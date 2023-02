MSCHF avagy a csintalan csizma története

MSCHF, avagy Mischief, - magyarul Csíny- szinte minden héten képes lekötni a legnevesebb művészeti eseményeket, és ezt követően a címlapokat is. Ezt az Art Basel Miami Beach alatt egy bankautomatával tette, amely rangsorolta a felhasználóinak a vagyonát, mindenki - és az internet- szeme láttára. Ez, bár lehet, hogy a műpiacot uraló materializmusra volt hivatott rávilágítani, valójában inkább az internet kultúra, és a viralitás jelenségét mutatta be. A legújabb, a kollektívának betudható műalkotás viszont, egy talán minden eddiginél ikonikusabb dobás, melyet maga Warhol is büszkén tudhatna magáénak.

A találóan ’Big Red Boots’-nak (azaz nagy piros sapkának) keresztelt ’alkotás’ nem más, mint egy poliuretán habból készült csizma, amely Astro Boy, és egyéb rajzfilmfigurák egyszerűsített lábbeli sziluettjét idézi. A popkulturális kánonba való beépülést nemcsak ez segíti, hanem, csakúgy mint a bankautomata esetében, a közösségi média is, mivel mára már a lábbelik gömbölyded formavilága, és világító vörös színe szinte elkerülhetetlen, akár Instagram, vagy TikTok hírvonal böngészése alatt. Ez már csak azért is érdekes, mert hivatalosan még nem kaphatóak, és csak a New York divathét alatt lesznek megvásárolhatóak a publikum számára, csütörtöktől.

Amennyiben viszont valaki a kedvenc rajzfilmhőseire szeretne hasonlítani, gyorsan kell cselekednie, ugyanis, bár a csizmák 350 amerikai dolláros ára nem kevés, a kollektíva történetét ismerve, a készlet pillanatok alatt el fog kelni. 2019-ben, a legutóbbi hozzájuk tartozó, hasonló projekt, a ’Jesus Shoes’, azaz ’Jézus Cipő’ 24 darabjának kevesebb mint egy perc kellett, hogy elkeljen a kollektíva honlapján, pedig ezeknek darabja 1,425 amerikai dollárba került. Ez kétségtelenül nem kevés, különösen azt tekintve, hogy maga a cipő csak egy módosított Nike Air Max 97 volt, amely ugyan meg lett áldva egy pap által, aki látszólag kiemelkedően magas órabérrel dolgozott.

Bár a kollektíva művészeti filozófiája egyértelműen és mentegetőzés nélkül kommersz, egy 2022-es ArtNews interjú során, az egyik alapító, Lukas Bentel kifejezte zavarát azzal kapcsolatban, hogy egyesek nem ismerik el a munkáját művészetként, megjegyezve, hogy ő maga mindvégig annak tekintette azt. Megjegyezte, hogy múlt évben például, a galériaóriás Perrotin tartott egy kiállítást a kollktíva műveiből, ahol a publikum megcsodálhatott többek között egy óriási robotkutyát, amely paintball puskákkal lett felszerelve.