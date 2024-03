Megnyílt Vera Molnar nagyszabású életmű-kiállítása a párizsi Centre Pompidou-ban

A világhírű magyar származású művész születésének 100. évfordulóját köszöntő kiállítások sorából kiemelkedik a párizsi tárlat, melynek hivatalos megnyitója március 5-én lesz, de február 28. óta már látogatható.

A Parler à l’oeil című tárlat, melyről a centenáriumi kiállítások sorában itt számoltunk be, az eredeti tervek szerint a művész jelenlétében nyílt volna meg; Molnar aktívan részt vett az előkészületekben, sőt Ma vie en „M” címmel egy új installációt is alkotott. Ez természetesen megtekinthető a kiállításon, mely egyébként az eredetileg tervezettnél is több alkotást mutat be annak érdekében, hogy minél teljesebb képet adjon az immár lezárult életműről. Mi most azért térünk vissza röviden a kiállításhoz, melynek megtekintését mindenkinek ajánljuk, aki a nyár vége, pontosabban augusztus 26. előtt Párizsban jár, hogy bemutathassuk az első enteriőr-fotókat.

Vera Molnar: Parler à l’oeil, kiállítási enteriőr. Fotó: Cs.J.

Vera Molnar: Parler à l’oeil, kiállítási enteriőr a Transformations című diptichonnal (1983, vinil, vászon), fotó: Cs. J.

Borítókép: Részlet Vera Molnarnak a kiállítás bejáratánál látható installációjából a Centre Pompidou-ban. Fotó: Cs. J.