Második félidő: még több, mint két hét az OFF-ból

Az összes programot, online eseményt, beszélgetést itt és most nem tudjuk felsorolni, csak három nagyobb projektet mutatunk be, amelyet nem érdemes kihagyni.

hirdetés

Már eddig is tucatnyi kiállítás, online, beszélgetés, workshop és más esemény valósult meg az idei OFF keretében, és a második félidő sem a levezetésé. A május 30-i zárásig még sok izgalmas rendezvényt ígér az ország legnagyobb független, hálózatos szerveződésű, kortárs művészeti biennáléja. Íme az újonnan nyíló kiállítások, kiemelt programok!

AUW: Egyedüllét méhekkel. Fotó: AUW / OFF-Biennále Budapest

Egyedüllét méhekkel AU Műhely / Architecture Uncomfortable Workshop

hirdetés

A kétszemélyes építészcsoport egyszemélyes zarándokházat épít. Ráadásul olyat, amelyben már vannak lakók: méhek élnek benne. Ez a ház a méhek organikus lakhelye és az ember önvizsgálatának terepe – persze a méhektől való biztonságos távolságtartással. A zümmögés, a méhek zaja olyan időt idéz vissza, amelyben még nem fenyegette kipusztulás ezeket a hasznos rovarokat, amikor a paraszti otthonok fölött kaptárak is voltak és képesek voltunk harmóniában élni a környezetünkkel. A ház rádöbbent a hiányra; olyan atmoszférát teremt, amelynek szerves alkotóeleme a természet, így segít újraértelmezni az ember és környezete viszonyát.

Május 14–30.

A látogatáshoz a [email protected] email címen lehet regisztrálni, minden nap délelőtt 10.00–13.00 és délután 15.00–18.00 óra közötti időpontokra.

! – ! – Omara hang-tér-foglalása, Kesztyűgyár. Fotó: The Orbital Strangers Project / OFF-Biennále Budapest

! – Omara hang-tér-foglalása(A RomaMoMA program része)

Oláh Mara, művésznevén Omara (1945–2020) az egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar roma festőművész. Művészetében a saját élete meghatározó eseményeivel foglalkozott: életének egy-egy jelenetét festette meg, és a képfelületein gondolatait, érzéseit írott üzenetekben foglalta össze. Omara saját sorsán túl származásának és női mivoltának társadalmi valóságát tárta fel, nem mellékesen népszerű is lett, munkái idehaza és külföldön is nagy figyelmet keltettek.

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15, 1084 Budapest)

Nyitvatartás: H-Sze és Szo: 14.00-18.00, Cs-P: 10.00-18.00

Május 21-én a kiállítás terében felolvasószínház is lesz: roma nők Omara írásai által inspirált saját történetei szólalnak meg.

Balogh Rodrigó-Illés Márton: Békamesék (A RomaMoMA program része)

Punkopera tizenhárom etűdben, Illés Márton „Világbéka” című novellája alapján

A színdarab a portugál Leonor Teles kísérleti filmjén alapul, amelyben Teles üzletek bejáratánál lévő békaszobrokat tör össze, így hívja fel a figyelmet arra, hogy miért kerültek a békák réges-régen a boltok bejáratához: ezek voltak hivatva távol tartani a romákat nem csak Lisszabonban, hanem Portugália egész területén. A Független Színház Magyarország performansza a „békákat” állítja középpontba. Miért egy, a többség számára negatív és taszító állat figurájával próbálják távol tartani a romákat a bolttulajdonosok? A romák nagy arányban dolgoznak őrző-védőként, boltok, diszkók előtt ácsorgó őrökként – mi történik, ha a ilyenkor saját közösségük tagjaival találkoznak? Kik ilyenkor a békák és kik az őrzők?

Az ősbemutató előadás időpontja, helyszíne

2021.05.16., 19.00-20.00, 1086 Budapest, Tavaszmező utca 6.

Esőnap: 2021.05.17., 19.00-20.00



Fortepan / Semmelweis Egyetem Levéltára

Transzperiféria Mozgalom – Globális Kelet-Európa és Globális Dél

Lehet-e közös történelmük a dél-amerikai magyar telepeseknek, a Magyarországon dolgozó kubai vendégmunkásoknak és a Kelet-Európában tanuló afro-ázsiai diákoknak? Beszélhetünk-e Kelet-Európa és a Globális Dél közös gyarmati történelméről? A kiállítás Magyarország és Kelet-Európa 20. századi történelmét értelmezi újra. A magyar történelem és kultúra meghatározó eseményeit és alakjait a nemzeti kereteken túllépve kapcsolja össze a Globális Dél, az úgynevezett Harmadik világ történelmével. Az archív anyagok, személyes visszaemlékezések és kortárs művészeti alkotások sűrű szövete a két, eddig jobbára külön-külön értelmezett földrajzi régiót hozza egymás közelségébe.

A Nappali, az OFF alkalmi közösségi tere a Lónyay utcában. Fotó: The Orbital Strangers Project / OFF-Biennale Budapest

Az OFF közösségi terében, a Nappaliban (Lónyay utca 50.) közben Naeem Mohaiemen Afsan’s Long Day című filmjét lehet megnézni a projekt keretében. A film egyik központi alakja Afsan Chowdhury történész, aki diák volt Banglades függetlenségének kikiáltásakor 1971-ben. Nem sokkal ezután, egyenruhás férfiak ki akarták végezni, amikor lakásán megtalálták Marx műveit. „Azt hitték, hogy én írtam őket, miután azt mondtam, hogy a könyveken látható szakállas férfi én vagyok. Valószínűleg beleillettem a radikálisokról alkotott képükbe. A szakáll mindig gyanús fiatal férfiakon” – emlékszik vissza Chowdhury. (Szerda – Szombat: 15.00 – 19.00)

További információk a Transzperiféria Mozgalom weboldalán, itt!

Fészek Művészklub, Galéria és Herman-terem (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

Nyitvatartás: 2021.05.14-től, H-P, 14.00–18.00

Közben továbbra is láthatóak az OFF már korábban megnyílt kiállításai és zajlanak már elindult projektjei. A Hungarofuturisták, vagyis a HUF Aki nincs velünk, az is velünk van! című projektje a ma tapasztalható nacionalista beszédmódokat sajátítja ki és viszi az abszurditásig. Ehhez a projekthez kapcsolódik Igor és Ivan Buharov kiállítása, a Revolúcióparabotanika az ISBN könyv+galéria kiállítóterében.

A Blinken OSA Archívum által létrehozott Rend és képzelet című, az online térben megvalósuló kiállítás korabeli dokumentumokon keresztül vizsgálja József Attila a harmincas években született Levegőt! című versének társadalmi-politikai kontextusát és kínálja kortárs művek segítségével annak lehetséges 21. századi olvasatait.

Zilahi Anna – Szári Laura: Missa Echologica, 2021., videó: Ofner Gergely, szereplők: Varsányi Szirének kórus. Fotó: ACLIM! / OFF-Biennále Budapest

Az xtro realm művészcsoport a művészet és a klímaválság kérdéseinek összekötésén dolgozik. Az OFF idejére megalakuló ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökségük a legégetőbb ökológiai kérdéseket dolgozza fel kutatásalapú munkákon és tudományágakon átívelő elméleti anyagok segítségével.

A MENÜ Imaginaire az élelmezés és az étkezés jövőjével foglalkozik: kiállításukon képzőművészek, dizájnerek és filozófusok kérdésfelvetéseit ismerhetjük meg az élelmiszerrendszereket érintő legégetőbb témákkal kapcsolatban.

Vladan Joler médiakutató az információs társadalom hálózatait, a megfigyelés és az adatalapú gazdaság összefüggéseit képezi le nagy méretű infografikákon az Óbudai Gázgyár Elektromos Központjában látható kiállításán.

A Hétköznapi hiánycikkek az alapvető létfeltételek és közszolgáltatások hiányáról beszél, és a szegregátumokban élőkkel együtt dolgozva mutatja be a napi túlélés stratégiáit. A 2B galériában interaktív installációk és egy alternatív lakberendezési katalógus mutatja be a strukturális hiányosságokkal való hétköznapi együttélés gyakorlatát.

Nyitókép: Igor és Ivan Buharov: Revolúcióparabotanika, kiállítás enteriőr az ISBN-ben. Fotó: The Orbital Strangers Project / OFF-Biennále Budapest