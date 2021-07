Magángyűjtőkből álló testület vásárol kortárs műveket a Magyar Nemzeti Galériának

Öt hazai magángyűjtemény tulajdonosai alapítottak nonprofit kft-t, amelynek célja, hogy kortárs magyar művek vásárlásával segítse az MNG gyűjteménybővítését.

hirdetés

A Kortárs Művészet Barátai néven alakított nonprofit kft-t öt hazai, jelentős magángyűjtemény tulajdonosa – adta hírül tegnap a Hvg.hu. A cél, hogy nyugati példák alapján a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) számára vásároljanak és adományozzanak fontos kortárs magyar műalkotásokat, illetve, hogy meghonosítsák idehaza is az akvizíciós bizottságok külföldön már jól működő gyakorlatát. Az idei évben 12-13 millió forintot szánnak művek vásárlására, és az elképzelés szerint az MNG kurátorainak ajánlásai alapján választják ki majd azokat az alkotásokat, amelyeket a közgyűjteménynek adományoznak.

Az artportal megkeresésére Pados Gábor, az Irokéz Gyűjtemény, illetve az acb Galéria tulajdonosa, az öt alapító egyike osztott meg információkat a projektről. A további alapítók: a Spengler Katalin-Somlói Zsolt gyűjtő házaspár, Brezóczki Attila, Vágó László és Gönczy Sándor. A Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft. ügyvezetője Fenyvesi Áron művészettörténész, kurátor, az acb Galéria művészeti vezetője.

hirdetés

“A Tate, illetve a Pompidou gyakorlatát szeretnénk idehaza is meghonosítani. Hasonló modellt követünk mi is és reméljük, ezzel hagyomány teremtődik” – mondja a Pados Gábor. Mint ismeretes, a Tate és a Pompidou kelet-európai akvizíciós bizottságainak vannak magyar tagjai is – a Tate esetében magyar a bizottsági társelnök, Küllői Péter személyében –, Somlói Zsolt és Brezóczki Attila a Tate, Spengler Katalin és Somlói Zsolt a Pompidou bizottságának tagja.

“Nagyon örömteli, hogy ezekben a committeekben magyar tagok is közreműködnek. Ennek a működésnek a sikere már elérte a hazai művészeti közeget is, engem pedig régóta az foglalkoztatott, hogy miközben egyre több szó esik arról, hogy a hazai közgyűjtemények alulfinanszírozottak, miért nincsenek idehaza ilyen bizottságok a nagy múzeumok mellett. Másfél éve dolgozunk azon, hogy ez az elképzelés megvalósuljon. Azért lett nonprofit kft. a formája, mert ezt volt a legegyszerűbb megalapítani, a cél mindenképpen a közhasznúság, amit előbb-utóbb a szervezeti forma is kifejez majd” – mondja Pados Gábor.

Mint elmondta, a most megalakult Nkft-t a napokban feltőkésítik, egyelőre 15 millió forinttal. “Azért lett éppen ennyi a kezdő összeg, mert ennyit ír ki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) műtárgyvásárlásra az összes hazai múzeumnak évente. Szerettük volna megmutatni, hogy ezt a pénzt magánemberek is össze tudják adni.”

Ebben az évben legalább 12-13 milliót már vásárlásokra fog költeni az Nkft. Mint Pados Gábor elmondta, úgy működnek majd, ahogyan a nemzetközi példák mutatják, vagyis az MNG kurátorai kínálják föl azon művek listáját, amelyeket a gyűjteményben szeretnének tudni, és ebből a bizottság tagjai választják ki azokat, amelyeket megvásárolnak a múzeum részére. “Azt szeretnénk, hogy a committee akkor is működjön majd, ha mi már nem leszünk aktívak. És azt is reméljük, hogy ez a modell meggyökeresedhet idehaza, és később akár a Szépművészeti Múzeum, vagy más nagyobb fővárosi és vidéki múzeumok mellett is működnek majd ilyenfajta testületek.”

Nyitókép: Gulyás Kati: Mozgás – Mozdulatlan mozgás II., papír, vászon, fotó, 150×200 cm, 1979. MNG Jelenkori Gyűjtemény