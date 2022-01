Még 10 cikk 2021-ből, az évből, amely úgy múlt el, hogy itt maradt

Az előző év valahogy nem akar véget érni. Nem vész el sem a pandémia, sem az infláció, sem a globális problámák sora, csak átalakul.

hirdetés

“Túlérzékeny sem akarok lenni, de érzéketlen sem”

A tavalyi év egyik legizgalmasabb kiállítása, vagy inkább megjelenése Wolfgang Tillmansszé volt a budapesti Trafó Galériában. Itt jártak gazdag életművének fontos munkái és a A te tested a tiéd / Your body is yours című kiállítás apropóján itt járt ő maga is. Sajátos pillanatban érkezett: a pandémia enyhülésekor, a fokozatos nyitás idején, a kormányzat homofób kampányának felfutása idején. Nem véletlen, hogy pont ekkor. Csak néhány lapnak adott interjút budapesti tartózkodása alatt, köztük elsőként az artportálnak.

hirdetés

Wolfgang Tillmanns a budapesti Trafó tetőteraszán, 2021 júniusában. Fotó: Erdei Krisztina

Valahogy így matatunk mindannyian lezáratlanul privát múltunk körül

Kevés kortárs művészeti centrum van Budapesten kívül. Pécsen az utóbbi időben örvendetesen feléledtek a város kortárs művészeti kiállítóterei, helyszínei, köztük a Zsolnay-negyedben levő m21 galéria is. Itt rendezték meg Nemes Csaba életműkiállítását az ősz folyamán. Erről az átfogó kiállításról közöltünk elemző kritikát.

Véget nem érő nehézségek (Apja neve: Nemes Csaba – sorozat), 2012, 50×50 cm, vegyes technika, papír

Emlékezetről és felejtésről

Az artportal az elmúlt időszakban viszonylag nagy teret szentelt a köztéri emlékművek kérdésének. Több vonatkozásban is szó volt erről a témáról és ennek kapcsán az emlékezet és emlékezetpolitika kérdéseiről. A cikkek és interjúk egy része egy, a Főváros által kezdeményezett új projekt, a háborúkban megerőszakolt nők emlékére állítandó emlékmű köré csoportosult. Ebben a sorozatban közöltünk interjút mások mellett Aleida Assmannal is, aki Pető Andreával beszélgetett az emlékezet és a társadalmi változás összefüggéseiről.

Aleida Assmann Fotó: Jussi Puikkonen / KNAW

“A moralista vonal művészeti kontextusban zsákutca”

Ha már köztéri művészet: nem lehetett szó nélkül hagyni a tavalyi év egyik legnagyobb vihart kiváltó esetét, a budapesti IX. kerület köztéri művészeti pályázatát. Ennek keretében valósult meg Szalay Péter Prizma című köztéri alkotása, amely ugyan rövid ideig állt csak a Ferenc téren, mégis komoly indulatokat váltott ki, és mintha a nem túl sok optimizmusra okot adó hazai közállapotok sajátos tükre (vagy egész pontosan prizmája) lett volna. A művészt azonban messze nem csak erről a munkájáról kérdeztük.

Szalay Péter: Prizma (részlet)

A nap is másképp süt rájuk

Egy magyar képzőművész a New York-i high life nyomába eredt, méghozzá sajátos módon. Schmied Andi egy alteregó segítségével jutott be olyan felhőkarcolók olyan apartmanjaiba, amelyek üresen állnak és amelyeket ingatlanosok próbálnak kiadni jobbára csillagászati összegekért. A panoráma magánosítása, a városi térkialakításban és használatban konzerválódó egyenlőtlenségek – sok minden eszünkbe juthat a projekt nyomán, nem csak az értelmetlennek tűnő luxus, az élhetetlennek tűnő felhőkarcolók. A projekt manifesztációja egy könyv lett, amelyet prágai kiadó jelentetett meg. Szemléztük a Private Views című prjektet és könyvet.

Andi Schmied: Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan, 2020. Published by: VI PER Gallery, Prague

Megfizetni Nyan Catet: miért ér több tízezer dollárt egy milliárd példányban létező file?

2021 sok egyéb mellett az NFT éve is volt. Több cikkben próbáltuk bemutatni és értelmezni a jelenséget, a sorban ez volt az első. A Qubit.hu-val partnerségben közöltünk kisokost arról, hogy mi is az a non fungible token, milyen módon vannak művészeti vonakozásai és persze, hogy látszólag értéktelen digitális adatállományokon mégis mi kerül annyiba?

Nyan Cat

Az örökké kortárs mű. Az első NFT-jével berobbant Beeple ismét kitalált valamit, ami bejött

Az NFT hullám megteremtette a maga sztárjait is. Beeple kétségkívül ilyen sztár. A 40 éves Mike Winkelmann, 2021 talán legnagyobb felfedezettjévé vált a műtágypiacon. Tavaly tavasszal a Christie’s-nél eladott NFT-jével egyből a harmadik legdrágább élő művésszé vált, és őszre is tartogatott meglepetést: akkor egy fizikailag is létező műtárgy és az NFT kombinálásával sepert be közel 30 millió dollárt.

BEEPLE: HUMAN ONE (2021) Forrás: Surfacemag / Christie’s

Hasonló ügyek, eltérő döntések

Folyamatosan foglalkoztunk a restitúció kérdésével. A vészkorszak vége óta eltelt háromnegyed század sem volt elég a zsidó tulajdonosaiktól lefoglalt, elrabolt, vagy messze áron alul eladni kényszerített műtárgyak egy része sorsának igazságos rendezésére. Az 1998-ban 44 ország képviselői által elfogadott Washingtoni Alapelvek ugyan felgyorsították a folyamatot, de az ügyek rendezése továbbra sem mindig azonos mércével történik – ilyen példákat hasonlítottunk össze ebben az augusztusi cikkben.



Auguste Rodin, Crouching Woman, ca. 1882. Marble, 33.5 x 27.5 x 18 cm. Kunstmuseum Bern, Bequest of Cornelius Gurlitt 2014, Photo: Albrecht Fuchs. © Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH.

Hamarosan talán már Dél-Koreában is lehet adót fizetni műtárgyakkal. De hogyan is működik ez a megoldás?

Ahogy egyre több országban épülnek kiemelkedő jelentőségű magángyűjtemények, mind több helyen merül fel az igény, hogy például az örökösödési vagy a vagyonadó műtárgyban is leróható legyen. 2021-ben követtük ennek a vadonatúj adózási formának az elterjedését is.

A szöuli Leeum, Samsung Museum of Art enteriőrje. Forrás: Wikimedia Commons

Secondary Archive: egy új platform Közép- és Kelet-Európa nőművészeinek

Közép- és Kelet-Európa nőművészei hosszú időn keresztül kétszeresen is hátrányos helyzetben voltak: munkáikat egészen a legutóbbi néhány évig mindenütt lényegesen kisebb figyelem és érdeklődés kísérte, mint férfi pályatársaikét, másfelől egy olyan régióban működtek-működnek, amire a globális művészeti szintéren a big player-ek árnyékában ugyancsak kevés reflektorfény jutott. Egy Varsóból indult kezdeményezés a közép- és kelet-európai nőművészek adatbázisa és platformja lett.

Zuzana Pustaiová: Faces of Family, 2017, részlet a sorozatból. Forrás: pustaiova.com

hirdetés