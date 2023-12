Meghalt Vera Molnar

Alig négy héttel 100. születésnapja előtt elhunyt Vera Molnar, a számítógépes művészet életének szinte utolsó percéig aktív úttörője.

A budapesti Képzőművészeti Főiskolán művészettörténetet és esztétikát tanult Vera Molnar 1947-ben ösztöndíjjal Rómába ment, majd csakhamar Franciaországban telepedett le. 1959-től kezdett kombinatorikus képeket készíteni, és az általa „machine imaginaire”-nak nevezett módszerrel matematikai törvényszerűségeket modellezni, majd igen korán, már 1968-ban lehetőséget kapott arra, hogy az elképzelt gépet „machine réelle”-re cserélje, vagyis valódi számítógéppel dolgozzon. Műveiben kulcsszerep jutott a számítógép algoritmikus véletlenjének, művészetének fontos fogalmai a rend és a rendetlenség, a struktúra és a szabadság.

Életének és pályájának erről a meghatározó időszakáról így ír munkásságának egyik legjobb hazai ismerője, Szöllősi-Nagy András: „Amiben Vera Molnar eltért a kor konkrét művészei által követett fő csapásirányától, az abból is kitűnik, hogy gondolkodása alapvetően algoritmikus, továbbá, hogy a matematika, a játékosság és a véletlen fontos szerephez jutott műveiben. Férjével, François Molnarral sok közös munkájuk során jutottak olyan következtetésekre a modern tudomány és művészet szoros kapcsolatáról, amelyek sok tekintetben mintegy előrejelezték a következő időszak fejleményeit. Feri már a hatvanas évek legelején vázolt egy nagyívű programot, ami meglepően pontosan jelezte előre a következő évtized várató eredményeit: a „…topológia, a játékelmélet és a kombinatorika a formák sokkal tágabb körének megalkotását teszik lehetővé, mint az intuíció. Ezeknek a tudományoknak az eredményeit akarjuk használni. (…) Ha az információelmélet a rend és káosz fogalmával dolgozik, akkor ez pont jó nekünk, mert a műalkotás is pont e két szélsőség között születik meg. Hogy pontosan hol, azt egy új esztétika, a művészet tudománya mondja majd meg.”

Vera Molnar: A dieu, Knifer No 23. 2005, akril, vászon, 100×100 cm

A strukturalizmusban és szemiotikában gyökerező fontos elméleti és gyakorlati kérdések azok, melyek Verát és férjét, Ferit izgatták közös életük során. Nehéz elválasztani, hogy kettejük közül ki s mikor fogalmazott meg elméleti kérdéseket, s adott rájuk gyakorlati válaszokat, hiszen egymással folyamatos visszacsatolásban számos közös tanulmányt és néhány közös művet is alkottak. Erről Vera később így vall: „Egyet-mást én is megtanultam tőle, leginkább azt, hogy bár a tudománynak a képzőművészetben is megvan a maga szerepe, a tudományos megközelítés sem olyan biztos”.

A machine imaginaire elvének kidolgozásával Vera Molnar az esztétikai képalkotás algoritmikus műalkotás alapjait fektette le – egy gépet definiált, amely adott szabályok szerinti programnak megfelelően működik és generál műalkotásokat oly módon, hogy eljárása megegyezik a digitális számítógépek működési elvével. Erről így ír: „Elképzeltem egy számítógépet, programot terveztem hozzá és lépésről-lépésre egyszerű, behatárolt sorozatokat készítettem, amelyek önmagukban zártak voltak, tehát egyetlen formakombinációt sem hagytam ki. Mihelyt tehettem, a képzeletbeli komputert felcseréltem egy valódi számítógéppel.” Erre azonban még kilenc évet kellett várnia.”

Molnar első hazai kiállítására soká, egészen 1979-ig kellett várni, de az utóbbi évtizedekben már rendszeresen lehetett találkozni munkáival itthon is, legutóbb például a Kiscelli Múzeumban és a művészt a hazai műkereskedelemben képviselő Vintage galériában rendezett egyéni tárlatokon, illetve az idén megnyílt balatonfüredi Modern Műtár Molnar munkásságának szentelt első időszaki kiállításán. Állandó gyűjteményükben olyan jelentős múzeumok őrzik munkáit, mint itthon a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a Ludwig Múzeum, külföldön pedig egyebek mellett a New York-i MoMA, a londoni Victoria and Albert Museum, a párizsi Centre Pompidou és Bibliothèque Nationale.

Arra a kérdésre, hogy mi emeli Vera Molnar munkásságát a kortársak legnagyobbjai közé, a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár kiállításának bevezetője azt a választ adta, hogy a számítógép használatával is képes volt olyan alkotásokat létrehozni, amelyek nem személytelen, mechanikus, rideg művek, hanem emberközeliek: magukon hordozzák a művész gazdag képzelőerejének, kreativitásának és fáradhatatlan kísérletező kedvének a nyomait. A számítógép használata ugyanis nem teszi feleslegessé és nem zárja ki a művész közreműködését, az alkotófolyamat döntő szakasza az emberi agyban zajlik le. A komputer csak a munkát megkönnyítő, végtelen kombinációs lehetőséget felkínáló és véletleneket generálό eszköz. Az irányítás és döntés a művész kezében van – és Vera Molnar ezt mesteri mόdon művelte.