MODEM: 74 milliós vágás a költségvetésben és 16 munkatárs elbocsátása

A nemrég kiszivárgott hírek igaznak bizonyultak, Debrecen városa jelentősen csökkenti a MODEM támogatását. Komoly érvágás az egész hazai kortárs művészeti intézményrendszernek.

A múlt héten felröppent hírek igaznak bizonyultak: a 444 beszámolója szerint a debreceni közgyűlés csütörtökön arról döntött, hogy a tavalyi 314 millió forint helyett idén már csak 240 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat a MODEM Modern és Kortárs Művészeti központ működéséhez. Úgy tudni, indoklás nem volt a döntés mellé.

A beszámolók szerint azt már az érintett intézmény vezetése döntötte illetve dönti el, hogy mit áldoz föl a tervekből és a működésből a csökkentett költségvetés következtében. Eszerint a MODEM-hez tartozó b24 galéria és Sesztina galéria programját szüntetik meg, illetve az ezekért felelős szakemberektől, Szoboszlai Lillától és Vincze Ottótól válnak meg. Tizennégy további munkatársát is elbocsátja a MODEM.

Jelentős érvágás ez nemcsak a város, de az ország kortárs művészeti élete szempontjából is. Magyarországon, a fővároson és azon kívül, nagyon kevés olyan intézmény maradt, amely programszerűen, tudatos szakmai megalapozottsággal foglalkozik a kortárs művészettel, valamint azzal, hogy azt minél szélesebb körben megismertesse. A MODEM-ben most biztos, hogy megszakad az utóbbi két évben indult el – mint ismeretes, szakmai és költségvetési önállóságát 2018 februárjában kapta vissza az intézmény, az azt megelőző években a Déri Múzeum alá tartozott. A vezetés a forráshiányra való hivatkozással felszámolta az igazgató munkáját segítő művészeti tanácsadó testületet is, amelyben Angel Judit, Csontó Lajos, Készman József, Süli-Zakar Szabolcs és Vincze Ottó foglaltak helyet és amely a magas színvonalú szakmai működés, valamint a nemzetköüzi kapcsolatépítés egyik fontos garanciája volt.

Nyitókép: Ezek a legszebb éveink? Forrás: MODEM