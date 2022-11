Lufik és tojások gyűrűjében – Maria Bartuszová különös világa a londoni Tate Modernben

Nemzetközi csoportos tárlatok után végre egyéni retrospektív kiállítást rendezett a kassai Maria Bartuszovának a londoni Tate Modern. Érzékien finom munkáit és a természettel szorosan összefont életét egy személyesebb hangvételű tárlaton ismerheti meg a nagyközönség.

Maria Bartuszová és szobrai a művész műtermében, Košice, Szlovákia, 1987 (Forrás: Tate)

A Tate Modern szeptember végén nyílt kiállításán maradéktalanul elmélyedhetünk Maria Bartuszová légies és érzéki formavilágában. A tárlat szemlélteti a különböző pionír technikákat, amikkel a csehszlovák művész gipsz plasztikáit készítette, valamint betekintést nyújt az élete végéig tartó intenzív kutatómunkába, melynek során a természet és élővilágunk esszenciája leképzésének lehetőségeit vizsgálta. A művésztől vett személyes idézeteknek, az izgalmas installációknak, valamint a munkafolyamatáról készült képeknek köszönhetően érzékelhetővé válik művei törékenysége és a természethez való elemi kötődése, azzal való összefonódása.

Köztéri szobrai a mai napig megtalálhatóak Szlovákiában és több nemzetközi csoportos tárlaton is kiállították már Maria Bartuszová műveit, (melyek közül kiemelkedik a 2007-es documenta) azonban ilyen méretű retrospektív kiállítással eddig csak 2005-ben a Szlovák Nemzeti Galériában, valamint 2014-ben a varsói Modern Művészeti Múzeumban találkozhattak az érdeklődők. A Juliet Bingham által vezetett kurátori csapatnak tehát egy, a londoni közönség többsége számára ismeretlen művészt kellett bemutatnia, amihez egy átgondolt és sokrétű narratívát választottak.

A tárlat egy kis, bevezető szobából nyílik és ugyanott is végződik. A bejárat egyszerre kijárat is. Itt, a művész rövid biográfiája mellett, egy ismertető található arról a két eljárásról, amelyekkel Bartuszová a természet által inspirált szobrait készítette. Korai munkáinál a gravitáció erejét kihasználva a gipszet lufiba, gumióvszerbe vagy más nyúlékony anyagba öntötte. Miután ezek az anyagok a gipsz súlyánál fogva megnyúltak, az így keletkezett művek csepp alakúak lettek. Később, a ’80-as évektől kezdve egy másik technikát is alkalmazott, ha úgy tetszik, az előbbi folyamat ellentétét: felfújt lufik köré vont gipsz réteget, aminek segítségével belül üreges gömbölyű alakokat, tojásra hasonlító formákat hozott létre.

Maria Bartuszová kiállítása a Tate-ben, 2022 (Fotó: Joe Humphrys / Tate)

A kiállítás központja a második, egyben középső terem. Innen, a bevezetőn túl még három másik terem nyílik, melyek megtekintése után a látogató újra és újra visszakerül a kiállítás szívébe. Ez elsőre elég zavaros. Nincs egy, a kurátorok által egyértelműen kijelölt út, amin haladni lehetne. A látogatók a terem középen elszórtan, lábazatokon álló vitrinek közt bolyonganak, melyek mögött többnyire gipszből öntött, jellemzően lekerekített formájú, fehér absztrakt szobrok sorakoznak. Ráadásul a terem címe – Az alak változásai (Transformations of shape) – sem igazán nyújt kapaszkodót a megértéshez. Ahogy az út, a téma sincs egyértelműen megjelölve. Mintha hiányoznának a művész prezentálásakor hagyományosan megfigyelhető fejezetek: a bevezetés után a korai évekbeli kísérletezések és tanulmányutak; kooperációk és más művészek hatásai a formanyelvre; biográfiai okokból adódó szemléletváltások; új médiumokkal való próbálkozások; valamint a kései évek bemutatása.

Maria Bartuszová: Untitled, 1986

Cserébe érzéseket kapunk. Törékenység, sebezhetőség, harmónia és összetartozás egyszerre van jelen a térben. A jellemzően több darabból álló művek, habár már teljesen szilárdak, mintha átvették volna a készítési folyamat alatt velük érintkező anyagok tulajdonságait. Hajlékonynak tűnnek és egymásba fonódnak. Együtt egyensúlyozva, szimbiózisban léteznek. A szövegből kiderül, hogy ezeket a tárgyakat a művész általános iskolákban vakok és gyengénlátók számára tartott foglalkozásokon használta. A darabokra szedhető és összerakható munkákkal a különböző formák és anyagok megtapasztalására biztatta a gyerekeket. Játékuk örömét Gabriel Kladek művészettörténész örökítette meg fotóin, melyek a kiállítás egyik legmeghatóbb részét képezik. Az apró tárgyak mellett a falak sem üresek. Ebben a teremben található például egy távolról vászonra hasonlító, de szintén gipszből készült téglalap alakú és hullámzó felületű, valamint szaggatott szélű mű, közepén egy szabálytalan vágással. Mintha Lucio Fontana pengéje ezúttal nem hasította volna olyan könnyedén az anyagot, a lyuk vonala egyenetlen. A gipsz törékenységéből adódóan repedezett szélű nyílás kiáltó védtelenségre és sebezhetőségre emlékeztet. A kiállítás egyik legnagyobb műve mellett tűnik fel Bartuszová előszeretettel használt alakzata, a tojás. Kis törékeny gömbök, melyek hol egymásba illesztve sugallanak megkérdőjelezhetetlen harmóniát, hol pedig egymás mellé rendezve, kettévágva tátonganak vészjóslóan a befogadó felé. Egy felnagyított fénykép alapján az is kiderül, hogy Bartuszová és családja ténylegesen tojások és gipszgömbök között élték az életüket: kassai házuk kertjében a szilvafát óriási, gipsszel bevont léggömbökkel aggatták tele.

Maria Bartuszová: Folded Figure, 1965 (Forrás: Tate)

Ez, a művész három évtizedes munkásságán átívelő terem ismerteti az oeuvre lényegét anélkül, hogy beskatulyázná, valamelyik művészeti irányzat vagy ideológia követőjének nevezné Bartuszovát. Jól ismerte Lucio Fontana alkotásait. Üdítően szabadon gondolkozott az oktatásról és a gyereknevelésről. Kereste az összhangot a családja, a művészete és a természet, sőt országának politikai rendszere között. Mindezek lényeges információk, de nem teszik Bartuszovát minimalista, feminista, buddhista vagy kommunista művésszé. Elfeledett, vagy a nagyközönség számára soha nem is ismert művészek kiállításai kapcsán szokott igazán fájó lenni az effajta didaktikus levezetés és besorolás. Bartuszovából azonban nem csináltak a kurátorok és szövegírók a vasfüggönyön túl élő elszigetelt zsenit, prófétát vagy klímaaktivistát. És éppen ebben a narratívában rejlik a kiállítás legnagyobb erénye: nem hiányoznak – mint ahogy azt feljebb sejttettem – a művészi nyelv fejlődésének szempontjából fontos állomások és részletek, csak ezek bemutatása alaposabb és árnyaltabb, ezáltal kevésbé általánosító a megszokottnál. Ez a precíz ábrázolásmód még inkább kiemeli Maria Bartuszová alkotásainak megható törékenységét, rávilágít művészete alapvető lényegére.

Fontos és izgalmas kérdés azonban, hogy elősegíti-e ez a narratíva, hogy ezentúl Jean Arp, Constantin Brâncuși és Barbara Hepworth mellé Maria Bartuszová neve is bekerüljön a művészettörténeti kánonba. Ezt valószínűleg csak az idő fogja eldönteni, de azt hiszem, ennek elérése céljából egy nagyobb lélegzetű, interaktívabb bemutató mellett is dönthetett volna a vezetőség. Ugyanis a kelleténél gyorsabban szakadunk ki (ráadásul épp ott, ahol bejövünk) a művész kivételesen finom munkái közül. Bartuszová több mint ötszáz művet hagyott hátra. Ezeknek egy részét éppen azzal a céllal készítette, hogy szabadon tapinthatóak, érzékelhetőek legyenek. Ehhez képest a körülbelül ötven, üveg mögé zárt alkotás, öt szerény méretű teremben méltatlannak tűnhet, főleg a Tate Modern méretéhez képest. Mindezek ellenére boldog vagyok, hogy – ha csak röviden is – de végre Londonban is bepillantást nyerhet a közönség Maria Bartuszová különös világába.

Maria Bartuszová: Untitled, 1986