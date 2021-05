Mindenki másképp csinálja. Körkép a múzeumok újranyitásáról

A járványhelyzet alakulása számos országban lehetővé tette vagy a közeli hetekben lehetővé teszi a múzeumok újranyitását. Ennek kritériumai ugyanúgy különbözőek országonként, mint a potenciális látogatókkal szembeni követelmények. Közelebbi és távolabbi országokban egyaránt körülnéztünk és persze megnéztük azt is, mi a helyzet idehaza.

Különösen élénk figyelem irányul azokra az országokra, ahol már van oltottsági igazolvány. Az ilyen országok száma egyelőre csekély, ezekben is különböző gyakorlatok figyelhetők meg, témánk szempontjából persze az az alapkérdés, szükség van-e erre az igazolványra a múzeumlátogatáshoz. Maguknak a múzeumoknak sincs egységes álláspontjuk ez ügyben, s ahol elfogadják a látogatás dokumentumhoz kötését, ott is rendszerint azt kérik, hogy az oltottsági (vagy védettségi) igazolvány ne az egyetlen elfogadható igazolás legyen, hanem legyen pl. kiváltható egy friss negatív teszttel. A legelőbbre ez ügyben talán Dánia tart, ahol most újranyithattak a múzeumok, de – legalábbis 15 év felett – csak COVID-útlevéllel rendelkező látogatókat fogadhatnak. Ebből az útlevélből annak kell kiderülnie, hogy tulajdonosa vagy legalább két héttel korábban megkapta már a második vakcinát, vagy 14 napnál nem frissebben, de 180 napnál nem régebben átesett a fertőzésen, vagy 3 napnál nem régebbi negatív antigén vagy PCR teszttel rendelkezik. Arra a kérdésre egyelőre nem ismeretes a válasz, mi lesz a külföldi látogatókkal – igaz, az ő számuk egyelőre amúgy is minimális (lenne). Egy másik skandináv országban, Svédországban még nincs végleges döntés arról, mihez kell az igazolvány és mihez nem, de a múzeumok arra számítanak, náluk nem lesz kötelező a bemutatása.

Izrael ugyancsak bevezette és számos programon, így a fedett térben zajló ültetett kulturális rendezvényeken való részvétel feltételeként szabja a „green pass-t”. A múzeumokban azonban eltekintenek ennek bemutatásától, miközben a pandémia korábbi szakaszaiban alkalmazott biztonsági intézkedéseket itt is betartják továbbra is.

Már csak néhány napig áll üresen a Múzsák terme a bécsi Albertinában, © Albertina, Bécs

Ausztria májusra komoly újranyitási lépéseket tervez, amelyek a többi kulturális intézménnyel együtt a múzeumokat is érintik. A jelenlegi tervek szerint a látogatást a dániaihoz hasonló módon szabályozzák, kiegészítő követelmény az FFP2-es maszk használata. A múzeumok jelenlegi állás szerint május 3-től fogadhatnak látogatókat.

Németországban néhány napja született döntés az ún. vészfékrendszerről, ami automatikus lezárásokat jelent minden közigazgatási egységben, ahol három egymás utáni napon keresztül száz fölött van az előző hét napon regisztrált új fertőzöttek százezer lakosra vetített száma. Jelenleg a múzeumok többsége zárva tart, arról egyelőre nincs hír, kötik-e a látogatást bármilyen igazolványhoz az újranyitás után.

Nagy-Britanniában komoly vita folyik arról, mire jogosítson a védettségi igazolvány. Még semmi nem dőlt el, de a múzeumi vezetőket tömörítő National Museum Directors’ Council jó előre leszögezte, nem támogatja, hogy a múzeumlátogatás ilyen dokumentumhoz legyen kötve. Nyilatkozatuk szerint ez a lépés „ellentmondana a múzeumok missziójának és értékeinek… továbbá a kirekesztés és a diszkrimináció elfogadhatatlan formája lenne”.

Olaszországban ezekben a napokban nyitnak ismét ki a múzeumok, a belépést nem kötik semmilyen COVID-dokumentumhoz, de a testhőmérsékletet mérik, 37,5 fok felett nincs belépés. Egyébiránt a pandémia alatt már megszokott biztonsági intézkedések vannak érvényben. Több helyütt, így például az Uffiziben mód van kiscsoportos tárlatvezetésre is, de kizárólag audio-rendszer segítségével, hogy a résztvevők között az 1,8 méteres távolság tartható legyen.

A nagy oroszországi múzeumok jelenleg látogathatók, védettséget igazoló dokumentumot nem kérnek, de a más országokban megszokott biztonsági intézkedéseket – lázmérés, maszkhasználat, távolságtartás, stb. – itt is alkalmazzák.

Az amerikai múzeumok többsége újra kinyithatott már – más kérdés, hogy sokan, főleg a nagyobb múzeumok közül, még nem éltek a lehetőséggel, mondván, jobb kicsit kivárni, nehogy rövid idő után újra be kelljen zárni az intézményt. A Metropolitan Museum és a MoMA New Yorkban például nyitva tartanak, a washingtoni központú Smithsonian májusban fokozatosan teszi újra látogathatóvá a hozzá tartozó intézményeket – ez a folyamat egész évre elhúzódhat – és május közepétől nyit ki újra a washingtoni National Gallery is. A szabályok hasonlóak a második hullám utáni nyitáskor alkalmazottakhoz: a jegyeket előre online kell lefoglalni, a kapacitást a szokásosnak töredékére – általában 20-30%-ára – redukálják, többnyire csak kijelölt, egyirányú útvonalon lehet haladni a múzeumban, a nyitva tartási időt rövidítik, stb. A múzeumokban is kötelező a távolságtartás és – kétéves kor felett – a maszkviselés is. A legtöbb helyen tervezik a lázmérést is, arról viszont nincs szó, hogy a látogatást az oltottság igazolásához kössék.

Május közepétől fogad ismét látogatókat a washingtoni National Gallery. Forrás: Wikipédia

Természetesen körülnéztünk itthon is. Mint ismeretes, a múzeumok is azon intézmények közé tartoznak, amelyek újra kinyithatnak, amint a beoltottak – pontosabban az első oltást felvettek – száma meghaladja a 4 milliót. Látogatóként viszont csak azokat fogadhatják, akik fel tudnak mutatni védettségi igazolványt. A fentiekből látszik, hogy nemzetközileg ez, legalábbis jelenleg, a ritkábbik gyakorlat, s ahol alkalmazzák, ott sem az egyetlen lehetőség a múzeumokba való bejutáshoz.

Feltűnő – és talán jellemző – volt egyébként, hogy a jogszabály megjelenése előtt készült híradásokban a részletes, az edzőtermektől a mozikon át az állatkertekig számos létesítményt felsoroló listákból a múzeumok mindvégig kimaradtak, de ezen most már túl vagyunk. Nyolc, együttesen több tucat kiállítóhelyet fenntartó hazai intézménytől, ill. intézményről gyűjtöttük be az információkat arról, hogyan állnak a nyitás előkészületeivel, mikortól fogadnak újra látogatókat és terveznek-e a védettségi igazolvány meglétének ellenőrzésén túl egyéb, a dolgozók és a látogatók védelmét szolgáló intézkedést. A válaszokból sokféle megközelítés bontakozik ki, de az látszik, hogy a többség nem kíván azonnal élni a nyitás lehetőségével.

Kisadózók, Laci&Balázs kiállítása, MODEM Fotó: Kocsis Ferenc

Mindössze ketten jelezték, hogy már a bejelentés másnapjára tervezik a nyitást: a debreceni MODEM és a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény. A MODEM mindhárom kiállítóterében olyan tárlatok láthatók – Kicsiny Balázs, Ferenczy Zsolt, illetve az Antal Balázs – Hatházi László művészpáros szóló show-ja –, amik a lockdown alatt nyíltak. Személyes részvétellel zajló nagyobb rendezvényeket egyelőre nem terveznek, kisebb tárlatvezetések viszont szerepelnek a tervek között. A munkatársak számára a közösségi terekben kötelező lesz a maszkviselés, s ugyanezt kérik a látogatóktól is, akik hőmérséklet-mérés után léphetnek be az intézménybe. A Bozsó Gyűjteményben az állandó kollekció mellett újra látogatható lesz Boldi és Incze Mózes Összhang című közös kiállítása, és megnyílik a gyűjtemény alapító-névadója, Bozsó János festőművész Ecsetnyomok című tárlata is, ami eddig online volt látható. A már ismert fokozott biztonsági intézkedések mellett megvizsgálják nagy teljesítményű légtisztító berendezések beszerzésének lehetőségét is. Biztosra veszi a 4 milliós oltottsági küszöb gyors elérését a Kortárs Művészeti Intézet- Dunaújváros (ICA-D) is, mert ők fix dátumra, május 3-ra hirdették meg az újranyitást, és két, a lockdown miatt félbeszakadt kiállításuk, Tarr Hajnalka és Fridvalszki Márk szóló showja folytatását.

A többi megkérdezett intézmény – a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum és a veszprémi Művészetek Háza nem tűzte még ki az újranyitás időpontját, de hangsúlyozták, hogy az előkészületek intenzíven zajlanak. Volt, aki jelezte, várják a fenntartó minisztérium iránymutatását is. Többen májusra új kiállításokat terveznek és abban bíznak, hogy ezek már az első naptól kezdve „élőben” látogathatók lesznek. A Ludwig Múzeum Térügyek című, a karlsruhei ZKM | Center for Art and Mediával együttműködésben létrejövő kiállítása április 29-én még online nyílik meg, de később ez a kiállítás éppúgy látogatható lesz, mint – hosszú szünet után – a BarabásiLab: Rejtett mintázatok. A hálózati gondolkodás nyelve, amit sikerült június 20-ig meghosszabbítani. Ugyancsak a május 30-ig történt meghosszabbításnak köszönhető, hogy az érdeklődők megtekinthetik még az egyik legfontosabb tavaly nyílt – és néhány nap után a járvány miatt bezárt – budapesti időszaki kiállítást, Sean Scully Átutazócímű retrospektív kiállítását a Magyar Nemzeti Galériában. Hogy mikortól, az még bizonytalan, de támpontot nyújthat az a hír, hogy a preraffaeliták művészetének szentelt, a pandémia miatt tavalyról halasztott nagyszabású kiállítását a Galéria május közepén már nem a virtuális térben szeretné megnyitni.

Nemsokára újra látható lesz a BarabásiLab kiállítás is a Ludwig Múzeumban. Fotó: Végel Dániel © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Adattár és Digitális Archívum

A Ferenczy Múzeumi Centrum azt követően nyitja meg kiállítóhelyeit, hogy valamennyi „frontvonalban” dolgozó kolléga be lesz oltva. Lesz, ahol korábban megnyílt, majd átmenetileg bezárt kiállítást nyitnak újra – így például, előreláthatóan május végén, Csákány István A kalapács álma című kiállítását a MűvészetMalomban –, míg másutt új tárlatokkal kezdenek; a Ferenczy Múzeumban például nagyszabású, a közösségi régészetet bemutató kiállítás megnyitása várható június második felében.

A Janus Pannonius Múzeumhoz tartozó Modern Magyar Képtárban az újranyitás után is látogatható lesz két, eredetileg márciusban bezárni tervezett kiállítás, a Gábor Jenő párizsi utazása (1926) és a Variációk a színes városhoz, ám a nyitás időpontja még itt sem ismert.

Nem tűzte még ki az újranyitás időpontját a veszprémi Művészetek Háza sem. Ez valószínűleg fokozatos lesz a kiállítóhelyeken; először a gyűjtemények fogadják majd a vendégeket, így a Dubniczay-Palota / Irokéz Gyűjtemény, a Tegulárium – Téglagyűjtemény, majd a Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény. Ezt követik az új időszaki kiállítások, Szilvásy Nándor, Klimó Károly és Somody Péter egyéni tárlatai. A kiállítóhelyeken a korábbi biztonsági intézkedéseken túl egyelőre a látogatók és a velük közvetlen kapcsolatba kerülő munkatársak részére is kötelező lesz a maszk viselése.

Frissítés, május 1.

Újabb részleteket közölt az újranyitásról a pécsi Janus Pannonius Múzeum. Eszerint a Csontváry-, a Vasarely- és a Zsolnay állandó kiállítás a korábban megszokott nyitvatartási rendben már május 4-től látogatható. Az első napon minden 14 év alatti látogató ajándékcsomagot, továbbá minden 25. (felnőtt) látogató könyvajándékot kap. A Modern Magyar Képtár később nyitja meg kapuit és megtekinthető lesz a Vasváry-házban a Málenkij robot – 75 című időszaki kiállítás is, ami eredetileg a a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emléknapján, tavaly november 25-én nyílt volna meg.

Közben jelentkezett Pécsről a Zsolnay Örökségkezelő NKft is; a hozzájuk tartozó társintézmények és helyszínek is fokozatosan nyitnak. A Művészetek és Irodalom Házában már május 3-tól újra látható lesz Bátori Zsolt fotóművész La huerta y la ciudad – A gyümölcsös és a város című tárlata. A Zsolnay Negyed Látogatóközpontjában Schmall Rafael asztrofotós kiállítása május 4-től látogatható. Az m21 Galéria május 20-tól Plakátok/Posters 7 x 75 címmel hét, idén 75. születésnapját ünneplő képzőművész, köztük Pinczehelyi Sándor és Árendás József plakátjaiból rendez kiállítást és két nappal később ugyanitt nyílik meg az Országos Kerámia Biennálé is. Június 3-tól fogad látogatókat a Pécsi Galéria; itt a Gallery MAX Magyar Géniusz című vendégkiállítása lesz látható, amely a hazai geometrikus absztrakt művészet kortárs tendenciáiból mutat be válogatást. A megnyitókat egyelőre továbbra is élő videóközvetítés formájában teszik nyilvánossá.

A következő napokban a felsorolásunkban szereplő és más kiállítóhelyek is minden bizonnyal számos új időpontot hoznak nyilvánosságra, látogatás előtt ezért feltétlenül érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről az érintett intézmények honlapjain vagy a közösségi médiában.

Nyitókép: Kisadózók, Laci&Balázs kiállítása, MODEM, Debrecen. Fotó: Kocsis Ferenc