Menetelés az Ígéret földje felé. Techno Worlds, aqb

Lehet kiállítást csinálni a technóról? Nem csak, mint zenei irányzatról, nyelvről, hanem mint kultúráról. Illetve, amit az aqb-ben látunk, az vajon az-e?

Techno Worlds at aqb

art quarter budapest (aqb),

október 3-ig

A modernkori társadalom sokféle módon rétegződik. Az egymáshoz kapcsolódás és a kollektív identitástudat megtalálása épp olyan fontos az egyének számára, mint a kiszakadás a társadalmi elvárások béklyói közül. Ehhez adott teret és alkalmat a ’80-as évektől a Detroitból elinduló techno, mely már a kezdeteinél sokkal többet jelentett zenénél.

A Goethe Intézet világkörüli utazótárlata – melynek első állomása Budapest – bemutatja, hogy a techno miként is hatott az elmúlt negyven évben a kulturális és a társadalmi jelenségekre, és mint irányzat, milyen többlettartalmakat képvisel.

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

Ha Budapestre techno kiállítás érkezik, akkor nem is lehetne egyértelműbb a helyszínpárosítás az aqb procjetspace-nél, mely rendszeresen ad otthont ilyen jellegű buliknak is. Bár az illegálparty-k hangulatának megidézésére az aqb kiterjedt pincehálózata lehetett volna a legtökéletesebb (lásd: Mine My Mind, 2020), azonban ide most csak a Borsos Lőrinc páros helyspecifikus műve kerülhetett. A többi alkotást rizikós lett volna egy ilyen nedves földalatti környezetbe helyezni, így a művek a megszokott letisztult white cube rendszerében, feliratok nélkül tanulmányozhatók az aqb projectspace földszinti és 4. emeleti termeiben. A befogadónak már csak azt kell eldöntenie, hogy az alkotások értelmezésénél saját impresszióira hagyatkozik, vagy pedig a kiállítás 60 oldalas nyomtatványát olvasva követi a tárlatot. Ha az elsőt választja, akkor – bár a techno-t, mint életérzést, sokkal jobban átéli – sokat mulaszt a munkák szociokulturális jelentéstartalmából.

A helyszíni adottságok elmulasztását méltón kárpótolják az aqb 4D Sound Studio Space-ben rendezett vernissage-ra és a finissage-ra időzített technobulik, melyek összművészeti alkotásokként illeszkednek a kiállításhoz. A megnyitón az Electric Indigo (DE) és a Siblicity (TOTIM Records) (HU) zenéltek, a záró rendezvényen a magyar alkotókból álló The Corp. és az EXILES performansza tekinthető majd meg október 2-án.

Electric Indigo. Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

A kiállítás földszinti termének legtöbb alkotása videóinstalláció. A közönség méltán egyik kedvenc alkotása Henrike Neuman és Bastian Hagedorn Museum of Trance-e (2021), ami egy nappaliként berendezett audiovizuális installáció mini székecskével, tévével, szőrös szekrénnyel és önmagukon játszó hangszerekkel. A trance zene beszippantó ereje és a tévében játszott videó dinamikussága miatt az ember észre sem veszi, hogy hosszú percekig leragad a már-már szentéllyé transzformálódó, törzsi világot idéző alkotás előtt.

Interaktív szobornak nevezhető a Chicks on Speed feminista művészcsoport akusztikus és haptikus/taktilis élményt adó Theremin Tapestry-je(2010), mely a szőnyegszövés hagyományos analóg alkotótevékenységét köti össze a digitális művészettel, egy új kísérleti hangszert létrehozva.

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

Törékeny mivoltából nem biztos, hogy a tengeren túlra is utazik tovább Dominique White természetes anyagokból épített szobra, az “A Refusal to Be Contained, a Refusal to Die” (2021), amelyet a helyszínre érkezve készített el. A szobor a fekete diaszpóra tengeri mítoszait dolgozza fel az afrofuturizmus és az afropesszimizmus narratívájával élve. A munka a híres detroit-i techno duo, a Drexciya által kitalált és a zenei világukba beépített víz alatti civilizáció ötletén alapszik. A világítóan fehér, kézműves alkotás megjelenésében határozottan elüt a többi legyártatott, pop-art-os munkáktól (pl. Robert Lippok: Objects and Bodies, 2020, Daniel Pflumm Untitled (Abtei 2), (2000), Untitled (montblanc), (2005). A Drexciya történetét dolgozza fel a londoni The Otolith Group “Hydra Decapita” (2010) fél órás videója is, melyet egy külön kis szobában lehet megnézni.

Kicsit könnyű észrevétel nélkül elhaladni az aqb foyer-ben elhelyezett mű alatt: a plafonra szerelt hétméteres szellőzőcsatornát csak a benne elhelyezett két kis képernyő tükrözött vetítése különbözteti meg egy hagyományos építészeti elemtől. Az installáció címe Galerie Ultrashcall, az M+M (Marc Weis és Martin De Mattia) alkotása, amely eredetileg 1994-2003 között a müncheni Ultraschall techno-klubjában volt kiállítva.

Valószínűleg csak a helyhiány miatt zsúfolódott a maradék négy alkotás a negyediken található aqb air-roomba. Itt található Zuzanna Czebatul hatalmas ecstasy tablettát formáló nylon-szobra a Macromolecule Exploiting some Biological Target (2021), Maryam Jafri eredeti detroit-i lemezekből létrehozott óriás keresztrejtvénye a Model 500 (2019), a kicsit kampány hangulatú MO(N)STRA videó, zászló és plakát formájában a brazil Mamba Negra-tól (2021) aminek pozitív energikussága ellentétben áll Tobias Zielony 2017-es depresszív hangvételű Maskirovka fotósorozatával és videójával, mely a 2013-mas kijevi megmozdulások utáni időszakot, az ukrán underground queer- és techno-kultúrát mutatja be.

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

A Mathilde Weh, Justin Hoffmann és a Creamcake által kurált kiállítás ráerősít arra a sztereotípiára, miszerint a németek precízek. A Techno Worlds ugyanis tematikájában kreatív, politikailag korrekt, esztétikailag makulátlan, a téma kutatásában kellően mélyenszántó. A detroit-i techno afro-amerikai gyökerei, a feminizmus, az LGBTQ+ közösség, Kelet-Nyugat Berlin egyesülése és a Szovjetunió szétszakadása mind-mind szerepet kapnak a művek témái között. Ám a kiállítás ezzel az áttekintő, lexikon-szerű szemlélettel kicsit sótlan marad és épp azt a felszabadult tombolást, a káoszban való elmélyülést és önmegtalálást veszíti el, amelyről maga a techno szól.

Meglehet, ezért hat ennyire ütősen viszont a Borsos Lőrinc páros Moses Techno 2.0-ja (2021) mely sajnos csak a budapesti tárlat részét képezi, nem utazik tovább. Megérkezni a művet befogadó barlangba – mely a városi legenda szerint a Parlament építő mészköveinek bányájaként szolgált – pont olyan, mint alászállni egy elhagyatott épület technobulijába. Az élmény egyszerre hátborzongató és csalogató: először egy követ látunk, amit egy pálca folyamatosan ütöget. Tovább haladva a mélyben az ütögetés ritmussá, monoton zenévé alakul, mely egyre hangosodik és a falakról visszacsapódva visszhangzik. Az ütemre pedig stroboszkóp fényei villódznak és három fekete feliratot rajzolnak ki az alagút sötétségében.

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

Az installáció két bibliai történeten alapszik. A kő, amit egy pálca ütöget, Mózes vízfakasztását testesíti meg a pusztai vándorlás végén. Mózes 4. könyvében (4 Móz 20:11), azért, hogy vizet fakasszon, botjával kétszer üt a sziklára. A szikla bőséges vizet ad a nép számára, azonban Isten megbünteti Mózest és nem teheti be a lábát az Ígéret Földjére (4Móz 20:12), és bár a vélemények megoszlanak, hogy mi volt pontosan Mózes bűne, az általánosan bevett értelmezés az, hogy nem üthetett volna rá a sziklára, csupán szóval kellett volna parancsolnia neki.[1] A Borsos Lőrinc alkotás, mely egy korábbi munka továbbgondolása, azzal az ötlettel játszik el, hogy mi lett volna, ha Mózes, mint “techno-veterán” nem kétszer üt a sziklára, hanem ütemesen elkezd játszani rajta, egy primitív hangszert megidézve.[2]

A második bibliai történet szintén egy előző alkotás folytatása: a Mine My Mind kiállításra készített Chaos Reigns-ben (2020) megismert pusztában bolyongó Nabukodonozor király fiának történetéből merít. Itt három egymást követő kapu rácsot idéző hatalmas textilfeliratot látunk: WEIGHTED // FOUND // WANTING. A három szó Dániel próféta könyvének 5. fejezetére utal, (Dániel 5:25) melyben Nabukodonozor fiának, Baltazár királynak lakomája során egy emberi kéz jelenik meg és arámi feliratokat ír a palota falára. A feliratokat Dániel próféta tudja csak elolvasni és megfejteni: ”mené méné tekel ufarszin”, mely azt jelenti: “Megmérettettél és könnyűnek találtattál.” Nabukodonozor, miután elismerte Isten hatalmát, nagy királyként uralkodhatott, Baltazár azonban Isten elé helyezte magát így elbukásra ítéltetett.

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

Egyértelmű asszociáció a techno párosítása az Ígéret földje felé való meneteléssel. Hiszen a techno egyszerre fogható fel rituális közösségi aktusként, valamint egyéni, spirituális énkeresésként. De az, hogy Borsos Lőrinc miért két olyan bibliai szereplőt választott a techno-kultusz reprezentálására, akik elbuknak, akiknek Isten nem ad még egy esélyt, és akiket megbüntet helytelen döntéseikért, számomra nyomasztó, nyitott kérdés.

Bármit is gondoljunk, nem érdemes kihagyni a lehetőséget egy ilyen nyugati színvonalú tárlat itthoni megtekintésére. Ha mégis valaki lemaradna, legközelebb az amerikai kontinensen csípheti el a még öt évig menetelő Techno Worlds-t.







[1] Ez a történet visszavezet a 2 Mózes 17-re, ahol Mózes szintén vizet fakaszt a pusztában, azonban itt kifejezetten azt kéri tőle Isten, hogy üssön rá a sziklára botjával.

[2] lásd: Interjú a Borsos Lőrinc párossal, valamint Kukla Krisztiánnal a Tilos Rádió Megtervezett Valóság c. műsorában, 2021.08.31. Ebben az interjúban egyébként Borsos Janó azt mondja, Mózes azért bukott el, mert kétszer ütött a sziklára. Pontatlanság szerepel még a Technoworlds kiadványában szereplő leírásában is: a hely, amit Massah és Meribah-nak neveznek (“próbatétel” és “viszály”) Mózes első sziklából való vízfakasztásának helyszíne a 2 Móz 17-nél, nem annak, ahol kétszer üt a sziklára.

Kiállító művészek: Chicks On Speed / Tony Cokes / Zuzanna Czebatul / Deforrest Brown, Jr. & AbuQadim Haqq / Aleksandra Domanović / Rangoato Hlasane / Ryōji Ikeda / Maryam Jafri / Robert Lippok / Lőrinc Borsos / M+M / Mamba Negra / Henrike Naumann & Bastian Hagedorn / The Otolith Group / Carsten Nicolai / Vinca Petersen / Daniel Pflumm / Sarah Schönfeld / Jeremy Shaw / Dominique White / Tobias Zielony



Dokumentumfilmek: Jaqueline Caux, Romuald Karmakar és Lisa Rovner

Divat, Magazinok: Kerstin Greiner

Kurátorok: Mathilde Weh, Justin Hoffmann, Creamcake

Kurátor (Sao Paolo): Camillo Rocha

Helyi kurátor: Kukla Krisztián

A kiállítás keddtől péntekig, 12.00-18.00 között látogatható, valamint a megadott időpontokon kívül előzetes bejelentkezéssel.