Megjelent a Magyar Power 50, amely most csak Power 25, mégis az utóbbi évek legérdekesebb listája

Ezúttal nem ötvenes a lista, hanem huszonötös, tekintettel arra, hogy 2020-ban a képzőművészeti szcéna is kénytelen volt lassabb fokozatba kapcsolni.

A Műértő szerkesztősége által felkért zsűri idén is összeállította a hazai kortárs képzőművészeti szcéna legismertebb szereplőinek rangsorát. Amikor a Londonban megjelenő ArtReview Power 100-as rangsorát a brit folyóirat hozzájárulásával adaptálva 10 évvel ezelőtt 50 névvel megjelent az első hazai lista, nagy vitákat váltott ki – és tulajdonképpen ez is volt a célja. A művészeti színtéren a teljesítmények nem mérhetők egzakt módon, sokszor nem is összehasonlíthatóak; ezért érdekes összevetni, ki mit tekint meghatározó, a szcénára valóban érdemben ható teljesítménynek. Kezdetben számos vita, félreértés adódott abból is, hogy a színtér különböző szereplőcsoportjainak tekintélyes szakembereiből álló zsűri nem a teljesítmény minőségét, ha úgy teszik „jóságát” igyekszik mérni, hanem kizárólag a hatás nagyságát – akkor is, ha ezt a hatást adott esetben negatívnak ítéli meg. A rangsort azóta is minden évben nagy érdeklődés fogadja és értékét egyre magasabbra srófolja az a tény, hogy az idő múlásával mind több lista hasonlítható össze egymással, s ezáltal már megalapozottabb következtetések vonhatók le a hazai művészeti színtér trendjeire vonatkozóan. Az összehasonlítás persze csak akkor szolgálhat érdemi információkkal, ha a zsűri összetétele nagyjából változatlan és a rangsor összeállításának szempontjaiban sincsenek jelentős változások. Apróbb módosítások persze időnként szükségesek: kezdetben például néha politikusok is felbukkantak a listán – olyanok, akiknek valóban komoly befolyása volt a művészeti életre –, később a hangsúly egyértelműbben a szakmai, szakmán belüli teljesítményekre helyeződött. Az idei változások egyikéről már volt szó – a rangsor hossza a színtér korlátozott működése miatt a felére zsugorodott – és egy másik is kapcsolódik a rendkívüli körülményekhez, amennyiben nagy súllyal veszi figyelembe a vírushelyzettel számot vető, arra reagáló szakmai teljesítményeket. Újdonság az is, hogy idén – a nemzetközi gyakorlathoz igazodva – személyek mellett intézményekre is lehetett javaslatot tenni.

Az OFF-Biennále Budapest csapata, fotó: Neogrády-Kiss Barnabás / OFF-Biennále Budapest Archívum

Az idei rangsor talán legfontosabb tapasztalata, hogy idehaza is csak olyan teljesítményekkel lehetett jó helyezést elérni az élbolyban, amik nemzetközi mércével is mérhetőek, azaz a határainkon túl is figyelmet keltenek. A legjobb példa erre az idei listát az OFF-Biennále csapatával együtt vezető Somogyi Hajnalka, aki első magyarként felkerült a nemzetközi Power 100 2020-as listájára is, ami nemcsak személyét és az általa kezdeményezett OFF-Biennálét helyezte a nemzetközi figyelem középpontjába, de erősíti az érdeklődést a hazai kortárs szcéna egésze iránt is. Első helyét kommentálva az OFF csapata hangsúlyozza: kihívásnak is tekintik az elismerést, és azon dolgoznak, hogy a következő években a közép-európai régió meghatározó kulturális szereplőjeként Budapest mellett olyan nemzetközi platformokon is méltóképp mutassák be a magyar és régiós kortárs művészetet, mint a 201-es Kijevi Biennále vagy az egy évvel későbbi kasseli documenta. Az OFF egyébként a héten jelentette be, hogy a tavalyról elhalasztott 3. biennálét április 23-án nyitja meg.

Említhetjük példaként a képzeletbeli dobogó harmadik fokára rangsorolt Somlói Zsolt-Spengler Katalin műgyűjtő házaspárt is, akiket mára már több vezető európai múzeum kért fel a különböző bizottságaikban történő munkára, vagy azokat a képzőművészeket – Maurer Dórát, Bak Imrét, Keserü Ilonát – akiknek művei a legrangosabb külföldi múzeumok kortárs gyűjteményeit gyarapítják és kiállításain szerepelnek. Itt mondjuk el, hogy Maurer Dórának a Tate Modernben rendezett, januárban zárult szóló show-ja után a nyáron egy újabb jelentős külföldi múzeumban, a zürichi Haus Konstruktívban lesz egyéni tárlata.

Ilona Keserü: Birthday (Születésnap), 2005, oil on canvas, 60×80 cm / A Q Contemporary jóvoltából

Pados Gábor és Valkó Margit galériái, az acb és a Kisterem is mind rangosabb nemzetközi vásárok résztvevői; az idén már a hatodik helyen rangsorolt művészettörténész-kurátor Fehér Dávid tanulmányai a hazaiak mellett külföldi kiadványokban is megjelennek és nemzetközi tekintélyét emeli a Magyar Nemzeti Galériában általa kurált, jelenleg is tartó, de a járványhelyzet miatt bizonytalan ideig nem látogatható Sean Scully-kiállítás is, amit az ír-amerikai művész a HVG-nek adott interjújában élete két legfontosabb kiállítása egyikének nevezett. De a megelőlegezett nemzetközi figyelemnek köszönhető a listára újoncként felkerült Zsikla Mónika és Keresztes Zsófia duója is, hiszen az ő projektjük képviseli majd Magyarországot a 2022-re halasztott velencei képzőművészeti biennálén.

A hazai rangsor lényegesen állandóbb a nemzetközinél; míg utóbbin tavaly egyedülállóan magas, 50% feletti volt az új nevek aránya, itthon a 25 névből csak három új. Közülük velencei szereplőinket már említettük, s ugyancsak először „listázták” a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) programjait, elismerve azt az értékes munkát, amit egyre nehezebb feltételek között végeznek.

Kell néhány szót szólnunk a harmadik újoncról, Matolcsy Györgyről és a Magyar Nemzeti Bankról is. Nincs itt némi ellentmondás azzal a korábbi megállapítással, hogy a rangsor az utóbbi években csak a szakmán belüli teljesítményeket veszi figyelembe? – kérdezheti az olvasó. Ez esetben nincs, hiszen a jegybank és annak elnöke tavaly a legnagyobb vásárlóként volt jelen a műtárgypiacon, amivel számos művész keresettségére és – ami ezzel szorosan összefügg – áraira gyakorolt komoly, vélhetően tartósan is érezhető hatást. Az a több mint kétmilliárd forint, amit a piacon – jórészt vezető kortárs galériáktól, kisebb részben magángyűjtőktől vásárolva – tavaly elköltöttek, idehaza irgalmatlanul nagy összegnek számít. Ráadásul a megvásárolt művek többsége a kortárs hazai képzőművészet kiemelkedő képviselőinek munkája, s annak tényleg csak örülni lehet, hogy az ügylettel az érintett művészek és az őket képviselő galériák is komoly bevételhez jutnak. A hatás tehát kétségkívül igen erős – végül is, ez a rangsorba kerülés kritériuma – ám korántsem egyértelműen pozitív. Mert aligha minősíthető pozitív fejleménynek az, ha a műpiacon egy bank diktálja az árakat, ha a közpénzeket nem azok az intézmények költhetik műtárgyvásárlásra, amelyeknek a gyűjteményépítés alapvető missziójuk lenne és ahol ehhez a szükséges szakértelem, a kidolgozott koncepció fokozott mértékben áll rendelkezésre, s ahol „helyből” biztosított, hogy a kiemelkedő értéket képviselő alkotások egy széles, értelmezésüket, jelentőségük felismerését segítő kontextusba kerülve hozzáférhetővé váljanak és azok is maradjanak a nagyközönség számára.

Mint említettük, a hazai lista a nemzetközivel összehasonlítva jóval lassabban változik. Nem kevesebb, mint tízen vannak olyanok, akik mind a tíz eddigi listán helyet kaptak, többségük ráadásban az élbolyban. Ők joggal tekinthetők az elmúlt évtized történései meghatározó szereplőinek – hozzátéve, hogy az ilyen szereplők köre ennél természetesen jóval szélesebb. Felsoroljuk neveiket; funkcióik megnevezésére ismertségük okán nincs is szükség: Baán László, Bencsik Barnabás, Ledényi Attila, Maurer Dóra, Mélyi József, Pados Gábor, Petrányi Zsolt, Pőcze Attila, Somlói Zsolt-Spengler Katalin és Valkó Margit. Csak az első listáról hiányzott Fabényi Júlia és Sasvári Edit és csak az utolsón nem szerepel, főleg vélhetően a lista felére csökkentése miatt, Andrási Gábor, Deák Erika, Fenyvesi Áron, György Péter, Hegyi Dóra és a Tranzit, Kaszás Tamás, Kieselbach Tamás, Hans Knoll-Pillinger Erzsébet és Szoboszlai János.

Kokesch Ádám: Cím nélkül, 2020, installáció, vegyes technika, 160x60x60 cm. A Kisterem Galéria “Végre tanulhatunk valamit” c. kiállításán, 2020-ban. Fotó: artportal

Mivel az artportal is ezen a területen aktív, természetesen örülünk annak, hogy a Magyar Power zsűrije fontosnak ítéli a műkritika, a művészeti sajtó szerepét. Felkerült a listára két főszerkesztő – az Artmagazint irányító Topor Tünde mellett az artportal főszerkesztője, Nagy Gergely is –; ketten, Szegedy-Maszák Zsuzsanna és Százados László, a művészeti színtéren végzett egyéb munkájuk mellett a Balkon szerkesztőiként is dolgoznak, de mások, így Mélyi József és Fehér Dávid is rendszeresen publikálnak a művészeti sajtóban.

