Most inkább egy darabig ne építsünk semmit? – Potméter. Az artportal podcastja

Elindul új podcastunk, a Potméter, benne a kortárs művészet és a kulturális politika aktuális témái. Elsőként a budapest emlékműhelyzetről.

Az elmúlt több mint fél év során számos cikket is közöltünk a budapesti köztéri szobor- és emlékműhelyzetről. Köztér, város, emlékezet, művészet és politika viszonya volt a témájuk ezeknek a cikkeknek, közöttük egy nyilvános vita egymásra válaszoló írásai is helyet kaptak, amelyeket Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának támogatásával jelentettünk meg. A Főváros ugyanis egy új köztéri szobrászati, köztéri művészeti koncepció megalapozásán dolgozik, a hét cikkből álló sorozat is az ezt megelőző közös gondolkodáshoz kívánt hozzájárulni. Ezzel párhuzamosan pedig írtunk az Egyesült Államokban és Nyugat-Európa számos országában lezajlott szobordöntések apropóján is, a városokban elhelyezett emlékművek felülvizsgálatának, újragondolásának meglehetősen viharos folyamatáról. (A cikkeket köztéri művészet tag alatt lehet megtalálni.)

A Potméter, az artportal új podcastja is ezzel a témával indul. Éppen az elmúlt napok híre volt, hogy a kormány pénzt különített el a tavaly történt tragikus dunai hajóbaleset dél-koreai és magyar áldozatainak emlékére Budapesten létesítendő emlékműhöz, viszont úgy tűnik, sem a városnak, sem az érintett kerületnek nem lesz beleszólása az emlékműprojekt megvalósításába. Eközben pedig a Főváros is dolgozik egy másik emlékmű koncepcióján, amely a háborúkban megerőszakolt nőknek állítana emléket – és ez a projekt már egy újfajta hozzáállás jegyében, szélesebb körű társadalmi dialógus keretében, szakemberek segítségével formálódik. De egyáltalán: kellenek-e újabb emlékművek, szobrok, objektek Budapest köztereire? Miközben szinte emlékezetpolitikai színházzá vagy panoptikummá váltak bizonyos köztereink, a közel egy éve hivatalban levő új városvezetés pedig heti szinten kap megkereséseket, hogy hol, mit kellene létesíteni még.



Választottunk hát egy rendes, old school rádiós formátumot a téma megbeszélésére. A Potméter első kiadásában Gócza Anita három résztvevővel beszélget: Farkas Viola művészettörténésszel, akinek Az ember hősi szobrának eltűnése című írása a fent említett cikksorozatban jelent meg, Bor Judittal, a Fővárosi Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Osztályának vezetőjével, aki a Főváros új köztéri művészeti és szoborkoncepciójának kidolgozásában is közreműködik, illetve KissPál Szabolcs képzőművésszel, aki egyebek mellett az Eleven Emlékmű projekt egyik kezdeményezője is volt.

