Menedékhelyek az ünnepek idején – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

A karácsonyi bevásárlások, shopping rohamok, céges évzáró rendezvények közepette kell némi pihenő. Az agy, a lélek felfrissítése. Az elemek feltöltése. Kiállításokat ajánlunk az ünnepek idejére.

Szezonális hatás

A Glassyard Gallery évzáró, szezonzáró kiállíása, amely a galériához kapcsolódó művészek munkáiból válogat. A Glassyard az utóbbi két évben stabil szereplővé vált a budapesti kereskedelmi galériás színtéren: a nagy, polgári (így, külön) lakás a Paulay Ede utcában, a pestiesen ütött-kopott házban, pazar kiállítási térré alakult és rendre izgalmas tárlatokkal jelentkezik. A “körkép” ezúttal talán fontosabb, mint az, hogy mi kapcsolja össze a művészeket: leginkább mégis egyfajta ízlés és szemlélet, amely egy mezőnybe sorolta őket. Némi aktualitás, hogy Lakner Antal kiállítása épp nemrég ért véget ugyanitt, illetve Puklus Péter a múlt héten az idei Esterházy Award egyik díjazottja lett.

Kik? Bolla Szilvia, Borsos Lőrinc, Radek Brousil, Csörgő Attila, Kútvölgyi-Szabó Áron, Lakner Antal, Puklus Péter

Hol? Glassyard Gallery, 1061 Budapest, Paulay E. u. 25-27.

Mikor? január 25-ig

Museum Shop

Most már nálunk is kezd úgy kinézni a dolog, ahogyan külföldön már jó ideje: a néző egy-egy nagy kiállításról gyakorlatilag nem tud másképp távozni, csak úgy, ha a múzeumi bolton keresztül megy. A merchandising, a brandingelt holmik, a reprodukciókkal ellátott bögrék, pólók, radírgumik, a méregdrága coffee table-könyvek szinte a kiállítások részévé váltak. Szabó Ádám az Inda évzáró kiállításán egy museum shop-ot rendez be, amely valóban boltként funkcionál. Miközben mégis kiállítás. Miközben mégis bolt. Miközben mégis…nos, igen, éppen erről van szó. Mit látunk? Mit kapunk? Meddig kiállítási tárgy valami és mikor lesz belőle árucikk? Szabó Ádám a műtárgy tárgy voltára kérdez rá, eredetiségére, eladhatóságára, gyűjthetőségére, eldobhatóságára.

Ki? Szabó Ádám

Hol? Inda Galéria, 1061 Budapest, Király u. 34. II. 4.

Mikor? december 19-től január 31-ig

30 éves a Knoll Galéria Budapest

Ez a budapesti galéria egyidős a rendszerváltással. Ezt mindig el szoktuk róla mondani. Pedig szó sincs arról, hogy a múltjából élne. Nagyon nem. De tény: gyakorlatilag elsőként jelent meg ebben a műfajban, ebben a városban, és abszolút első volt abból a szempontból, hogy egy külföldi galéria nyitott itt, keleten egy új intézményt. A bécsi és a budapesti Knoll Galéria tulajdonképpen ugyanaz az entitás, és ez a nemzetköziség és kétlakiság az elmúlt harminc évben rendre létfontosságúnak bizonyult. Most éppen megint. A galéria a 30. évét afféle “eleven archívumi” kiállítással ünnepli, dokumentumokat, fotókat is fölvonultatva a múltból, a művek mellett, természetesen. Timeline, cikkek, sajtómegjelenések, filmrészletek egészítik ki a műveket, és hozzák létre azt a párbeszédes teret, amelyben a galéria, munkatásaival, művészeivel és közönségével együtt, egy pillantra megállhat és elgondolkodhat: mi is volt eddig, és hogyan néz ki majd a következő harminc?

Kik? AES+F, Blue Noses, Baglyas Erika, Birkás Ákos, Alexander Brener & Barbara Schurtz, El-Hassan Róza, Gőbölyös Luca, Paul Horn, J. Nagy András, Johanna Kandl, Stanislav Kolibal, Bartosz Kokosinski, Kamil Kukla, Kundy Crew, Lovas Ilona, Mara Mattuschka, Nemes Csaba, Rudas Klára

Hol? Knoll Galéria, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10.

Mikor? február 20-ig / téli szünet: dec. 24 – jan. 6.

Nyitókép: Aranyozott zsíros kenyér szemgolyón, SZAF performansz, Erdőbénye, 2019. Fotó: Erdei Krisztina