A bécsiek bezárták az összes múzeumot. Vírusjelentés a művészeti világból

A koronavírus miatti radikális intézkedések nem hagyták érintetlenül a művészeti világot sem. Pillanatkép arról, hogy mi zárt be, és mi nem.

hirdetés

Frissítés, 03. 11.

Tegnap még azt írtuk, hogy Ausztriából egyelőre nem jöttek hírek múzeumbezárásokról. Mára a helyzet megváltozott, s mivel az ottani kiállítások, főként a bécsiek gyakran szerepelnek a magyar turisták programjában is, gyorsan közöljük a hírt: mára virradó éjszaka az a döntés született, hogy az országos kezelésben lévő közgyűjtemények legalább március végéig zárva maradnak. Így elmarad az Albertina Modern megnyitása is.

Párizsi hír, hogy az Art Paris művészeti vásár eredetileg áprilisra tervezett idei kiadása május 28-31. között kerül megrendezésre.

hirdetés

Frissítés 03.10.

Olaszországban a koronavírus nemcsak a múzeumokat érinti, hanem az idei velencei építészeti biennálét is, ami a megszokottnál lényegesen rövidebb lesz: május helyett csak augusztus végén nyílik majd meg, de november 29-én, az eredetileg tervezett időpontban fejeződik be. Változik Milánó rangos bútor- és design-vásárának időpontja is; a Salone del Mobile április vége helyett június közepén várja majd a látogatókat.

A lemondások sora elérte az osztrák múzeumokat is: miután az osztrák kormány a mai napon úgy döntött, hogy – egyelőre március végéig – zárt helyen nem lehet 100 főnél több résztvevővel tervezett rendezvényeket tartani, Bécs rendkívüli érdeklődéssel várt új múzeuma, az Albertina Modern megnyílik ugyan március 12-én, de az igazi népünnepélyként koncipiált megnyitó, s még az aznap délelőtti sajtótájékoztató is elmarad. Várhatóan a többi múzeumban is korlátozásokra kerülhet sor, bár bezárásról egyelőre nincsenek hírek.

Ami a művészeti vásárokat illeti, az Art Baselt, pontosabban annak anyavállalatát, az MCH Csoportot nem csak az Art Basel Hong Kong idei kiadásának már korábban bejelentett lemondása érinti érzékenyen; elmarad a cég egyik legnagyobb vására, az óra-, ékszer- és drágakőpiac kiemelkedő fontosságú eseményének számító Baselworld is, aminek már meg is van az új időpontja: 2021. január 28-február 2. Ez az esemény ugyan nem kapcsolódik közvetlenül a műtárgypiachoz, de az MCH Csoport éppen kritikus időket él és számára a két említett lemondás súlyos következményekkel járhat, különösen akkor, ha veszélybe kerül az Art Basel is, aminek júniusi időpontja már vészesen közeleg.

A lemondott, vagy bizonytalan időre elhalasztott művészeti vásárok sorát gyarapítja az Öböl-menti térség legfontosabb mustrájának számító, március 25-28-ra tervezett Art Dubai, valamint az Art Basel Hong Konggal párhuzamosan megtartani tervezett másik hong kongi vásár, az Art Central is.

A koronavírus komolyan átírta a világ két vezető aukciósháza, a Christie’s és a Sotheby’s tavaszi rendezvénynaptárát is.

A Christie’s a márciusra tervezett hong kongi XX. századi és kortárs aukciókat, valamint a borárverést márciusról májusra halasztotta és módosította New York-i aukciós naptárát is, március helyett júniusi időpontot adva az ázsiai művészetnek szentelt tavaszi árveréseinek. A halasztás egyedül a modern és kortárs aukciót nem érinti, ami az eredeti időpontban, március 18-án kerül megrendezésre.

A Sotheby’s a Hong Kongban április 3-8. közöttre tervezett aukciósorozatának egyes elemeit, nevezetesen a modern és kortárs árveréseket áttette New Yorkba, ahol április 16-án kerül rájuk sor. Az órák, borok és az ázsiai műtárgyak árverései maradnak ugyan Hong Kongban, de egy negyed évvel később, július elején kerülnek megrendezésre.

03.09

Kínán kívül eddig Olaszország hozta meg a legkeményebb intézkedéseket a koronavírus terjedése miatt. Sok egyéb és jóval nagyobb jelentőségű korlátozás mellett ide tartozik az is, hogy gyakorlatilag az ország összes jelentős múzeuma és látnivalója zárva tart legalább április 3-ig. Ez természetesen érinti a leghíresebb múzeumokat, így a Vatikáni Múzemot, a Galleria Borghesét Rómában, az Uffizi-t Firenzében, valamint fontos magánintézményeket is, mint amilyen a milánói Fondazione Prada. Velencében zárva tart a Peggy Guggenheim Collection és a Palazzo Grassi is, valamint a városban elhalasztottak minden művészeti eseményt, rendezvényt.

Róma nagy és kihagyhatatlannak tűnő Raffaello-kiállítása a Scuderie del Quirinale-ban szintén bezárt. A művész halálának 500. évfordulójára időzített és július 2-ig tervezett megakiállítás több szempontból is különleges: csakis erre az alkalomra érkeztek művek az olasz fővárosba a Louvre-ból, a londoni National Gallery-ből, de az Uffiziből is. Ez utóbbi intézményben egyébként február végén lemondott a teljes tudományos bizottság, amikor eldőlt, hogy a negyven kölcsönadott mű között Raffello 1518-as munkája, a X. Leó pápa arcképe is utazik. A szakemberek annyira veszélyesnek ítélték a festmény szállítását, hogy így tiltakoztak a képtár döntése ellen.

Rómában leállt Ai Wei Wei monstre produkciója is. A kínai művész színpadra állítja Puccini Turandot című operáját, a bemutatót március 25-re tervezték, de a munkálatokat most felfüggesztették. A művész szóvivője egyenesen azt közölte, az egész produkciót jövő évre halasztják. Közben Ai Wei Wei Németország után Olaszországban is botrányt okozott, ezúttal egy Instagram-posztjával. A szöveg úgy szólt: “A koronavírus olyan, mint a pasta. A kínaiak találták föl, de az olaszok terjesztik el a világban.” Többek szerint érzéketlen volt a tréfa, és egyesek azt is fölemlegették, az ország tárt karokkal várta a hazájában üldöztetésnek kitett Ai Wei Wei-t.

A párizsi Louvre néhány napig zárva tartott, de nemrég újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Készpénzt azonban nem fogadnak el, tartva a vírus terjedésétől. Március 9-én a Louvre és a Musée d’Orsay is megerősítette, nyitva tartanak, de csak limitált számú látogatót engednek be a múzeumok tereibe.

Mint ismeretes, Hong Kong-ban elhalasztották a teljes Art Basel Hong Kong művészeti vásárt. Hollandiában azonban annak dacára is megtartják a maastrichti művészeti vásárt, hogy nagy kiállítók mondták le részvételüket. Brazília jelentős művészeti vásárát, az SP-Arte-t is megtartják São Paulo-ban, legalábbis egyelőre nem mondták le az április 1-re meghirdetett nyitást.

Kínában a nagyvárosokban természetesen minden jelentős múzeum zárva van. De egyebek mellett törölték a pekingi Gallery Weekend teljes idei eseménysorozatát, és elmarad egy új, nagy pekingi magánmúzeum, a Michael Xufu Huang gyűjtő és Theresa Tse üzletasszony által alapított X Museum megnyitása is, valamint májusra halasztották a Design Shanghai vásárt.

Az Egyesült Államok nagy múzeumai nyitva tartanak, de főként a híres New York-i intézmények közül több, így a Guggenheim, a Metropolitan Museum of Art és a Frick Collection is bejelentették, figyelik a változó vírushelyzetet, és azonnal döntenek a bezárásról, ha szükséges. New York-ban az Armory Week rendezvényei rendben lezajlottak az elmúlt napokban, így az Armory Show művészeti vásár is.

A nyitókép forrása: Albertina.at