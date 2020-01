Melyik út vezet itt… – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Négy kiállítás, három helyszín, két utca. A rejtély feloldásához muszáj elolvasni a heti Sznobriadót. Jó, nem muszáj. Csak egyszerűbb. Kiállításokat ajánlunk a hétvégére!

Hazaúttalan + Üdvözlet új otthonomból

A Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóhelyének (az új egyelőre csak ígéretként létezik, de legalább ígéretként már létezik) két szintjén egy-egy új kiállítás nyílt. Az alsó szinten a Hazaúttalan nemzetközi csoportos kiállítás, poétikus címe ellenére kemény témákkal foglalkozik. Otthontalanság, átmenetiség, az otthon kényszerű elhagyása, a hazatérés lehetősége vagy lehetetlensége rajzolják ki a tematikai mezőt. A munkák pedig nem pusztán aspektusokat kínálnak ehhez, hanem különféle világokat tárnak föl. A kiállításon látható az utóbbi évek egyik legerősebb videómunkája, a grozniji születésű Aslan Goisum People of No Consequence (2016) című rövid videója, amely a Sztálin alatti csecsenföldi deportálások drámai, de közben csöndes, nyugodt, tiszta reflexióját adja. Neogrády-Kiss Barnabás nevelőszülőknél, átmeneti otthonokban élő gyerekek közöt fotózott, mellőzve minden (bármilyen jószándékú) klisét, amelyet a témához kötnénk. Fátyol Viola többek között A megadás zászlói című sorozatával van jelen, a visszavonulás, belülre menekülés itt és most nagyon is ismerős stratégiáit idézi meg. A román Iulia Toma afgán, szír, iraki menekültekkel készített beszélgetései nyomán “emlékező textileket” állít ki, a menekülés személyes dokumentumaiként. A galéria fölső szintjén Szász Lilla Portugáliában készül anyaga látható, amelyről hosszabban mesélt az artportalnak is. A portugál gyarmatbirodalom szétesésekor visszatelepülő, úgynevezett retornadók történetét kutatta, személyes dokumentumok és helyszínfotók nyomán.

Hazaúttalan

Kik? Aslan Goisum, Fátyol Viola, Neogrády-Kiss Barnabás, Iulia Toma

Hol? Budapest Galéria, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

Mikor? febr.28-ig

Üdvözlet új otthonomból

Ki? Szász Lilla

Hol? Budapest Galéria, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

Mikor? febr. 28-ig

Herczeg Klára-díj 2019

Kevés rangos kortárs művészeti díj van minálunk. De az a kevés, az szerencsés esetben valóban mutat valami lényegeset abból, ami aktuálisan fontos a magyar kortárs képzőművészetben. Herczeg Klára Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész (1906-1997) végrendeletében az öröksége egy részét művészek támogatására szánta. A hagyaték kezelője a Fiatal Képzőművészek Stúdióját (FKSE), mint a pályakezdő művészeket képviselő szervezetet kérte fel a feladatra, hogy döntsön a támogatás formájáról. Az FKSE díjat alapított, melynek – mivel Herczeg Klára mindig fontosnak tartotta az idős és fiatal generációk egymáshoz való közeledését – 1998 óta minden évben egy senior és egy junior díjazottja van. Idén Dallos Ádám a junior és a Bécsben élő Csutak Magda a senior díjazott. Együtt állítanak ki a Laborban, ami korábban az FKSE kiállítóhelye volt a belvárosban, ma pedig az Easttopics működik ott.

Kik? Csutak Magda, Dallos Ádám

Hol? Labor / Easttopics, 1053 Budapest, Képíró utca 6.

Mikor? febr. 2-ig

A mélység egy másik szélesség

Ha pedig már a Képíró utcában járunk, sétáljunk át a Laborból a szemközti oldalra, a Kisterembe! Érdekes látvány(ok)ban lesz részünk. A látványról egyrészt tudjuk, hogy a legcsalókább dolog a világon. Másrészt azt is hogy valóság és annak képe, egy dolog vagy jelenség és annak látványa, érzékelése egyre távolabb kerülnek egymástól. A képek manipulálhatók, a látvány mesterségesen megteremthető, az érzékelés és így a gondolkodás eltéríthető. Zalavárit mindez nem a manipulálhatóság felől érdekli, hanem ténylegesen a képalkotás és a látvány analízise felől. De amit művel, az nem pusztán üres látványosság. Algoritmusok segítségével rendezi újra a látványt és kezdi ki az érzékelésünket, olyan terekről és helyekről, amelyeket – úgy hittük – jól ismerünk. Pedig dehogy.

Ki? Zalavári András

Hol? Kisterem, 1053 Budapest, Képíró u. 5.

Mikor? febr. 14-ig