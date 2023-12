Mona Lisák és „magyar Mona Lisák”

A közeli napok hazai árverésein két nagy aukciósház is „magyar Mona Lisaként” hirdeti egy-egy sztártételét. Ennek kapcsán utánanéztünk, hány Mona Lisa létezik és hány magyar festményre aggattak hasonló címet.

hirdetés

A „nagy” Mona Lisát bizonyára senkinek sem kell bemutatni. A festőgéniusz Leonardo da Vincinek a XVI. század elején készült remekműve a képzőművészet egyetemes történetének egyik legnagyszerűbb alkotása, amit évente sok millió ember keres fel a párizsi Louvre-ban. Pénzbeli értékét nehéz meghatározni, de amikor Leonardo egy korábban született festménye, a Salvator Mundi a korábbi árrekord két és félszeresét jelentő 450 millió dollárért cserélt gazdát egy 2017 novemberi árverésen, egy művészeti folyóiratnak arra a neves gyűjtőkhöz intézett körkérdésére, miszerint van-e olyan festmény, amiért gondolkodás nélkül adnának egymilliárd dollárt, ha piacra kerülne, többen is a Mona Lisát jelölték meg. Az összeg amúgy nem légből kapott; a festmény mai áron számolva már 1962-ben ilyen becsértéket kapott, amikor biztosítást kötöttek rá.

Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503-1517 (vagy 1519), olaj, nyárfa tábla, 77 x 53 cm, Louvre, Párizs, forrás: Wikipedia

Mint később látni fogjuk, a „magyar Mona Lisa” címkét több festményre is ráaggatták már, de számos művészettörténész úgy látja, hogy Leonardo sem csak egyszer festette meg a rejtelmes mosolyú hölgyet, aki minden bizonnyal nem más volt, mint Lisa del Giocondo, egy, a maga korában ismert selyemkereskedő, Francesco del Giocondo felesége. A mű ezért ismert La Gioconda címen is, amit épp úgy nem maga Leonardo adott a festménynek, mint a Mona Lisát; az utóbbi cím a híres festőtárstól, egyben sok itáliai mester életrajzírójától, Giorgio Vasaritól származik és néhány évtizeddel fiatalabb, mint maga a mű.

hirdetés

A Louvre-ban őrzött alkotással szemben azoknak a Mona Lisáknak a szerzősége, melyekről most lesz szó, legalábbis vitatott és ma inkább azok a vélemények vannak többségben, melyek szerint e művek nem Leonardo saját kezű alkotásai. Kezdjük a sort a tekintélyes madridi Prado Mona Lisájával, melyet századokon keresztül Leonardónak tulajdonítottak, de a 2012-es átfogó restaurálása kapcsán végzett vizsgálatok inkább azok álláspontját támasztották alá, akik szerint a festmény ugyan a mester életében és az ő műtermében készült – ellentétben sok későbbi másolattal –, de minden bizonnyal valamelyik tanítványa, a legnagyobb eséllyel Salai (Gian Giacomo Caprotti da Oreno) vagy Francesco Melzi munkája. Ugyancsak Salai művének tartja a szakemberek többsége azt a változatot is, amely jelenleg egy svájci magángyűjtő tulajdona.

Leonardo da Vinci tanítványa: Mona Lisa, 1503-1516 között, olaj, fatábla, 76,3 x 57 cm, Prado, Madrid, forrás: Wikipedia

Őriz egy Mona Lisát a szentpétervári Ermitázs is, melyet egyes szakértők ugyancsak Leonardo munkájának tartottak, egészen addig, amíg a műszeres vizsgálatok meg nem állapították, hogy a képhez használt festék olyan összetevőket is tartalmazott, amelyeket Leonardo még nem használhatott. Máig vitatott ugyanakkor az úgynevezett Isleworth-i Mona Lisa szerzősége; ez a vita épp mostanában vett új lendületet annak kapcsán, hogy a nyilvánosság előtt inkognitóját őrző tulajdonosa megbízásából a zürichi székhelyű Mona Lisa Alapítvány bemutatja egy, a napokban megnyílt és 2024. május 26-ig látogatható kiállításon a torinói Società Promotrice delle Belle Arti-ban. Egyes szakemberek bizonyítottnak látják, hogy Leonardo a Mona Lisát két változatban festette meg – amire életművében lehet példát találni –, és a szóban forgó mű lehet az első, azaz a Louvre-ban őrzött Mona Lisát megelőző változat, míg mások az időrendi sorrendet fordítva látják, szerintük a most kiállított festmény a későbbi és nem Leonardóhoz köthető változat. A mű nevében szereplő Isleworth egy London környéki település, itteni műtermébe vásárolta meg a festményt 1912-ben az angol Hugh Blaker, aki maga is festő volt, ismertségre azonban inkább a régi mesterek gyűjtőjeként és kereskedőjeként tett szert.

Leonardo da Vinci (?): Isleworth-i Mona Lisa, XVI. sz. eleje, olaj vászon, 84,5 x 64,5 cm, magángyűjtemény, forrás: Wikipedia

Itt csak azokra a Mona Lisákra tértünk ki, melyeknek legalább egyes szakértők véleménye szerint közük lehet Leonardóhoz; az elmúlt századokban ezeken túl nagy számban készültek másolatok vagy a Mona Lisa által ihletett munkák és olyan, a nagy elődök alkotásaihoz szívesen visszanyúló XX. századi művészek is felhasználták saját műveikhez az ikonikus festményt, mint Dali vagy Warhol.

A Leonardo-féle Mona Lisáról tehát nem tudjuk pontosan, hány változatban készült, az azonban bizonyos, hogy idehaza már több festményt méltattak, illetve méltatnak napjainkban is a „magyar Mona Lisaként”. Tegyük gyorsan hozzá, hogy nem csak „magyar Mona Lisák” vannak; ha valahol egy, az adott ország kulturális örökségéhez tartozó női portré egészen kiemelkedő kvalitásait – és, áruba bocsájtott mű esetén, egyedülálló anyagi értékét – akarják hangsúlyozni, akkor előszeretettel nevezik azt a saját Mona Lisájuknak, még ha az nem is mutat semmilyen formai vagy stiláris hasonlóságot Leonardo festményével. A hozzánk legközelebbi és nálunk legjobban ismert példa erre Gustav Klimt Adéle Bloch-Bauer portréja, melynek kalandos sorsát a nálunk is vetített Hölgy aranyban című film mutatta be; ezt a remekművet gyakran emlegetik az „osztrák Mona Lisaként”.

Szinyei Merse Pál: Lilaruhás nő, 1874, olaj, vászon, 102,5 x 77 cm, forrás: Wikipedia

Ha azt halljuk, „magyar Mona Lisa”, akkor legtöbbször Szinyei Merse Pál egyik főműve, az 1874-ben született Lilaruhás nő jut eszünkbe, ami kétségkívül a legismertebb és legnépszerűbb magyar festmények közé tartozik. 2021-22-es nagyszabású Szinyei kiállításának promóciójában a mű tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Galéria is „magyar Mona Lisaként” említette a művet, de ez a jelző már korábban és azóta is gyakran felbukkant.

Tavaly egyik laptársunkban Az egykori miniszterelnök felesége volt a magyar Mona Lisa címmel jelent meg írás, amiből rögtön tudhattuk, hogy újabb festmény kapta meg ezt a címkét, hiszen Szinyei Lilaruhás nője a saját feleségét ábrázolja. Az írásból aztán gyorsan ki is derül, hogy az egykori miniszterelnök Bittó István, aki 1874-75 között töltötte be ezt a funkciót, de ma inkább a feleségéről, Bittó Istvánnéról készült portré őrzi a nevét, amit Barabás Miklós festett – történetesen ugyanabban az évben, 1874-ben, amikor Szinyei Merse Lilaruhás nője is született. A Mona Lisa hasonlat létjogosultságát az adhatja, hogy Barabás munkája, melyet ugyancsak a Magyar Nemzeti Galéria őriz, valóban a magyar portréfestészet egyik csúcsteljesítménye.

Barabás Miklós: Bittó Istvánné arcképe, 1874, olaj, vászon, 84,5 x 66,5 cm, forrás: Wikipedia

Egészen a legutóbbi napokig meg kellett elégednünk a fenti két „magyar Mona Lisával”, ekkor azonban felgyorsultak az események. Beindult a téli aukciós szezon és a legnagyobb aukciósházaknak ki kellett találniuk, milyen promócióval vezetik fel csúcstételeiket. A Kieselbach Galéria esetében a december 17-i árverésen Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I. című alkotása kerül a figyelem középpontjába, míg az egy nappal korábban árverező Virág Judit Galéria előbb Tihanyi Lajos budapesti tájképét „leplezte le” a csúcstételei közül – Rippl-Rónai és Tihanyi festményeit itt mutattuk be –, majd néhány nappal később, miután a Kieselbachnál beindult a Rippl-Rónai kép körüli hírverés, „bedobta” Gulácsy Lajos Régi instrumentumon játszó hölgy című alkotásának kalapács alá vitelét is. Előbb tehát Rippl-Rónai festményéről tudtuk meg, hogy a Kieselbach Galéria azt a „magyar Mona Lisának” tekinti, majd néhány nappal később kiderült, hogy a Virág Judit Galéria is így látja a maga Gulácsyját. Igaz, ők hozzáteszik, hogy Gulácsy festményét már 2002-ben, amikor először szerepelt náluk árverésen, „a szakma és a műgyűjtők a magyar Mona Lisa-nak is nevezték”, de a 2002. decemberi árverés katalógusának a műhöz készült tanulmányában ez a jelző még nem szerepelt. Könnyű tehát arra gondolni, hogy a címke most a galéria válasza a Falk Miksa utca másik oldalán született promóciós kampányra. A két új „magyar Mona Lisa” felbukkanásáról számos sajtóorgánum hírt adott, a közösségi médiában pedig vitatéma lett, mennyire indokolt ilyen címkével ellátni az érintett munkákat.

Gulácsy Lajos: Régi instrumentumon játszó hölgy, 1910, olaj, papírlemez, 97 x 68,5 cm, a Virág Judit Galéria és Aukciósház jóvoltából

Ha igaz az az állítás, hogy ez a címke elsősorban a széles körű ismertségre, a kiemelkedő minőségre és az óriási anyagi értékre utal, és nem az érintett műveknek a Mona Lisához való hasonlóságára – ez utóbbi persze azért hab lehet a tortán –, akkor talán lehet létjogosultsága Rippl-Rónai és Gulácsy említett festményei esetében, még akkor is, ha „magyar Mona Lisának” minősítésük mögött, napokkal aukcióra bocsájtásukat megelőzően, nyilvánvalóan üzleti megfontolások állnak. Közismertségüket tekintve nem kelhetnek versenyre a Lilaruhás nővel és talán a címke másik régebbi birtokosával, a Barabás portréval sem – már csak sorsuk alakulása miatt sem, ugyanis mindkettő hosszú ideig lappangott, nemcsak a nagyközönség, de még a szakemberek számára is hozzáférhetetlenül. Igaz, az aukciósház által nem is portréként, hanem a művészet lényegéről tett ihletett vallomásként leírt Gulácsy portré ismertségén nagyot dobott – itt érkezünk el az anyagi értékhez – 21 évvel ezelőtti felbukkanása a Virág Judit Galéria árverésén. A festmény az akkoriban magasnak számító 28 milliós kikiáltási árát több mint megháromszorozva 95 millió, jutalékkal növelve 114 millió forintos árat ért el, amivel néhány hónapig a hazai aukciók történetében legmagasabb áron elkelt műnek számított. Most 100 millió forintról kezdődik a licit, és Gulácsy jelenleg érvényes, két alkotásával is felállított 120 millió forintos életmű-rekordja minden bizonnyal megdől majd. Arra ugyanakkor kevés az esély, hogy ismét abszolút rekord születik, tekintve, hogy az már 460 millió forintnál tart; Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című munkája állította fel két évvel ezelőtt. A festmény mostani becsértékét a ház 200-300 millió forintban adta meg. Ez esetben talán megvan az a bizonyos „hab a tortán is”; a kompozícióban fel lehet fedezni néhány távoli hasonlóságot a Mona Lisával és vannak, akik a Gulácsy nőalak arcán is látni vélik azt a titokzatos mosolyt, ami nagyban hozzájárult a Mona Lisa ikonná válásához.

Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I., 1892, olaj, vászon, 78,5 x 55,5 cm, a Kieselbach Galéria és Aukciósház jóvoltából

Kicsit más a helyzet a Kalitkás nő I. esetében, ami mindmáig kevésbé volt ismert; 1906-os kiállítása után száz évnek kellett eltelnie, mire a hazai közönség egy időszaki kiállításon újra láthatta. Párdarabja, a szintén 1892-ben született Kalitkás nő II. ugyanakkor a Magyar Nemzeti Galéria állandó gyűjteményének ikonikus darabja, igazi csúcsmű. A most kalapács alá kerülő, kisebb méretű változat ennek fontos előképe és túl van már egy aukciós megméretésen: 2005-ben egy chicagói árverésen akkor tekintélyesnek számító összeget, 590.400 dollárt adtak érte. A festmény ezúttal a hazai aukciók történetének legmagasabb induló árán, 180 millió forinton kezd, becsértékét a ház 240-380 millió forintban állapította meg. Az abszolút rekorddöntés tehát a Kalitkás nő I. esetében is valószínűtlen, bár az esély erre itt nagyobb, és nemcsak a Gulácsy műnél jóval magasabb induló ára és becsértéke miatt, hanem azért is, mert Rippl-Rónai eddigi csúcsárai – 300, 280, 220 millió forint – jóval közelebb járnak Csontváry rekordárához, mint Gulácsy legdrágábban értékesített képeinek árai. De mindez csak jósolgatás, az igazságot akkor tudjuk meg, amikor néhány nap múlva koppan majd a kalapács. Ami valamelyik vagy mindkét mű esetében akár érv lehet a „magyar Mona Lisa” jelző jogossága mellett is.

Borítókép: Leonardo da Vinci: Mona Lisa, részlet