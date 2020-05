Mi mennyi a közgyűjteményekben? Egy dokusorozat a hazai múzeumi kincsek nyomában

Közgyűjteményeket jár be a Minden pénzt megér című új, hazai dokusorozat a következő epizódban. A Nemzeti Múzeumtól a Ludwig Múzeumig keresik a magángyűjtemények és a közkincsek összefüggéseit, közös történetét, és azt, hogy mitől érték az érték.

Hogyan lett az Esterházy magángyűjteményből az ország első jelentős közgyűjteménye? Mennyit ér ma egy corvina? Milyen úton kerültek a Seuso-kincsek a Nemzeti Múzeumba? Pénz, pénz, pénz és néhány megszállott művészetkedvelő munkája nyomán ma számos felbecsülhetetlen értékű műtárgyat tudhatunk múzeumainkban.

A Spektrum Home Minden pénzt megér című, új sorozata ezen a héten a közgyűjtemények értékével, a gyűjtemények bővítésének lehetőségeivel és mikéntjével foglalkozik. A kezdőpont a Nemzeti Múzeumban látható Seuso-kincs, amelynek a története kétségkívül a legkalandosabb az utóbbi évtizedek hazai műkincs-sztorijai közül. Az antik tárgyakban érdekelt Sümegh József találta meg az ezüst lakomakészletet 1976-ban, a Dunántúlon. Négy évvel később, az akkor Pápán sorkatonai szolgálatát töltő fiatalembert felakasztva találták egy borospincénél. A meglehetősen hamar lezárt nyomozás öngyilkosságot állapított meg, és ezzel akkoriban kevesen mertek vitatkozni. A nyolcvanas évek végén azonban újranyitották az aktákat, hogy jogállami keretek között is kivizsgálják az ügyet, amiben később, a műkincsek New York-i felbukkanása után, még a Scotland Yard is érdekelt lett. A haláleset körülményeit máig nem sikerült megnyugtató módon tisztázni, a tárgyak egy része viszonylag gyors egymásutánban bukkant fel a műtárgypiacon, több állam is bejelentkezett értük, de hosszú, évtizedekre titkosított tárgyalások után, végül a magyar állam jutott a birtokába, pontosabban lett a megőrzője a negyedik századi, már saját korában is különleges készletnek. Hogy pontosan hogyan, mennyiért és miért annyiért, arról is szól a sorozat következő, szombati epizódja.

A Seuso-kincsekhez hasonlóan Mátyás király corvináinak jó része is kézről-kézre járt az évszázadok során. A legendás könyvtár, melynek nagyságát a kutatók nagyjából 2500 kötetnyire becsülik, a maga korában is világhírű volt. A könyvtár szétszóródott köteteiből Ferenc József császár és király Abdul Aziz török szultántól kapott néhány díszes példányt ajándékba 1896-ban, így kezdődött a corvinák “visszagyűjtése”. Ma a kötetek közül harminchetet őriznek az Országos Széchenyi Könyvtárban, szigorú előírások szerint. A corvinák jelentőségét és felbecsülhetetlen kulturális értékét senki számára sem kell külön bizonyítani. Egy-egy kötet árát azonban konkrétabban is meg lehet határozni, figyelembe véve például a könyv állapotát vagy az alkotó személyét, de lényeges lehet a felhasznált papír és arany mennyisége is, vagy például, hogy ki “firkálta össze”, vagyis ebben az esetben inkább érdemes úgy fogalmazni, hogy ki készített jegyzeteket a szöveghasábok mellé. A szombati epizódban közelről is szemügyre vehetünk egy ilyen kötetet, és a korabeli, illetve mai értékéről is szó lesz.

A kortárs műveknél az évszázadok patinája nem segíti az értéknövekedést, ehelyett nagy szerepet játszik az alkotó személye, jól követhető életrajza, egyre fontosabb intézményeket felvonultató kiállítási listája és munkáinak sikere a műtárgypiacon. A Ludwig Múzeum raktáraiba is beviszik a nézőt a dokusorozat készítői, ahol azért mégiscsak elhangzik, hogy nem a pénzben kifejezhető materiális érték a legfontosabb egy ilyenfajta közgyűjtemény esetében.

Miközben a Minden pénzt megér következő epizódjában folyamatosan előkerül: pénz nélkül nem lehet jelentős közgyűjteményeket építeni. Ahogyan a Nemzeti Múzeum főigazgatója a film egy pontján ki is mondja:

“erre a világ minden pénzét el lehet költeni”.

De a gyűjteményépítés nem mindig és nem csak pénzkérdés. Ízlés, szaktudás, bátorság és (adott esetben politikai) szerencse. Visszamegyünk a Szépművészeti Múzeumot megalapozó Esterházy család képgyűjteményének történetéig, 1870-is, és addig, hogy az akkori idők politikai és világgazdasági mozgásai hogyan teremtették meg a lehetőségét annak, hogy ez a kollekció végül Magyarországon maradjon, és hogy ki volt az a személy, aki felismerte: itt a pillanat. A szóban forgó államtitkárról, Pulszky Károlyról most épp egy regény íródik, ennek szerzője világítja meg a történet háttérét a Szépművészeti tereiben.

A néző pedig elgondolkodhat egyrészt azon, hogy mi lett volna, ha ezek az együttállások nem valósulnak meg, másrészt azon is, hogy a ma közgyűjteményi, vagy akár múzeumépítési vitái és konfliktusai mennyire és milyen módon folytatják a XIX. század hasonló helyzeteit. Hiszen pénz, hatalom és érték bonyolult viszonyáról van szó akkor is és most is.

Minden pénzt megér

Spektrum Home,

május 9., 23.00 és

május 10. 10.30

