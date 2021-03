Művészek és aktivisták tízhetes akciósorozatot kezdenek a MoMA-val szemben

Megszabadulni a toxikus filantrópoktól, lebontani a jelenlegi intézményt, újragondolni a MoMA társadalmi szerepét - ez volna az akciók célja.

A művészeket és aktivistákat tömörítő koalíció, az International Imagination of Anti-National Anti-Imperialist Feelings (IIAAF) tíz hétig tartó sztrájkot kezdeményez a Mew York-i MoMA-val (Museum of Modern Art) szemben – számol be a Hyperallergic. A sztrájk az értelmezésükben akciósorozatot jelent, amelynek kezdőpontja április 9-én lesz és tüntetéseket, tiltakozásokat, nyílt, közös fórumokat jelent. A sorozat a szervezők közleménye szerint az intézmény jelenlegi struktúráinak “lebontását” és a MoMA újragondolását célozza. A szöveg úgy fogalmaz, a “MoMA véráztatta modernitása” ellen tiltakoznak, egész pontosan az ellen, hogy az intézmény etikátlan üzleti tevékenységet folytató csoportok és üzletemberek függőségében működik.

A Strike MoMA című közleményt és az akciósorozatot tizenkét művész-, illetve aktivista csoport közösen jegyzi, köztük olyanok is, mint a Decolonize This Place, a MoMA Divest illetve a Forensic Architecture. Az IIAAF a MoMA közelmúltban elbocsátott dolgozóival is szolidaritást vállal. A szöveget és a csoport lépéseit a Hyperallergic szerint korábbi MoMA dolgozókkal is egyeztették.

Amint arról februárban az artportal is írt, az utóbbi időben a tiltakozások a MoMA felügyelőbizottságának elnöki tisztét betöltő Leon Black személye és szerepe körül összpontosultak. A Jeffrey Epsteinnel való jó kapcsolatairól elhíresült milliárdos üzleti magatartását és a MoMA-ban betöltött szerepét egyre élesebb kritikák övezték, így vélhetően ezek hatására két nappal ezelőtt bejelentette, már most visszavonul cége, az Apollo Global management irányításából, noha ezt a lépést eredetileg júliusra ígérte. Ahogy februári cikkünkben is jeleztük, nem valószínű, hogy Black a MoMA-nál is megmarad, de a távozása egyelőre nem történt meg.

Az IIAAF most így fogalmaz: ” Akár távozik Black, akár marad, mostanra létrejött a konszenzus: túl akármelyik testületi tagon, a probléma maga a MoMA lett”. A csoport aztán konkrét neveket is sorol a MoMA board-jából: Larry Fink, Glenn Dubin, Steven Tananbaum, Steven Cohen, Ronald Lauder szerepel azok között, akiket etikátlan üzleti tevékenységük és mások mellett Donal Trumppal is fenntartott kapcsolataik miatt vállalhatatlannak tartanak. De a MoMA-val szembeni vádak között szerepel az elitizmus, a hierarchikusság, a kisebbség-ellenesség, valamint az is, hogy a COVID válság idején érzéketlenséget tanúsít a társadalmi helyzettel szemben, illetve a saját dolgozóival szemben is.

A nyitókép forrása: MoMA