Lopakodó művészet – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

A művészet bekúszik a városba, a falakba, az aszfalt alá, és ottmarad. Két kiállítást és egy fesztivált ajánlunk a hétvégére, amelyeknek különbözőképpen, de mind ahhoz van közük, hogy miben is élünk mi itt most.

Budapest Street Archæology

Ha azt gondoljuk, hogy az utcai művészet más és több, mint a szimpla tag-elés, ha tudni szeretnénk, hogy kik és miért helyeztek el képeket, graffitiket a pesti utcákon a Mézga család, illetve a Doktor Bubó rajzfilmsorozatok szereplőivel, ha érdekel bennünket az utcai nyomhagyás hazai kultúrája illetve globális lélektana, ha köztér és véleménykifejtés, public space és utcaművészet, város és városlakó, érték, rongálás és értékmegőrzés bonyolult viszonyán törnénk a fejünket, akkor érdemes ellátogatni a Deák17 galériába. Amely nem mellesleg az egyik olyan önkormányzati galéria Budapesten, amely ténylegesen naprakész módon igyekszik reagálni arra, hogy Budapest ma micsoda. Kik és hogyan élnek benne. (Érdekes kérdés volna az is: miért. De ez meglehetősen messzire vezetne.) Ráadásul úgy, hogy fiatalokhoz, sőt, gyerekekhez szóljon. Akikről minálunk egyre többet beszélnek, de akikhez szinte alig. A kiállítás a nemzetközi street art mozgalom honi vonatkozásait igyekszik bemutatni, az elmúlt húsz évből. Alkotók, csoportok, munkák, utcák, falak, egy sokat szenvedett városban. Edukatív programokkal, tárlatvezetésekkel, workshopokkal. Hogy a srácok is tudják (meg mi is), hogy hol élünk.

Kik?

0036Mark, 1000%, DTM, Fat Heat, Iamsuzie, Kolodko Mihály, Miss KK, Nikon One, Rapa 73, Szárnyas Doboz,

Void

Hol?

Deák17 Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Galéria, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet

Mikor?

dec. 17-ig

0036Mark munkája, a Deák17 galéria kiállításának sajtóképe

Az már szintén nem is újdonság, hogy a kortárs képzőművészet performansz-fordulatát éljük. Az azonban újdonság lehet, hogy ebben a fordulatban a magyar szcéna is felkerült a térképre (szép képzavar!), és itt is igencsak megélénkült a kortárs színház, tánc és képzőművészet határmezsgyéjén mozgó, performatív jellegű művészet. Szubkultúrák, underground zenék és gesztusok, erős és olykor provokatív formanyelv. A hétvégén zajló, háromnapos fesztivált a MŰTŐ csapata szervezi, helyszíne pedig a Free nevű hely, amely megint csak önkormányzati fenntartású, mint a fentebb ajánlott kiállításnak otthont adó helyszín – ez jó hír, Budapest befogadó és egyben innovatív arcát mutatja. A főszereplők pedig a hazai és nemzetközi perfromansz szcéna fiatal, kísérletező alkotói és csoportjai.

Sandbox

Kik?

Ad0/Aptive (AT), Benjamin Janzin (DE), Deep Fake (HU), Ejtech (HU-MX), Hollow (HU), Ramsay and Zygadlo (UK), Sandra Lakićević (RS), Szilágyi Rudolf (HU)

Hol?

Free, 1091 Budapest, Bakáts tér 1.

Mikor?

szept. 23-25.



Kibillent harmónia

Így kerek az e heti ajánlónk: Gaál Kata munkái, legalábbis technikai értelemben, sok rokonságot mutatnak egyes street art irányzatokkal. Persze más, sokkal személyesebb, amit csinál, de az anyagok és képek használata, illetve a hétköznapira, az utcaira való reflektálás, illetve az utca beemelése a kiállítótérbe, nem áll olyan messze azok gyakorlataitól, akik odakint dolgoznak. Emlékezetes volt 2017-es, nagy méretű diplomamunkája. Erős, attraktív alkotás – amely amúgy most is látható a Várfokban – pop-os, utal a hatvanas évekre, ugyanakkor eltéveszthetetlenül mai, ahhoz szól hozzá, ami itt és most van. Persze, hogy kibillent a harmónia, persze, hogy kizökkent az idő.

Ki?

Gaál Kata

Hol?

Várfok Galéria, 1012 Budapest, Várfok u. 11.

Mikor?

nov. 6-ig

Gaál Kata: In.Stabil, 2017. Forrás: katagaal.com

A nyitókép Erdei Krisztina fotója.