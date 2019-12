Miért jó karácsonyi ajándék az artportal: képző kurzusa?

Van még néhány nap karácsonyig. Nincs meg még néhány ajándék? Nincs veszve minden!

Az artportal:képzőt több mint egy évvel ezelőtt indítottuk el. Azzal az elképzeléssel vágtunk bele, hogy megpróbáljuk “in real” szituációkba is átvinni mindazt, amiről az artportalon írunk. Tudásmegosztás? Kicsit fellengzős volna így nevezni. Inkább azt szerettük volna, ha az olvasóink jobban megismerik azt a kortárs művészeti színteret, amelyben mi is mozgunk: a felépítését, a a helyszíneit, a szereplőit, a kérdéseit. Mi pedig jobban megismerjük az olvasóinkat.

Néhány nagyobb téma köré előadásokat, prezentációkat szerveztünk, ezeket az előadásokat egy-egy nagyobb egységben, kurzusokká formáltuk, és a legnagyobb örömünkre, olvasóink között sokan voltak, akik jelentkeztek ezekre a kurzusokra.

Mi is sokat tanultunk ezekből az alkalmakból. Azoktól, akik az előadásokat tartják és maguktól a résztvevőktől. A kortárs művészet befogadói, gyűjtői oldaláról sok értékes ismeretet kaptunk. Akik eljöttek, azok között nem kevesen vannak, akik már gyűjtéssel foglalkoznak, vagy el szeretnék kezdeni. De sokan vannak olyanok is, akiket a különféle művészi praxisok érdekelnek, a művészeti világ felépítése, folyamatai.

Nos, nekik, akiket mindez érdekel, egész biztosan nagyon jó ajándék egy artportal:képző kurzus.

De azoknak is, akiknek a horizontján még csak halványan jelent meg a kortárs képzőművészet. Járnak kiállításokra időnként, olvasnak róla itt-ott, felkelti az érdeklődésüket néhány hír és persze néhány műalkotás. Itt az alkalom, hogy közelebb kerüljenek a kortárs művészethez. Szakértő előadások és baráti beszélgetések közepette, Budapest legfontosabb galériáiban.

Az új kurzusunk februárban indul. Kiindulópontunk egy látszólag egyszerű hír.

2019 fontos hazai művészeti eseménye volt: egy magyar művésznek, Maurer Dórának önálló kiállítása nyílt a londoni Tate Modern-ben, a világ egyik legfontosabb múzeumában.

Ezen a kurzuson a hír mögé nézünk. Mit jelent? Milyen folyamatok vezetnek el egy effajta sikerig? Milyen intézményi és műkereskedelmi tendenciák? Hogyan és miért értékelődött fel a kelet-európai félmúlt művészete a globális műtárgypiacon? Hogyan kapcsolódot bele ebbe a hazai műkereskedelem? Mi áll a fotóalapú művészet sikerének hátterében?

Seven Twists – egy hír nyomában a művészeti világ csúcsa felé. Február 11. és március 24. között, minden kedden. Hat előadás plusz egy, a témához kapcsolodó beszélgetés két kortárs magyar művésszel.

Közben számos találkozás, eszmecsere, ismerkedés konkrét művekkel és a kortárs művészet helyszíneivel. Élmény. Változás. És talán indíttatás, ösztönzés, hogy valami újba kezdjünk.

Részletek, témák, nevek, tudnivalók itt!

Nyitókép: Reversible & Changeable Phases of Movements, Etude 4, gelatin silver prints and white pencil on cardboard, by Dóra Maurer