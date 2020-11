Múltból jövő – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Jönnek a múltból dolgok. Művek. Életek. Életművek. És jelen lesznek, jelen lesz belőlük. Vagy nem. Három kiállítást ajánlunk a hétvégére.

Repeta

Ujj Zsuzsi egy intenzív, sűrű, koncentrált alkotói szakaszában a nyolcvanas évek közepén-végén számos olyan művet hozott létre, ami nemcsak, hogy mai szemmel is abszolút frissnek és elevennek hat, de komoly egyéni hozzájárulás is a hazai neoavantgárd egészéhez. Frivol, kemény, önfeltáró, önelemző, a nőiséggel kapcsolatos sztereotípiákat, képi, ábrázolásmódbeli konvenciókat bonckés alá vevő munkák ezek. 1992-ben aztán felhagyott a fotózással, de addig ösztönösen, illetve valamiképpen az akkori idők szellemét, kreatív underground energiáit is egy pontba sűrítő módon, egy nagyon izgalmas műtárgycsoport jött létre. Múltból jövünk, múlttá leszünk.

Ki? Ujj Zsuzsi



Hol? MissionArt Galéria, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.

Mikor? december 4-ig

Ujj Zsuzsi: Repülős I. (lágy), 1986, fekete-fehér negatívról színes RC papírra, 220×150 mm, a hátoldalán szignált, datált

Érzékeny logika

Mélységes mély a neoavantgárd kútja. Nem ironizálni szeretnénk, tényleg rendkívül érdekes életműveket rejtenek a hetvenes évek. Most pedig felszínre jönnek ezek az életművek. Joláthy Attila művészetét, alkotói pályáját valószínűleg kevesen ismerik ma. Pedig 1974-ben már vissza is települt Magyarországra, hogy itt folytassa. 1956-ban ugyanis Párizsba ment, ott folytatta tanulmányait, majd kezdett dolgozni, és a francia művészeti életbe integrálódott. 1991-ben az Ernst Múzeum rendezett műveiből retrospektív kiállítást. 1924-ben született, 1998-ban halt meg. Ez a mostani kiállítás afféle újrafelfedezésnek is tekinthető.

Ki? Joláthy Attila

Hol? Viltin Galéria, 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 1.

Mikor? november 28-ig

JOLÁTHY Attila, M 777 Országutak II, 1975, olaj, vászon, 130×196 cm

A szerelemről

Vagy a szerelemről, vagy a halálról, vagy a hatalomról szól minden dráma. Szokták mondani a színházban. Ez így persze biztos nem igaz, de majdnem. Kapcsolatok alakulása. Közös múlt. Életek egymásba fonódása és eltávolodása. Két művész, Maria do Mar Rêgo, illetve Szász Lilla párhuzamos történetei, előbbi a saját kapcsolatát dokumentálta négy éven át, utóbbi a barátai, ismerősei kapcsolatait követte 2009 és 2018 között. Dokumentumok? Refleksziók? Nem könnyű eldönteni. Nem tudjuk, mi mit tennénk, ha egy dokumentált kapcsolatban lennénk. Nem könnyű az önreflekszió sem. Ezekből a munkákból nyílik közös kiállítás. Valami a szerelemről, ami ők is és mi is vagyunk.

Kik? Maria do Mar Rêgo, Szász Lilla

Hol? 2B Galéria, 1090 Budapest, Ráday utca 47.

Mikor? december 10-ig

Szász Lilla: Szerelem történetek, részlet a sorozatból – Brigi és Kristóf, 2009–2020, színes negatív, analóg nagyítás

A nyitókép Kun Ádám fotója. Forrás: Facebook.