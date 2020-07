Valahogy megvagyunk – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Személyes refleksziók a karanténidőszakra, művészeti refleksziók az elmúlt harminc évre, valamint elmélkedések a testről, a bennünk rejlő organizmusokról. Kiállítás ajánlatok a hétvégére és a jövő hétre!

hirdetés

Nyolc hét

Hogy nyolc vagy több, azt most hirtelen nem tudnánk megmondani, egy biztos: nem volt még az életünkben ilyen időszak, mint a COVID-19 miatti leállás. Az alapélmények sokaknál voltak nagyon hasonlóak: kiszállás a napi mókuskerékből, nyugalom, csöndes város, tiszta égbolt, amelyet egyetlen kondenzcsík sem szel át, megszűnő idő, eltávolodás és eltávolítás a köz ügyeitől, visszahúzódás a magánszférába. Persze, hogy a karantén sajátos idilljét (ha van ilyen) át lehessen élni, ahhoz az is kellett, hogy megmaradjon a munkánk, ne kerüljön közvetlen veszélybe a megélhetésünk. Arról nem szólva, hogy a szorongás, a bizonytalanság és a várakozás is végig velünk volt és velünk is maradt. A kiállítás kurátorai, Gellér Judit és Gáspár Balázs nyolc héten át kísérték figyelemmel, miként reagálnak hazai fotográfusok a helyzetre, milyen posztok születnek itt-ott, milyen vizuális híradások, személyes refleksziók történnek. Most pedig, hogy az élet újraindul, bármit is jelentsen ez, újra rátekintenek: ez volt a karantén. Ez volt a karantén?

hirdetés

Kik? A Fehér Vera, Ajpek Orsi, Altnőder Emese, Bartha Máté, Belicza László Gábor, Bődey János, Csudai Sándor, Dombóvári Judit, Gáldi Vinkó Andi, Gőbölyös Luca, Hajdú D. András, Hodosy Enikő, Kállai Márton, Klenyánszki Csilla, Koronczi Endre, Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Máté Péter, Mónus Márton, Neogrády-Kiss Barnabás, Pályi Zsófia, Puklus Péter, Ravasz András, Rádóczy Bálint, Regős Benedek, Révai Sára, Rostás Bianka, Sivák Zsófia, Stiller Ákos, Szabó Bernadett, Szalay Krisztina, Szatmári Gergely, Száraz Katalin, Szász Lilla, Szombat Éva, Szöllősi Mátyás, Timár Sára Erzsébet, Vékony Dorottya, Zellei Boglárka Éva

Hol? Capa Központ – Project Room, 1065 Budapest, Nagymező utca 8.

Mikor? aug.16-ig

30 – kísérleti művészetpedagógiai program

A projekt nem, de a kiállítás egyszer már véget ért volna, de mégsem ért véget, csak elaludt a karanténidőszakra, hogy most, meghosszabbítva újra megnyíljon, és látható legyen még legalább a hó végéig. A 30 a rendszerváltás óta eltelt harminc év, meg persze az anekdotikus “Mennyi? 30…”. A MODEM művészetpedagógiai projektje budapesti és debreceni gimánziumokkal együttműködve vizsgálja az elmúlt 30 év hazai művészetét, miközben a kurátorok (Don Tamás, Mélyi József, Szabics Ágnes) kiválasztanak 30 művet ebből a 30 évből, mindegyikből egyet-egyet. A debreceni kiállítóhely meg bemutatja ezeket a műveket – majd 2021-ben, ez a mostani kiállítás vezeti föl azt a tárlatot. Bonyolult? Igen, egy picit. Hogy egyértelműbb legyen, miről is van szó, a karanténidőszakban a Youtube-on publikáltak (főként) középiskolásoknak szóló műelemzéseket, és mindezt most élőben lehet folytatni. Amúgy tényleg nagyon kellene, hogy megbeszéljük, mi is történt ebben a 30 évben a hazai képzőművészetben, és erre pár hónap biztosan nem volt / lesz elég. A 30 mindenesetre elkezdte ezt a beszélgetést, ráadásul azokkal, akiknek a rendszerváltás már nagyon is múltidő.

Kik? Antal Balázs, Hatházi László és Fodor Zoltán, Benczúr Emese, Csákány István, Csörgő Attila, Fabricius Anna, Gerhes Gábor, Kis Varsó, Németh Ilona. Közreműködő iskolák: Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest – Vezető tanár: Váradi Emese, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Debrecen – Vezető tanár: Váczi Lilla.

Hol? MODEM, 4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

Mikor? július 31-ig

disconnected

Igen, pontosan ez volt: távolságot tartottunk, nem találkoztunk, nem értünk egymáshoz, disz voltunk konnektálva. Sőt, az előbbi mondatban az egyéb magyartalanságok mellett a múlt idő sem biztos, hogy helyes, hiszen nem mondhatjuk, hogy mindez véget ért volna. De Albert Ádám új munkái csak lazán tartanak kapcsolatot ezzel a kérdéskörrel, miközben ez, vagyis a járványhelyzet a kontextusuk. Fiktív anatómia jelenik meg itt, méghozzá olyasféle tárgyakban, amilyeneket a művész eddig nem készített: fújt üvegtárgyakról van szó. Szervek? Test darabok? Sejtek, organizmusok? Belőlünk levált valamik? Nem tudjuk, de azt érezzük, közünk lehet hozzájuk. Július 13-án a művésztől tudhatunk meg mindent e tárgyakról és a mögöttesekről, amikor tárlatvezetést tart a Kisteremben.

Ki? Albert Ádám

Hol? Kisterem Galéria, 1053 Budapest, Képíró u. 5.

Mikor? július 31-ig

Nyitókép: Bemutató darabok a tóparti strand büféjében, Dorog, 2020. Fotó: Erdei Krisztina