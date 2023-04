Londoni és Los Angeles-i múzeumok közösen veszik meg Joshua Reynolds festményét

Két múzeum együttműködésének rendkívül ritka formája a közös műtárgyvásárlás; a londoni National Portrait Gallery (NPG) és a Los Angeles-i Getty Museum előtt csak a Louvre és a Rijksmuseum járt el hasonlóképpen.

hirdetés

A múzeumok együttműködésének a műtárgykölcsönzéstől kezdve a közösen rendezett kiállításokon át a közös tudományos kutatási vagy restaurálási projektekig és a szakembercseréig számos ismert formája van, de egyik sem igényel olyan magas fokú bizalmat a két fél között, mint egy közösen, egyenjogú alapon birtokolt műtárgy. Nem csoda, hogy az ilyesmi nem vált általános gyakorlattá, ugyanakkor az intézmények igénye gyűjteményük bővítésére és a csúcsművek árainak az utóbbi évtizedekben tapasztalt jelentős emelkedése korábban járatlan utakra is kényszerítheti a kollekciójukat gyarapítani kívánókat. Az egyik ilyen forma a műtárgyak beszerzési költségeinek megosztása, a megvásárolt alkotás tulajdonjogának megosztása és a mű felváltva történő bemutatása a pénzt összeadó két – vagy esetenként akár több – intézményben. Könnyen belátható, hogy egy ilyen elképzelést a számos jogi, adminisztratív és logisztikai probléma miatt könnyebb kialakítani, mint megvalósítani és csak akkor kerülhet egyáltalán napirendre, ha az érintett intézmények között teljes a bizalom.

A Louvre és a Rijksmuseum közös tulajdonában: Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Maerten Soolmans és Oopjen Coppit portréja, 1634, olaj, vászon, 209,5 cm × 135,5 cm, illetve 210 cm × 134,5 cm, forrás: Wikimedia Commons

A két úttörő intézmény ezen a területen a párizsi Louvre és az amszterdami Rijksmuseum volt, melyek még 2015-ben vásároltak meg közösen egy Rembrandt portré-párt a Rothschield-család egyik tagjától potom 160 millió euróért. Erről a történetről annak idején beszámoltunk, ezért most csak röviden idézzük fel. Amikor híre ment, hogy a Franciaországban őrzött képektől – egy házaspár külön vásznakon megfestett egész alakos portréitól – tulajdonosa meg akar válni, mindkét említett múzeum harcba szállt, de hamar kiderült, hogy büdzséjükből legjobb esetben is csak az egyik festményre futná. A dolog ráadásul a két ország között diplomáciai konfliktushoz is vezethetett volna, de szerencsére a francia és a holland miniszterelnök az ENSZ New York-i székhelyén éppen jókor futott össze egymással, és miután megtárgyalták az Iszlám Állam elleni harc aktuális feladatait, gyorsan megállapodtak abban, hogy a két kép körül kialakulni látszó konfliktust közös vásárlással és a kép felváltva történő bemutatásával előzik meg. A projekt működik, lemásolására azonban egészen mostanáig senki sem vállalkozott. Most viszont hasonló megállapodás született, s hogy a helyzet egy kicsit még bonyolultabb legyen, ezúttal egy állami és egy magánintézmény között. Történt pedig, hogy eddigi tulajdonosa el kívánta adni a hazájában rendkívül népszerű és persze világviszonylatban is nagy becsben tartott XVIII. századi angol festő, Sir Joshua Reynolds 1776 körül született nagy méretű olajképét, a London első polinéziai látogatóját megörökítő Mai (Omai) portréját. Abban minden szakértő egyetért, hogy a festmény Reynolds legfontosabb munkái közé tartozik; sokan egyenesen ezt tartják „a” legjelentősebb alkotásának. A festményt, ami a művész portréinak többségével ellentétben nem megrendelésre született, Reynolds élete végéig műtermében őrizte. Halála óta viszont a századok során többször is gazdát cserélt, majd 2001 szeptemberében nyilvános aukción is szerepelt. Itt 10,3 millió fontot adtak érte, ami akkor egy brit művész munkájáért kifizetett második legmagasabb ár volt. A kép tulajdonosa az aukciót követően John Magnier ír üzletember lett, akinek neve feleségéével együtt rendszeresen szerepelt a világ legfontosabb műgyűjtőinek 200-as TOP listáján és akitől a Tate többször is szerette volna megvásárolni Reynolds művét, de az üzlet nem jött létre. Magnier szeretett volna végleges kiviteli engedélyt kapni a képre, ezt azonban csak határozott időtartamra, 6,5 évre kapta meg; ez idő alatt a festményt az Ír Nemzeti Galériában helyezte letétbe. A kiviteli engedélyt nem hosszabbították meg, így a kép visszatért Nagy-Britanniába, ahol viszont tulajdonosa nem engedte többé kiállítani. Így a nagyközönség a művet az amszterdami Rijksmuseum 2018-as Reynolds-kiállításán láthatta utoljára.

hirdetés

Joshua Reynolds: Mai (Omai) portréja, kb. 1776, olaj, vászon, 236 x 146,5 cm, forrás: Wikimedia Commons

2022-ben a mű tulajdonosa ismét kiviteli engedélyért folyamodott, a brit hatóságok azonban 2023. márciusig felfüggesztették az eljárást azzal, hogy a kérést elutasítják, amennyiben a műért jelentkezik olyan brit vevő, aki kész kifizetni újonnan megállapított, 50 millió fontos árát. Ezt a határidőt, az időközben beindult adománygyűjtő kampányra, illetve a különböző potenciális vevők közötti tárgyalásokra való tekintettel három hónappal, június végéig meghosszabbították. A kampányt a National Portrait Gallery (NPG) indította és felhívására az Art Fund 2,5 millió, a National Heritage Memorial Fund 10 millió fontot ajánlott fel és több mint 1.400 magánszemély és intézmény is támogatta adományaival a vételt. Miután valószínűvé vált, hogy pusztán brit forrásokból a szükséges összeg így sem fog összejönni, az NPG tárgyalásokat kezdett a Los Angeles-i Getty Museummal a kép esetleges közös megvásárlásáról, ami még a Getty pozitív hozzáállása mellett sem volt egyszerű, tekintve, hogy a brit támogatók egy része, köztük a legtöbb pénzt adó National Heritage Memorial Fond csak azzal a feltétellel támogatta a vételt, hogy a mű 100%-ig brit tulajdonban marad. (Nem véletlen, hogy a NPG éppen a Gettyvel bocsátkozott tárgyalásba, az alapítvány ugyanis az állami múzeumoknál lényegen több pénz felett rendelkezik és viszonylag gyakran eszközöl nagy összegű műtárgyvásárlásokat; egy 2021. évi árverésen például 53 millió dollárt fizettek egy Gustave Caillebotte festményért.) Végül azonban, úgy tűnik, elhárulnak az akadályok a közös beszerzés útjából; a NPG, a brit művészeti minisztérium és a Getty is bejelentette, hogy az utolsó simításokat végzik a vételi megállapodáson, így a képért folytatott harc happy enddel végződhet. Illetve egy akadály még van: brit oldalról továbbra is hiányzik egymillió font, amit az exporttilalom feloldásáig elő kell teremteni, különben a festmény elhagyhatja az országot és az eddigi erőfeszítések hiábavalónak bizonyulnak. Felmerül a kérdés, miért jelentette be a megállapodást a két fél még azt megelőzően, hogy a vétel pénzügyi fedezete teljes egészében biztosított lenne? Ez a lépés minden bizonnyal maga is a pénzgyűjtő kampány része; az illetékesek biztosak abban, hogy amennyiben mindenki látja, hogy a vétel már „csak” egymillió fonton múlik, akkor ez újabb pénztárcákat nyit majd meg.

A képet minden bizonnyal Londonban állítják majd ki először, amihez nagyszerű apropót kínál a NPG három évig tartó felújítás után júniusra tervezett újranyitása. A Gettynek pedig, úgy tűnik, az a legfontosabb, hogy 2028-ban náluk legyen a kép, ekkor ugyanis Los Angeles lesz a gazdag kulturális programmal kísért nyári olimpiai játékok házigazdája.

A nagy angol festő egyik legfontosabb munkája közel 250 évvel születése után kerül először – legalábbis részben – köztulajdonba és a National Portrait Gallery azt tervezi, hogy – a vásárláshoz nyújtott anyagi támogatásért mondott köszönet jeleként is – a művet rendszeresen kölcsönadja más nagy-britanniai múzeumoknak is. Az NPG és a Getty között még nincs döntés a kép mozgatásának ütemezéséről; elvben valószínűleg ötévente vált majd helyet a festmény, de ezt a szabályt felülírhatják majd olyan, jelentős események – mint például az olimpia –, melyek indokolttá teszik a kép jelenlétét egyik vagy másik városban.

Borítókép: A londoni National Portrait Gallery (fotó: Wei-Te Wong) és a Los Angeles-i Getty Museum (fotó: Rennet Stowe), forrás: Wikimedia Commons