Nagyszabású életmű-kiállítással köszönti Simon Hantaï születésének 100. évfordulóját a párizsi Louis Vuitton Alapítvány

A „példa nélküliként” beharangozott tárlat 130, részben kiállításon még sosem szerepelt alkotással mutatja be a magyar származású mester szerteágazó munkásságát.

Az 1922-ben született, Simon Hantaïként világhírűvé vált Hantai Simon a negyvenes évek végén telepedett le Párizsban; egészen 2008-as haláláig ott élt és alkotott. Munkásságát már életében, majd halála óta is számos nagyobb kiállítás mutatta be – ezek sorában fontos állomások voltak a párizsi Centre Pompidou 2013-as és a budapesti Ludwig Múzeum egy évvel későbbi retrospektív kiállításai –, a centenáriumra tervezett, május 18. és augusztus 29. között látogatható kiállítás azonban az ígéretek szerint ezeken is túltesz majd. A tárlat helyszíne a Bernard Arnault által létrehozott Fondation Louis Vuitton lesz, amely a megnyitása óta eltelt alig nyolc év alatt az igen gazdag párizsi múzeumi színtéren is a vezető intézmények közé küzdötte fel magát. Legsikeresebb kiállításai – így a Scsukin Gyűjtemény 2016-17-es, majd a Morozov Gyűjtemény éppen a napokban záruló bemutatója – jóval egymillió fölötti látogatószámot produkáltak. Ez az intézmény fogadja tehát – három szinten hét galériában, közel 2.800 négyzetméteren – a tárlatot, melynek kurátora szakmájának egyik legelismertebb franciaországi művelője, a párizsi Musée Picasso korábbi igazgatója, a Scsukin- és a Morozov Gyűjtemény tárlatát is jegyző Anne Baldassari lesz.

A tárlat anyagát számos köz- és magángyűjteményből – egyebek mellett Makláry Kálmán kollekciójából – kölcsönzik. Hantaï négy, életművi jelentőségű alkotása az alapítvány állandó gyűjteményének részét képezi. A művész saját munkái mellett a tárlaton szerepel majd néhány alkotás olyan, rá jelentős hatást gyakorolt festőtől, mint Henri Matisse és Jackson Pollock, illetve olyanoktól, mint Michel Parmentier és Daniel Buren, akikkel sok vonatkozásban hasonló pályát futott be. A most 84 éves Buren a Mur(s) pour Simon (Fal(ak) Simonnak) című új, helyspecifikus, Hantaï-hommage-nak szánt alkotással is szerepel a tárlaton.

Illusztrációnk azt a hat példányban készült nyomatsorozatot mutatja, amely Hantaïnak az életművet lezáró munkája. A Makláry Gyűjteményben őrzött példány szerepelt már a Gagosian Gallery által rendezett 2019-es párizsi kiállításon és most ott lesz a Fondation Louis Vuittonban is. A sorozat egy-egy példányát a párizsi Musée Moderne de la Ville de Paris és a Centre Pompidou őrzi.

Simon Hantaï: Laissées, 1981/97, szitanyomat, vászon, Major Kamill Tabula című 1981-es fotója után, 3 db à 300 x 130 cm, 1 db 300 x 98 cm, Makláry Kálmán jóvoltából

Itt említjük meg, hogy Hantai centenáriuma alkalmából Budapesten is lesz kiállítás. Pontosan a születésnapján, azaz december 7-én nyílik meg a Szépművészeti Múzeumban a Hantai/Klee. Egy másik absztrakció című kamaratárlat, mely bemutatja azt a nyolc festményt, amit 2016-ban a művész családja ajándékozott a múzeumnak és vizsgálja az első párizsi évek inspirációs forrásait is, melyek között igen fontos szerepe volt Paul Klee művészetének. A párizsi kiállításra kölcsönzött művek hazatérése után megemlékezést tervez a centenáriumhoz kapcsolódóan a Kálmán Makláry Fine Arts is.

Borítókép: Simon Hantaï a műtermében, 1974, fotó: Daniel Hantaï, forrás: Wikimedia Commons