

Ez utóbbi mindenképp örvendetes, hiszen a Zsolnay Negyedet működtető szervezethez tartozó kortárs helyszínek hosszabb ideje a dermedtség jeleit mutatták. Az új kezdetről egy fesztivál az első hírvivő, szervezői pedig a LOKART-ot rendszeres eseménynek gondolták el, amely a következő években nem csak a lokális színtéren, hanem a nemzetközin is meg tud jelenni. A július 15. és 18. közötti eseménysorozatban kiállítások nyíltak, a belváros boltjai és üzletei műveket fogadtak be, a köztéri színpadon panelbeszélgetések zajlottak a magyarországi művészeti sajtó helyzetéről az Artmagazin, a Balkon és az artportal szerkesztőivel, a kortárs magyar képzőművészet és a műkereskedelem viszonyáról, gyűjtőkkel, művészeti szakemberekkel, mások mellett az acb galéria tulajdonosával, Pados Gáborral, valamint a kortárs művészet fővárosi és azon kívüli intézményeiről. Nem mellékesen a PTE Művészeti Karának elektronikus zenei és médiaművészet szakosai koncerteztek, hangban és fényben ragadva meg a város vibe-ját, az off-program bekapcsolta a vérkeringésbe a város több különböző helyszínét, mindezek mellett lezajlott egy művészeti pályázat is, pécsi művészek számára. A pandémia előtt kiírt, de csak most megvalósult pályázat eredeti szándékát és gondolati hátterét tekintve visszanyúlt az 1970-ben betiltott, de mégis megnyitott Mozgás ’70 című kiállításhoz, amely a neoavantgárd fontos pillanata volt nemcsak a pécsi művészeti közösség számára.

Palatinus Dóra: Lehetséges irányok, 2021, installáció a Pécsi Galéria kiállításán. Fotó a művész jóvoltából

Az előválogató zsűrit Pinczehelyi Sándor, Szluka Balázs és Fekete Valéria alkotta. A fődíjat odaítélő szakmai zsűri tagjai: Petrányi Zsolt (MNG Jelenkori Gyűjtemény főosztályvezetője), Kozma Zsolt (független kurátor, az Inda Galéria művészeti vezetője – Brüsszel) és Nagy András (JPM osztályvezető, főmuzeológus) voltak. A kritikusok díját Nagy Gergely (az artportal főszerkesztője), Százados László (a Balkon szerkesztője) és Aknai Katalin (művészettörténész, műkritikus, a PTE-MK oktatója) ítélték oda.

A LOKART 300.000.- Ft-os fődíját a Zsolnay Örökségkezelő Nkft alapította, amelyet végül három kiállítónak megosztva ítélt oda a szakmai zsűri: Gáspár György Reuptake (Pécsi Galéria), Gyenes Zsolt Lumage (Martyn Galéria) és Makra Zoltán a/series/5 (Pécsi Galéria) munkái nyerték el.

Tárlatvezetés a Pécsi Galériában, jobbra Gáspár György Reuptake című munkája. Fotó: Pécsi Galériák / Facebook

A kritikusok díját Palatinus Dóra nyerte el Lehetséges irányok (Pécsi Galéria) című alkotásával. Ezzel lehetőséget kapott, hogy 2022-ben egyéni kiállítással mutatkozhasson be a Pécsi Galériában. Kiállítási lehetőséget kaptak a Martyn Galériában Burkus Judit Story of my life és Vercz Szilvia Kicsinyített mozdulatok című műveik alapján.

Az artportal kérdésére Palatinus Dóra osztott meg néhány gondolatot a munkája mögötti koncepcióról. “Az utóbbi években elkezdtem megfigyelni és dokumentálni, hogyan változik meg a környezetem, bizonyos helyek körülöttem, hogyan alakul át a múlt. Érdekelnek a romok, melyek általában valamilyen destrukció eredményeképpen jönnek létre, amelynek lehetnek gazdasági, politikai okai, az ingatlan lobbi vagy egy terület hanyatlása is. Az épületek, a fejlesztések, vagy maga a hanyatlás jól tükrözi a társadalmi, politikai, gazdasági változásokat egy adott helyen. A pályázatra beadott munkám esetében szintén az átmenetiséget, a környezet változásait hoztam összefüggésbe a mozgással, a városban végbemenő változásokkal, persze mindezt egy szubjektív városképen keresztül. A fotókat tárgyakkal, korláttal, kapaszkodókkal egészítettem ki, amelyek szintén a mozgás lehetőségeire utalnak. Számomra a korlátok szintén a városhoz kapcsolódó jelenségek, amelyeket munkáimban újra felhasználok és átalakítok.”

Palatinus Dóra: Lehetséges irányok – részlet az installációból. Fotó a művész jóvoltából

“Sokan, sokszor beszéltek már Pécsett az aktív művészeti életet meghatározó hely szelleméről, hiszen kiemelkedően sok, legalább százötven művész él a városban. Itt az alkalom, hogy követve a korábbi Pécsi Galéria hagyományait, látványosan képviseljük és megmutassuk ezt” – nyilatkozta még a fesztivál kezdetén Fekete Valéria, a LOKART-ot szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. vizuális művészeti vezetője. A záráskor pedig abbéli reményét fejezte ki, hogy az esemény nemcsak ismétlődni fog a következő években, hanem kiterjedtebb, akár nemzetközi kapcsolódásokat is kialakít majd. Egy biztos, a fesztivál beleillik abba a törekvésbe, hogy a város által működtetett kortárs kiállítóhelyek új koncepciók alapján, önmagukat újrapozicionálva működjenek tovább, a színtérrel szorosabban együttműködve, a friss, aktuális kortárs művészetet érvényesebben reprezentálva.

Burkus Judit beszél Story of my life című munkájáról a Martyn Galériában. Fotó: Pécsi Galériák / Facebook

